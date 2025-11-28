ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम 4.0; बनारस की गलियों में बहती भाषाओं की नदी, जानिए कैसे उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का करा रहा मेल

भारतीय पर्यटन सिनेमा और संस्कृति से जुड़कर भाषाओं को सीखने में छात्र ले रहें रुचि, BHU में सिखाई जाती है तमिल, हिन्दी और भोजपुरी.

Published : November 28, 2025 at 6:40 PM IST

वाराणसी: भारत के हर प्रदेशों में खुद की एक पहचान और विविधताएं हैं. खान-पान पहनावे, बोली भाषा भी अलग-अलग हैं. लेकिन वाराणसी एक ऐसा स्थान है जहां आपको हर रंगत दिखाई देगी. ये एक ऐसा शहर है, जहां उत्तर और दक्षिण दोनों का संगम देखने को मिलता है. काशी तमिल संगमम की इस तीसरी सिरीज में हम आपको बताएंगे कि यहां पर कैसे तमिलनाडु से आए लोग नॉर्थ के भाषाई रंगत में रंग गए हैं.

देखिए अलग-अलग राज्यों से आए छात्र सीख रहें भाषाएं. (Video Credit; ETV Bharat)

बीएचयू में सिखाई जा रही भाषाएं : केंद्रीय संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषायी संगम एक प्रेरणादाई तस्वीर के रूप में देखने को मिलता है. यहां पर भाषाओं के जरिए उत्तर और दक्षिण के संबंधों को एकाकार किया जा रहा है. इस त्रिभाषी ब्रिज में संस्कृत, भोजपुरी और तमिल का संगम देखने को मिल रहा है. यहां तमिल विभाग में हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी भाषी छात्र बाकायदा तमिल सीख रहे हैं. वहीं भोजपुरी अध्ययन केंद्र में तमिल भाषा को जानने वाले छात्र हिंदी और भोजपुरी भाषा को सिखा रहे हैं.

1945 में BHU में शुरू हुई तमिल भाषा: बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1945 में पंडित राधा कृष्णन ने तमिल भाषा की शुरुआत की. यहां पर अलग-अलग तरीके के कोर्स चलाए जाते हैं. जिसमें बीए, डिप्लोमा, पीएचडी जैसे कोर्स शामिल हैं. लगभग 50 से 60 बच्चों ने इस कोर्स में एडमिशन लिया है. काशी में रहकर पिछले 10 साल से तमिल भाषा को पढ़ाने वाले तमिल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीशन कहते हैं, यहां पर जो छात्र पढ़ने आते हैं वह भारत के अलग-अलग राज्यों से आते हैं. यहां आने वाले बच्चों का इंटरेस्ट ये रहता है कि वह यहां रहकर कई सारी भारतीय भाषाओं को पढ़े और सीखें. हिंदी और संस्कृत के बाद दक्षिण भारत और उनके संस्कृति, राजनीति, सिनेमा को समझने के लिए साउथ इंडिया में तमिल भाषा का ज्यादा चुनाव करते हैं. उनकी इसमें सबसे ज्यादा रुचि होती है.

संस्कृत, तमिल और भोजपुरी करता है उत्तर-दक्षिण के रिश्ते को एकाकार: प्रोफेसर बताते हैं, काशी तमिल संगमम 3 बार हो चुका है. चौथे का आगाज होने जा रहा है. इससे बच्चों की रुचि बढ़ी है. जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी तो BHU के अंदर ये एक महीने तक हुआ था, तब बच्चों को एक आईडिया मिला कि यह तमिल संगमम किस लिए किया जा रहा है. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और इसे कैसे हम व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं. पहले संगमम के बाद लगातार बच्चों की रुचि तमिल भाषा में बढ़ती जा रही है. बच्चे बताते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साउथ इंडियन भाषा का अलग वेटेज मिलता है और तमिल एक संस्कृत भाषा है. संस्कृत के अलावा ये अलग साहित्य, कल्चर से जुड़ी हुई भाषा है, जिससे उन्हें दक्षिण भारत के संस्कृति को समझने में आसानी मिलती है. दक्षिण भारतीय सिनेमा पर्यटन से भी जुड़ना चाहते हैं, जिस वजह से वह तमिल भाषा को सीखते हैं.

