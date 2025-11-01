ETV Bharat / state

बनारस के इस सरकारी अस्पताल में मिलेगी अब MRI की सुविधा, तैयार हो रहा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन

हॉस्पिटल में नई-नई टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, अब मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
अब पूर्वांचल के मरीजों को होगा बड़ा फायदा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसीः स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बनारस को लगातार विकसित किया जा रहा है. इसके तहत कबीर चौराहा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल की सुविधाओं को भी मरीज के अनुकूल अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. इसी क्रम में जल्द ही यहां एमआरआई की सुविधा शुरू होगी. इसके साथ एनेस्थीसिया और आईसीयू को भी अत्याधुनिक तरीके से मॉडर्न बनाया जाएगा.

कबीर चौराहा मंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि लगातार मरीजों के हित में नई-नई सुविधाओं को विकसित किया जा रहा हैं. हॉस्पिटल में नई-नई टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बनेगा, एमआरआई मशीन 5 टेक्स्ला, डिजिटल एक्स रे मशीन, दो अतिरिक्त एंबुलेंस और जनरेटर सेट लगाए जाएंगे. इसके अलावा नेत्र विभाग को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.

BHU जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी: डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया, कबीर चौरा अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था है. लेकिन यदि कोई गंभीर मरीज आते हैं तो उन्हें BHU रेफर कर दिया जाता है. इससे मरीज और उनके तीमारदारों को बहुत दिक्कत होती है. इसी को देखते हुए आईसीयू को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे कि गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके. इसके साथ ही ओपीडी लोड, बेड ऑक्युपेंसी रेट, दवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है. आने वाले दिनों में डायलिसिस, फिजियोथैरेपी सेंटर, लेप्रोस्कोपी सहित अन्य सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा.

पैथोलॉजी में मिलेगी ये नई सुविधा: बृजेश कुमार ने बताया कि मंडलीय अस्पताल के पैथोलॉजी में हार्मोनल जांच के लिए आर्किटेक्ट मशीन लगाई जाएगी. ब्लड गैस एनालिसिस के लिए एबीजी मशीन, बॉडी फ्लुएड एनालिसिस के लिए एनालिसिस मशीन लगाई जाएगी. दंत विभाग में भी आरबीजी व अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे. पहली प्राथमिकता है कि हम मरीजों को बेहतर सुविधा दे सकें. मंडलीय अस्पताल में इन सभी सुविधाओं के विकसित होने से BHU पर पड़ने वाला लोड कम होगा और मरीजों को इंतजार भी कम करना पड़ेगा.

हर दिन 2000 से ज्यादा की होती है ओपीडी: बताते चलें, मंडलीय अस्पताल में हर दिन लगभग 2000 की संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और यह मरीज बनारस ही नहीं बल्कि आस-पास के जनपदों के भी होते हैं. वहीं, MRI की बात करें तो इसके लिए बीएचयू में मरीजों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है या फिर उन्हें निजी सेंटरों की ओर जाना पड़ता है. लेकिन यदि यहां पर अन्य तरीके की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी तो न सिर्फ मरीजों की सेहत बल्कि उनके जेब का भी ख्याल रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें : KGMU के मरीजों को राहत, दवाओं के दो काउंटर और बढ़ेंगे; सस्ती दवाएं आसानी से मिलेंगी

TAGGED:

VARANASI NEWS
SHIV PRASAD GUPTA DISTRICT HOSPITAL
HEALTH FACILITIES GOV HOSPITAL
KASHI HOSPITAL MODERN EQUIPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.