बनारस के इस सरकारी अस्पताल में मिलेगी अब MRI की सुविधा, तैयार हो रहा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन
हॉस्पिटल में नई-नई टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, अब मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 3:53 PM IST
वाराणसीः स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बनारस को लगातार विकसित किया जा रहा है. इसके तहत कबीर चौराहा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल की सुविधाओं को भी मरीज के अनुकूल अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. इसी क्रम में जल्द ही यहां एमआरआई की सुविधा शुरू होगी. इसके साथ एनेस्थीसिया और आईसीयू को भी अत्याधुनिक तरीके से मॉडर्न बनाया जाएगा.
कबीर चौराहा मंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि लगातार मरीजों के हित में नई-नई सुविधाओं को विकसित किया जा रहा हैं. हॉस्पिटल में नई-नई टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बनेगा, एमआरआई मशीन 5 टेक्स्ला, डिजिटल एक्स रे मशीन, दो अतिरिक्त एंबुलेंस और जनरेटर सेट लगाए जाएंगे. इसके अलावा नेत्र विभाग को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.
BHU जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी: डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया, कबीर चौरा अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था है. लेकिन यदि कोई गंभीर मरीज आते हैं तो उन्हें BHU रेफर कर दिया जाता है. इससे मरीज और उनके तीमारदारों को बहुत दिक्कत होती है. इसी को देखते हुए आईसीयू को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे कि गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके. इसके साथ ही ओपीडी लोड, बेड ऑक्युपेंसी रेट, दवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है. आने वाले दिनों में डायलिसिस, फिजियोथैरेपी सेंटर, लेप्रोस्कोपी सहित अन्य सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा.
पैथोलॉजी में मिलेगी ये नई सुविधा: बृजेश कुमार ने बताया कि मंडलीय अस्पताल के पैथोलॉजी में हार्मोनल जांच के लिए आर्किटेक्ट मशीन लगाई जाएगी. ब्लड गैस एनालिसिस के लिए एबीजी मशीन, बॉडी फ्लुएड एनालिसिस के लिए एनालिसिस मशीन लगाई जाएगी. दंत विभाग में भी आरबीजी व अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे. पहली प्राथमिकता है कि हम मरीजों को बेहतर सुविधा दे सकें. मंडलीय अस्पताल में इन सभी सुविधाओं के विकसित होने से BHU पर पड़ने वाला लोड कम होगा और मरीजों को इंतजार भी कम करना पड़ेगा.
हर दिन 2000 से ज्यादा की होती है ओपीडी: बताते चलें, मंडलीय अस्पताल में हर दिन लगभग 2000 की संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं और यह मरीज बनारस ही नहीं बल्कि आस-पास के जनपदों के भी होते हैं. वहीं, MRI की बात करें तो इसके लिए बीएचयू में मरीजों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है या फिर उन्हें निजी सेंटरों की ओर जाना पड़ता है. लेकिन यदि यहां पर अन्य तरीके की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी तो न सिर्फ मरीजों की सेहत बल्कि उनके जेब का भी ख्याल रखा जाएगा.