संगमम ने बढ़ाया तमिल भाषा का क्रेज: प्रोफेसर बताते हैं, काशी तमिल संगमम में हम लोगों ने देखा कि पिछले 3 सालों से जो भी लोग इसमें आते हैं, हम लोग उन्हें एक ब्रोशर देते हैं, जिसमें तमिल भाषा, कोर्स की जानकारी होती है. पहले ऐसा होता था कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, वो साउथ की भाषा को सिर्फ तेलुगू तक ही जानते थे. लेकिन अब वह तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा भी जान पा रहे हैं और उसे सीख रहे हैं.

कोर्स के जरिए साउथ के छात्र सीख रहे भोजपुरी: भोजपुरी भाषा केंद्र के प्रोफेसर प्रभाकर सिंह कहते हैं, भारत एक बहुभाषी देश है और इस बहुभाषिकता में तमिल संस्कृत हिंदी भोजपुरी ये सारी भाषाओं का संदर्भ लें तो ये सभी एक सांस्कृतिक भाषा है. सब जानते हैं कि काशी में जो देशज भाषाएं हैं संस्कृत के साथ-साथ ये बहुत समृद्ध रही हैं और यही वजह है कि काशी का चुनाव किया गया है जो दक्षिण से उत्तर के बीच सेतु का काम कर सकती है और इसमें BHU अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
भाषा से संस्कृति विरासत होती है इंटरकनेक्ट: प्रोफेसर प्रभाकर सिंह कहते हैं कि, जैसे बनारस में काशिका बोली जाती है जो कि, भोजपुरी बोली है और इन सभी चीजों से गुजरते हुए बच्चे जब यहां आते हैं. साहित्य संस्कृति कला के माध्यम से तो न सिर्फ वह बोली को सिखाते हैं बल्कि उसको रूपांतरित कैसे किया जाए, उसे कैसे लिपि में लिया जाए, उसे कैसे साहित्य में कला में लेकर आगे बढ़ा जाए वह सब यहां पर सीखते हैं. उत्तर और दक्षिण के संस्कृति विरासत को इंटरकनेक्ट करके समझते हैं, जो इन दोनों छोरों को एक साथ लाने का भी काम करती है. उदाहरण के रूप में समझे तो जो तमिल विभाग यहां चलता है,उनके प्रोफेसर काशी में 10 सालों से रह रहे हैं. वह लगातार यहां की भोजपुरी सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं. धीरे-धीरे वह खुद यहां भोजपुरी भाषा को बोलने और समझने लग रहे हैं. इसके बाद वह इसे सीखने में भी रुचि लेते हैं और इसका असर वहां पढ़ने वाले छात्रों पर भी होता है. इसी प्रकार से भाषा का कर संस्कृति सभ्यता विरासत और अन्य चीजों पर पड़ता है जो दो संस्कृति को जोड़ने का प्रयास करती है.


भाषा सीखने को लेकर के छात्र भी उत्साहित: तमिल और भोजपुरी भाषा सीखने को लेकर छात्र भी खासा उत्साहित हैं. हिंदी भाषा क्षेत्र के तमिल भाषा सीखने वाले छात्र कहते हैं कि, ये संस्कृत के समान भाषा है जो दक्षिण भारत के संस्कृति, साहित्य को पढ़ने और जानने में मदद करती है. हमें बहुत अच्छा लगता है इस भाषा को पढ़ने में. तमिल भाषा सीखकर न सिर्फ तमिल के साहित्य संस्कृति को समझ पा रहा हूं, बल्कि उत्तर भारत से कैसे यह जुड़ी हुई है, इस संगम को भी समझने में मदद मिल रही है. वहीं दक्षिण भारतीय एक छात्रा भोजपुरी सीखने को लेकर काफी उत्साहित है. उसका कहना है कि, काशी में रहकर उन्हें हिंदी भाषा की जानकारी हुई और अब वह संस्कृत और भोजपुरी भी सीखेगी, जिससे यहां के साहित्य के बारे में जान-समझ सके.

