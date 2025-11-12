ETV Bharat / state

इटली के कपल को भायी सनातन संस्कृति, बनारस के मंदिर में लिए 7 फेरे

वाराणसी: इटली के रहने वाले कपल को सनातन संस्कृति इतनी पसंद है कि दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से काशी आकर फिर से शादी की है. मंगलवार को नवदुर्गा मंदिर में विदेशी जोड़े ने अग्नि के सात फेरे लिए. बीते 10 सालों की दोस्ती को जनम-जनम के बंधन में बदलने के लिए इटली की एंटोलिया और ग्लोरियस ने मंत्रों के बीच एक दूसरे को माला पहनाई. शादी के बाद यह विदेशी जोड़ा काफी खुश नजर आया.

वाराणसी के नवदुर्गा मंदिर में आचार्य मनोज मिश्रा के नेतृत्व में विदेशी जोड़े की शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया गया. जिसमें पंडित की भूमिका में पंडित विकास, आनंद और प्रकाश मौजूद रहे. पं. विकास ने बताया कि इन दोनों ने एक महीने पहले इटली में विवाह किया था. दोनों पति-पत्नी वहां किसी कंपनी में काम करते हैं. उन्हें सनातन धर्म काफी पसंद है. उन्होंने कहीं पढ़ा था कि काफी लोग काशी में शादी करते हैं. इसलिए उन्होंने भी यहां पहुंचकर विधिवत 7 फेरे लिए.