ETV Bharat / state

Meta AI ALERT: 26 साल का युवक देने जा रहा था जान, पुलिस ने ऐसे बचाया

वाराणसी: बनारस में Meta AI अलर्ट के साथ कमिश्नरेट पुलिस की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई से एक युवक की जान बच गई. चौबेपुर थाना क्षेत्र में Meta AI अलर्ट सिस्टम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि चोलापुर क्षेत्र के एक 26 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर खुदकुशी से संबंधित वीडियो पोस्ट किया है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक तक पहुंची.

पुलिस के तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार Meta AI अलर्ट के जरिए मिली सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में उपनिरीक्षक राजेंद्र यादव, उपनिरीक्षक दुर्गेश मिश्रा, कांस्टेबल जुगनू पासवान और महिला कांस्टेबल प्रियंका शामिल थीं. टीम बिना समय गंवाए युवक के घर पहुंची और स्थिति का आकलन किया.