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'सड़क से कार्यस्थल तक' कहां असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, शिकायत के बाद क्या बदलाव?

ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशल: यूपी में आधी आबादी की आज़ादी और असुरक्षा का सच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के एक गांव की पगडंडी पर जब सूरज ढलता है तो स्कूल से लौटती किसी बेटी की रफ्तार दोगुनी हो जाती है. दावे 'मिशन शक्ति' और एंटी-रोमियो स्क्वाड के हैं, लेकिन हकीकत खेतों, बस स्टॉप और अंधेरे मोड़ों पर खड़ी वह असुरक्षा है, जिसे हर महिला रोज़ जीती है. ये ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यूपी के गांवों-कस्बों की उन महिलाओं की आवाज़ है जो रोज़ाना खौफ, चुप्पी और सिस्टम के चक्रव्यूह से लड़ रही है.

कहीं दिखी बदलती सोच की बयार: कोचिंग जाने वाली बेटियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब जमाना बदल गया है. हमारे घर में इस तरीके की कोई भी बंदिश नहीं है. कुछ गलत होता है तो परिवार के लोग खड़े रहते हैं. अगर हमें कोई टोंट करता है, किसी तरीके की कोई अभद्रता करता है तो हमें उसका जवाब देना सिखाया जाता है. परिवार में हमें बिना डर के आगे बढ़ाने के लिए बताया जाता है. घरवाले कहते हैं कि अगर कोई कुछ बोले तो पलट के जवाब देकर के आना है, रोना नहीं है. वह कहती हैं कि गांव में इस तरीके की घटनाएं बहुत कम होती हैं. पहले घटनाएं होती थीं, लेकिन अब लोग बदल चुके हैं शिक्षित हो गए हैं.

क्या कहती हैं बेटियां: गांवों में सुरक्षा को लेकर क्या हकीकत है? उसको लेकर ईटीवी भारत ने गांव की पगडंडियों से गुजरने वाली बेटियों से बातचीत की. जहां उन्होंने बताया कि पहले से सुधार तो है, छेड़खानी जैसी घटनाएं बहुत कम हैं लेकिन परिवार के लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है. यदि कभी कोई छेड़खानी जैसी घटना होती है तो हमें ये बताया जाता है कि हम गलत हैं. हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए. विरोध करते हैं तो हमारी पढ़ाई छुड़ाकर घर बैठाने की धमकी दी जाती है. हम समाज से तो नहीं डरते लेकिन अपने परिवार के बैरियर से डर जाते हैं.

यूपी में महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, कानून व्यवस्था से लेकर सामाजिक बदलाव की बानगी को बताया जाता है, लेकिन क्या गांवों में कानून-व्यवस्था मजबूती के साथ बेटियों के लिए खड़ी है, गांव के लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आया है? ये जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम वाराणसी के अलग-अलग ब्लॉक के अलग-अलग गांवों में गई. जिसमें रमना, सिंधौरा, चोलापुर अलग-अलग गांव में बेटियों से बातचीत की गई. बातचीत में एक बात स्पष्ट हुई कि कहीं पर आज भी समाज में पितृसत्तात्म सोच मजबूती के साथ खड़ी है तो कहीं पर बेटियों को कुछ आजादी मिली है. पुलिसिंग के रवैये पर भी सवाल है लेकिन, समाज की बेड़ियां सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है.

खेतों में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से बातचीत की गई तो किसी ने सुरक्षा को लेकर आश्वस्तता बताई तो किसी ने पुलिस के काम से सन्तुष्टि जताई. कुछ बेटियों ने पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठाया. वहां सबसे पहले हमारी मुलाकात दूसरे गांव से आकर चारा काटने वाली नीलम से हुई. उन्होंने बताया कि उन्हें आने-जाने में डर नहीं लगता. गांव का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई डर जाए. घर के लोग बहुत सपोर्टिव हैं.

बेटियों ने बताई परेशानियां (Photo Credit; ETV Bharat)

बाकी दूसरी लड़कियों ने भी अपना अनुभव सांझा किया. कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सामाजिक सोच है. कोई कुछ भी कर ले समाज के लोगों की गंदी मानसिकता लड़कियों को लेकर शायद कभी नहीं बदलेगी. हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, हम चुप बैठे तब तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही हमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, तो सब हमें नसीहत देने चले आते हैं.

वहीं एक गांव की बेटी ने अपनी समस्या को साझा किया. उन्होंने कहा, हमें भी इस तरीके की समस्या हुई तो मैंने 1090 का सहारा लिया, ऐसे में पुलिस की ओर से तो तुरंत मदद की गई. उस समय हमारे परिवार ने हमारा साथ दिया.

गांव की दूसरी बेटी ने पुलिस के रवैया पर सवाल भी उठाया. वह कहती है कि एक मामले में हमने भी पुलिस में कंप्लेन की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. मेरे हिसाब से अभी भी पुलिस टालमटोल करने जैसा ही काम करती है.

ये बदलाव जरूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बदल रही युवाओं की सोच: गांव के पुरुषों से बातचीत कर उनसे समझने की कोशिश की की क्या वह महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, या वह पितृसत्ता के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? इस दौरान गांव के रहने वाले युवा ने बताया कि ऐसा नहीं है, अब युवाओं को सही-गलत की समझ है. यही वजह है कि गांव में अगर किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो वह तुरंत आवाज उठाते हैं.

