काशी में दीपावली पर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्री रामचंद्र की आरती, शंखनाद से गूंजा सभागार

आरती के बाद मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने सबको प्रसाद वितरित किया.
वाराणसी: प्रभु श्री राम के वन से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दीपावली का पर्व हर तरफ मनाया जा रहा है. काशी में भी अद्भुत तरीके से आज हर समुदाय हर धर्म के लोग दीपावली मनाते दिखाई दे रहे हैं. बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती के लिए लमही के सुभाष भवन में जुटीं. मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 19 साल से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम महाआरती का आयोजन किया गया. जगद्गुरु बालक देवाचार्य के मार्गदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने सजावटी थाल में दीपक जलाकर आरती की.
नाज़नीन अंसारी की उर्दू में लिखी श्रीराम आरती सबने मिलकर गाया. ये अलगाववादियों, नफरती गैंग, कट्टरपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा है, मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम आरती. जगद्गुरु स्वयं मुस्लिम महिलाओं के साथ आरती में खड़े हुए. आरती के बाद मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने सबको प्रसाद वितरित किया.
जगद्गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस तस्वीर को देखकर दुनियां के लोग सबक लें. घर-परिवार से लेकर देश में शांति स्थापित करनी है तो राम के नाम का ही सहारा लें. राम की संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की है. बिना भेद किए साबको गले लगाने की है. मुस्लिम महिलाओं ने अपने पूर्वजों की संस्कृति को माना, अपने मूल जड़ से जुड़ीं. इनका प्रयास रामराज्य की दिशा में बड़ा कदम है.
मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि हमने मजहब बदला है, धर्म नहीं, धर्म तो सिर्फ सनातन है. हम सभी सनातनी हिन्दू हैं. अपने पूर्वजों और परम्पराओं से सभी भारतीय एक हैं. राम के आने का मतलब सुख, समृद्धि, शांति, दया, प्रेम, करुणा, सम्बन्ध, संस्कार, एकता, त्याग और सम्मान है. अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता पूर्वजों और खून का है. अफगानिस्तान में भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए, ताकि वहां के लोग अपने पूर्वजों की संस्कृति से जुड़ सके.
विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि रामपंथ ही दुनियां में फैली नफरत को खत्म करने का एकमात्र साधन है. जहां राम के कदम पड़ेंगे, वहां रामराज्य का सुखद अनुभव होगा. राम के आने का मतलब पीड़ा से मुक्ति, प्रेम की वृद्धि है.
विशाल भारत संस्थान की केन्द्रीय परिषद सदस्य डॉ. नजमा परवीन ने कहा, हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि अपने पूर्वजों को भूलकर अरबी और तुर्की बनने का नाटक करें. हम शुद्ध भारतीय हैं और हमारी जड़े सनातन में ही है, जाति और गोत्र हमारी पहचान है. हमें कोई फतवा और धमकी हमारे राम से अलग नहीं कर सकता.
