काशी में दीपावली पर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्री रामचंद्र की आरती, शंखनाद से गूंजा सभागार

आरती करतीं मुस्लिम महिलाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: प्रभु श्री राम के वन से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दीपावली का पर्व हर तरफ मनाया जा रहा है. काशी में भी अद्भुत तरीके से आज हर समुदाय हर धर्म के लोग दीपावली मनाते दिखाई दे रहे हैं. बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती के लिए लमही के सुभाष भवन में जुटीं. मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 19 साल से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम महाआरती का आयोजन किया गया. जगद्गुरु बालक देवाचार्य के मार्गदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने सजावटी थाल में दीपक जलाकर आरती की. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharatम) नाज़नीन अंसारी की उर्दू में लिखी श्रीराम आरती सबने मिलकर गाया. ये अलगाववादियों, नफरती गैंग, कट्टरपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा है, मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम आरती. जगद्गुरु स्वयं मुस्लिम महिलाओं के साथ आरती में खड़े हुए. आरती के बाद मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने सबको प्रसाद वितरित किया. जगद्गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस तस्वीर को देखकर दुनियां के लोग सबक लें. घर-परिवार से लेकर देश में शांति स्थापित करनी है तो राम के नाम का ही सहारा लें. राम की संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की है. बिना भेद किए साबको गले लगाने की है. मुस्लिम महिलाओं ने अपने पूर्वजों की संस्कृति को माना, अपने मूल जड़ से जुड़ीं. इनका प्रयास रामराज्य की दिशा में बड़ा कदम है.