बुजुर्गों के भी बदल रहे पुराने विचार: गांव के बुजुर्ग ने बेटियों के शहर में रहने, आजाद होकर आगे बढ़ाने के सवाल पर जवाब दिया, ''ये कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है कि किसी को जंजीरों में कैद करके रखा जाएगा. जिस तरीके से बेटों को खुलकर जीने की आजादी है. वैसे ही बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. अगर हम उनको कैद करके रखेंगे तो ये अंग्रेजी हुकूमत जैसा ही होगा. लड़कियों को भी अपने मन से रहने, खाने और जीने की आजादी होनी चाहिए और हर मां-बाप को उन्हें पढ़ना चाहिए''.

गांव की महिलाएं भी खुलकर करती खेतों में काम, शाम तक लौटती घर (Photo Credit; ETV Bharat)

स्कूलों में बेटियों के लिए चलाते अभियान: रमना गांव के प्रधान अमित पटेल ने बताया कि गांव में बेटियां सशक्त रहें, उसे लेकर पंचायत स्तर से अलग-अलग समय पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं. स्कूल से लेकर नर्सरी तक की क्लास और कॉलेज तक बेटियों के लिए कैंप का आयोजन करते हैं. उन्होंने बताया कि ये बात सच है कि आज भी बहुत सारा परिवार अपनी बेटियों का साथ नहीं देता, हमारे भी गांव में 2 मामले ऐसे सामने आए थे, जब घर वाले ही आवाज नहीं उठा रहे थे, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर घर वालों को समझाया और आवाज उठाया घर वालों ने तब साथ दिया और बेटी को न्याय मिला.

बेटियों ने सांझा किए बदले विचार (Photo Credit; ETV Bharat)

न्याय व्यवस्था की देरी तोड़ रही कमर: वन स्टॉप सेंटर में काम करने वाली केस वर्कर और महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली एनजीओ के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की गई, जहां महिलाओं के लिए लड़ने वालीं सीमा कहती हैं, सब कुछ बदल सकता है लेकिन भारत में पुरुष प्रधान समाज की सोच नहीं बदली जा सकती. आज भी गांव में हमारे सामने ऐसे दर्जनों मामले आते हैं, जहां बेटी आवाज उठाना चाहती है, लेकिन मां-बाप शादी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, समाज में बदनामी हो जाएगी, जैसी सोच के कारण बेटी को चुप करा देते हैं.

14 फीसदी है छेड़खानी के मामले: केस वर्कर प्रियंका तिवारी कहती हैं कि हमारे यहां कई मामले आते हैं, जहां पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं. वह कहती हैं कि हमारे यहां इसके मामले बहुत कम देखने को मिले हैं. 6 महीने में 5 से 7 मामले ही ऐसे सामने आए हैं, ऐसी स्थिति में हम बच्चियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में बच्चिया बैकआउट कर जाती है और उनके गार्जियन बिना दोषी को सजा दिलाए ही लौट जाते हैं.

बेधड़क शाम को बाहर निकलतीं बेटियां (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना के बाद बेटियां कैसे अपनी आवाज बुलंद करें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है. इसको लेकर एडीसीपी वूमेन क्राइम नमृता श्रीवास्तव से बातचीत की. जहां उन्होंने बताया कि वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छेड़खानी की घटनाएं बहुत कम हुई हैं. सबसे ज्यादा मामले डोमेस्टिक वायलेंस और संपत्ति विवाद के आए हैं. अगर हम बेटियों के साथ हरासमेंट छेड़खानी जैसी घटना की बात करें तो इसका आंकड़ा बहुत कम है. 14 फ़ीसदी मामलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है. लेकिन इसके साथ ही हम बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास भी करते हैं.

1090, 181, 112 जैसे तमाम नंबर हैं जिस पर फोन करके बेटियां मदद ले सकती हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत होता है तो वह अपने स्थानीय थाना क्षेत्र के मिशन शक्ति केंद्र जाए जहां एक महिला अधिकारी मौजूद होती हैं, उनसे शिकायत करें और इसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई होगी.

एडीसीपी नमृता श्रीवास्तव (Photo Credit; ETV Bharat)

एडीसीपी नमृता श्रीवास्तव बताती है कि गांव में बेटियों को जागरूक करने के लिए हम स्कूल के साथ मिलकर लगातार अभियान चलाते हैं, जब से नई महिला सिपाहियों की भर्ती हुई है, हमने ग्रामीण इलाके में भी बीट पर महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई है, जो समय-समय पर महिलाओं के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनती हैं. इसके साथ ही 112 पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं के लिए एक अलग से सेल बना दिया है, जहां पर मामलों की सुनवाई होती है. बड़ी बात ये है कि अब लड़कियां आगे आकर अपनी समस्याओं को बता रही हैं. हां, कमी जरूर इस बात की है कि बहुत सारे मामले में वह आगे आकर कार्रवाई नहीं कराना चाहती हैं.

महिलाओं ने बताया, शाम के अंधेरे से अब डर नहीं लगता (Photo Credit; ETV Bharat)

महिला सुरक्षा केवल नए कानून बनाने या कागज़ पर हेल्पलाइन नंबर छापने से नहीं आएगी. जब तक समाज में पीड़िता को दोषी ठहराने (Victim Blaming) की मानसिकता नहीं बदलेगी और शिकायत के बाद पुलिस-प्रशासन का रवैया संवेदनशील नहीं होगा, तब तक आधी आबादी की ये आज़ादी अधूरी रहेगी. बदलाव की शुरुआत पुरुष को अपनी सोच बदलने से करनी होगी, जो चौराहे पर खड़े होकर किसी बेटी की राह रोकता है...

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