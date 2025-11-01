ETV Bharat / state

बनारस के इस सरकारी अस्पताल में मिलेगी अब MRI की सुविधा, तैयार हो रहा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन

वाराणसीः स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बनारस को लगातार विकसित किया जा रहा है. इसके तहत कबीर चौराहा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल की सुविधाओं को भी मरीज के अनुकूल अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. इसी क्रम में जल्द ही यहां एमआरआई की सुविधा शुरू होगी. इसके साथ एनेस्थीसिया और आईसीयू को भी अत्याधुनिक तरीके से मॉडर्न बनाया जाएगा.

कबीर चौराहा मंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि लगातार मरीजों के हित में नई-नई सुविधाओं को विकसित किया जा रहा हैं. हॉस्पिटल में नई-नई टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बनेगा, एमआरआई मशीन 5 टेक्स्ला, डिजिटल एक्स रे मशीन, दो अतिरिक्त एंबुलेंस और जनरेटर सेट लगाए जाएंगे. इसके अलावा नेत्र विभाग को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.

BHU जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी: डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया, कबीर चौरा अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था है. लेकिन यदि कोई गंभीर मरीज आते हैं तो उन्हें BHU रेफर कर दिया जाता है. इससे मरीज और उनके तीमारदारों को बहुत दिक्कत होती है. इसी को देखते हुए आईसीयू को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे कि गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके. इसके साथ ही ओपीडी लोड, बेड ऑक्युपेंसी रेट, दवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है. आने वाले दिनों में डायलिसिस, फिजियोथैरेपी सेंटर, लेप्रोस्कोपी सहित अन्य सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा.