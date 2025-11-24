ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के क्या हैं नियम-कायदे, अब कब से फिर शुरू होगी ये सुविधा, जानिए

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ के बीच स्पर्श दर्शन बीते 5 दिनों से बंद है और उसके शुरू होने के आसार रविवार से थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर लगे मार्बल-पत्थरों के बदलने का काम किया जा रहा है. यह काम PWD कर रही है, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्पर्श दर्शन अभी शुरू नहीं हुआ है. मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार शाम तक काम पूरा होने के बाद स्पर्श दर्शन शुरू होंगे.

मंदिर के एसडीएम शंभू शरण का कहना है, मंदिर के गर्भगृह का पत्थर काफी पुराना और बदरंग हो गया था जिसे बदलने का काम शुरू किया गया है. इसके लिए अनुमानित समय शुक्रवार तक का रखा गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ. इसके बाद रविवार शाम तक इसे पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी काम जारी है और माना जा रहा है कि आज यानी सोमवार शाम तक ये काम खत्म हो जाएगा. इसके बाद मंगलवार से भक्तों को स्पर्श दर्शन का लाभ मिल सकेगा अभी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सिर्फ मंदिर के अर्चक और पुजारी को ही जाने की अनुमति दी जा रही है.

फिलहाल काम आज शाम तक पूरा होने के बाद कल सुबह से स्पर्श दर्शन फिर से शुरू हो जाएगा. बता दें, पिछले दिनों मंदिर के सुंदरीकरण के दौरान मुख्य गर्भगृह के अंदर सोना लगाने और पत्थरों को चमकाने का काम हुआ था, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से मार्बल खराब हुए और कई जगह से उसमें क्रैक भी आ गया, जिसकी वजह से इसे बदलने का काम किया जा रहा है.

स्पर्श दर्शन के नियम: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए कोई विशेष टिकट नहीं है. यह व्यवस्था प्रोटोकॉल के जरिए लागू होती है. इसमें विशिष्ट प्रोटोकॉल के लिए एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन यह प्रोटोकॉल सिर्फ मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की इजाजत पर मिलता है.