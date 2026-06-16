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Meta AI ALERT: 26 साल का युवक देने जा रहा था जान, पुलिस ने ऐसे बचाया

चोलापुर क्षेत्र का मामला, सूचना पर बिना समय गंवाए घर पहुंची पुलिस टीम.

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Meta AI अलर्ट मैसेज और पुलिस कर रही कमाल बचा रही जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 12:43 PM IST

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वाराणसी: बनारस में Meta AI अलर्ट के साथ कमिश्नरेट पुलिस की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई से एक युवक की जान बच गई. चौबेपुर थाना क्षेत्र में Meta AI अलर्ट सिस्टम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि चोलापुर क्षेत्र के एक 26 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर खुदकुशी से संबंधित वीडियो पोस्ट किया है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक तक पहुंची.

पुलिस के तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार Meta AI अलर्ट के जरिए मिली सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में उपनिरीक्षक राजेंद्र यादव, उपनिरीक्षक दुर्गेश मिश्रा, कांस्टेबल जुगनू पासवान और महिला कांस्टेबल प्रियंका शामिल थीं. टीम बिना समय गंवाए युवक के घर पहुंची और स्थिति का आकलन किया.

पुलिसकर्मियों ने युवक से बातचीत कर उसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास किया. पूछताछ में पता चला कि युवक किसी व्यक्तिगत कारण से तनाव और मानसिक दबाव से गुजर रहा था. इसके बाद पुलिस टीम ने संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसकी काउंसिलिंग की. उसे जीवन के महत्व और सकारात्मक सोच के प्रति प्रेरित किया.

काफी देर तक चली बातचीत और समझाइश के बाद युवक का मनोबल बढ़ा और उसने आत्महत्या जैसा कदम न उठाने का भरोसा दिया. पुलिस अधिकारियों ने उसे भविष्य में किसी भी समस्या की स्थिति में परिवार, मित्रों और प्रशासन से सहायता लेने की सलाह भी दी.

काउंसिलिंग के दौरान युवक ने भविष्य में इस प्रकार की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर न करने और आत्महत्या जैसा कदम न उठाने का मौखिक संकल्प लिया. वहीं, युवक के परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशील व्यवहार और मानवीय पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया.


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