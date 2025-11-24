ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के क्या हैं नियम-कायदे, अब कब से फिर शुरू होगी ये सुविधा, जानिए

बीते 5 दिनों से बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन बंद हैं, परिसर में निर्माण की वजह से लिया गया है ये फैसला.

Photo Credit; ETV Bharat
काशी विश्वनाथ मंदिर में जानिए स्पर्श क्या है दर्शन प्रोटोकॉल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ के बीच स्पर्श दर्शन बीते 5 दिनों से बंद है और उसके शुरू होने के आसार रविवार से थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर लगे मार्बल-पत्थरों के बदलने का काम किया जा रहा है. यह काम PWD कर रही है, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्पर्श दर्शन अभी शुरू नहीं हुआ है. मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार शाम तक काम पूरा होने के बाद स्पर्श दर्शन शुरू होंगे.

मंदिर के एसडीएम शंभू शरण का कहना है, मंदिर के गर्भगृह का पत्थर काफी पुराना और बदरंग हो गया था जिसे बदलने का काम शुरू किया गया है. इसके लिए अनुमानित समय शुक्रवार तक का रखा गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ. इसके बाद रविवार शाम तक इसे पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी काम जारी है और माना जा रहा है कि आज यानी सोमवार शाम तक ये काम खत्म हो जाएगा. इसके बाद मंगलवार से भक्तों को स्पर्श दर्शन का लाभ मिल सकेगा अभी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सिर्फ मंदिर के अर्चक और पुजारी को ही जाने की अनुमति दी जा रही है.

फिलहाल काम आज शाम तक पूरा होने के बाद कल सुबह से स्पर्श दर्शन फिर से शुरू हो जाएगा. बता दें, पिछले दिनों मंदिर के सुंदरीकरण के दौरान मुख्य गर्भगृह के अंदर सोना लगाने और पत्थरों को चमकाने का काम हुआ था, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से मार्बल खराब हुए और कई जगह से उसमें क्रैक भी आ गया, जिसकी वजह से इसे बदलने का काम किया जा रहा है.

स्पर्श दर्शन के नियम: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए कोई विशेष टिकट नहीं है. यह व्यवस्था प्रोटोकॉल के जरिए लागू होती है. इसमें विशिष्ट प्रोटोकॉल के लिए एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन यह प्रोटोकॉल सिर्फ मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की इजाजत पर मिलता है.

स्पर्श दर्शन का समय: इसके अलावा सुबह 4 से 5 और शाम 5 से 6 आम भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है, जहां स्पर्श दर्शन पूर्ण होता है. यह स्पर्श दर्शन कुछ सेकेंड के लिए ही भक्तों को मिलता है, सिर्फ बाबा को स्पर्श करके वहां से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है. ये व्यवस्था 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को लागू होती है. अधिक भीड़ होने पर इसे बंद कर दिया जाता है. बता दें इस स्पर्श दर्शन व्यवस्था के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते हैं.

जल्दी दर्शन का कितना शुल्क: सुगम दर्शन के लिए 250 रुपए का भुगतान करना होता है, जो जल्द दर्शन करवाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. उसमें स्पर्श दर्शन शामिल नहीं है. सुगम दर्शन या स्पर्श दर्शन की व्यवस्था की और जानकारी के लिए shrikashivishwanath.org वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

इतनी संख्या में भक्तों का लगा रहता है तांता: वैसे प्रतिदिन काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए 100,000 से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को यह संख्या 2,50000 से 300,000 तक पहुंच जाती है.

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि, बेटी सारा ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मंदिर का कॉरिडोर पसंद आया

TAGGED:

VISHWANATH SPARSH DARSHAN TIMING
KASHI VISHWANATH SPARSH DARSHAN
काशी विश्वनाथ स्पर्श दर्शन
TIMING RULES VVIP DARSHAN
VISHWANATH SPARSH DARSHAN RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.