ETV Bharat / state

इटली के कपल को भायी सनातन संस्कृति, बनारस के मंदिर में लिए 7 फेरे

दोनों की दोस्ती 10 सालों से, एक महीने पहले इन्होंने चर्च में शादी की थी.

Photo Credit; Local Guide
एंटोलिया और ग्लोरियस ने वैदिक रीति-रिवाज से किया विवाह (Photo Credit; Local Guide)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: इटली के रहने वाले कपल को सनातन संस्कृति इतनी पसंद है कि दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से काशी आकर फिर से शादी की है. मंगलवार को नवदुर्गा मंदिर में विदेशी जोड़े ने अग्नि के सात फेरे लिए. बीते 10 सालों की दोस्ती को जनम-जनम के बंधन में बदलने के लिए इटली की एंटोलिया और ग्लोरियस ने मंत्रों के बीच एक दूसरे को माला पहनाई. शादी के बाद यह विदेशी जोड़ा काफी खुश नजर आया.

वाराणसी के नवदुर्गा मंदिर में आचार्य मनोज मिश्रा के नेतृत्व में विदेशी जोड़े की शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया गया. जिसमें पंडित की भूमिका में पंडित विकास, आनंद और प्रकाश मौजूद रहे. पं. विकास ने बताया कि इन दोनों ने एक महीने पहले इटली में विवाह किया था. दोनों पति-पत्नी वहां किसी कंपनी में काम करते हैं. उन्हें सनातन धर्म काफी पसंद है. उन्होंने कहीं पढ़ा था कि काफी लोग काशी में शादी करते हैं. इसलिए उन्होंने भी यहां पहुंचकर विधिवत 7 फेरे लिए.

इस जोड़े ने हिंदू धर्म के अनुसार अपने वैवाहिक कार्यक्रम को पूरा करने की प्लानिंग की. सफारी सूट पहनकर दूल्हा पहुंचा तो दुल्हन भी लाल जोड़े में दिखाई दी. हिंदू परंपरा के अनुसार, सिंदूरदान, कन्यादान के साथ-साथ अन्य रस्में भी निभाई गईं. विदेश से दुल्हन का कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया तो मुंह बोले पिता और मुंह बोले भाई ने रस्मों को पूरा किया. शादी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन ने बताया कि दोनों की दोस्ती थी. 1 माह पहले उन्होंने इटली में चर्च में शादी की थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि सनातनी बनाकर हिंदू रीति-रिवाजों में शादी करेंगे.

यह भी पढ़ें : लड़कियों की शादी की उम्र 18 के बजाय 21 क्यों होनी चाहिए? यूपी के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

TAGGED:

VARANASI NEWS TODAY
FOREIGN COUPLE MARRIED IN KASHI
इटली के कपल ने काशी में रचाई शादी
HINDU RITUALS ITALY COUPLE OUPLE
ITALY COUPLE MARRIED IN KASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.