ETV Bharat / state

दीपावली से पहले कब मनाया जाएगा धनतेरस से लेकर भाई दूज, जानिए महामुहूर्त

वाराणसी: दीपावली पर्व को लेकर हर जगह धूम मची हुई है. बाजार रोशनी से चमक रहे हैं. हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें और मूर्तियों से दुकानें सजी हुई हैं. हिंदू धर्म में दीपावली को पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक होने वाला यह समय पंच दिवसीय पर्व के नाम से जाना जाता है.

प्रो. सुभाष पांडेय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्योतिष विभाग (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं इस साल दीपावली को लेकर पंचांगों में भिन्नता के कारण कुछ कंफ्यूजन था, हालांकि काशी के विद्वानों ने इसे स्पष्ट करते हुए 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाना शास्त्र सम्मत बताया है, लेकिन इस पर भी लोगों की कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि दीपावली 20 अक्टूबर को है, तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भाई दूज और गोवर्धन पूजा और अन्नकूट किस दिन मनाया जाएगा? ऐसे में जानिए 5 दिनों का यह पर्व कब शुरू होगा. किस दिन क्या त्योहार पड़ेगा और कैसे आपको किस त्योहार को किस मुहूर्त में मनाना है?

बीएचयू ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर व ज्योतिषाचार्य प्रो. सुभाष पांडेय ने बताया कि दीपावली का पर्व सिर्फ एक दिनों का पर्व नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व माना जाता है. इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है जो भाई दूज तक चलता है. इसे पंच पर्व भी कहते हैं. इस बार 18 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी और 23 अक्टूबर तक यह चलेगा.

किस दिन कौन से पर्व (Photo Credit; ETV Bharat)

18 अक्टूबर 2025: दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाती है. शाम के समय लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की पूजा होती है. इस दिन खरीदारी का अपना विशेष महत्व है.

19 अक्टूबर 2025: धनतेरस के अगले दिन हनुमान जयंती और नरक चतुर्दशी मनाया जाता है. इस दिन शाम को यम के नाम का दीप जलाया जाता है.

20 अक्टूबर 2025: इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है लेकिन दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी काल में मिल रही है. इस दिन को महानिशा काल भी कहते है.

22 अक्टूबर 2025: वैसे तो दीपावली महापर्व के अगले दिन अन्नकूट होता है लेकिन तिथियों में हेर-फेर के कारण इस बार अन्नकूट का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है.

दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त (Photo Credit; ETV Bharat)

23 अक्टूबर 2025: भाई दूज के पर्व पर भाइयों के लम्बी आयु की कामना के लिए बहनें पूजा करतीं है और फिर भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती हैं. यह पर्व भाई-बहन के प्यार के अटूट रिश्ते का महापर्व है. इसी पर्व से दीपावली का समापन होता है.

दीपोत्सव पर्व पर धनतेरस का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है. धनतेरस से ही दीपावली पर्व का शुभारम्भ हो जाता है. इस बार 18 अक्टूबर, शुक्रवार, कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर, शनिवार को दिन में 12 बजकर 20 मिनट पर लगेगी. जो कि अगले दिन 19 अक्टूबर, रविवार को दिन में 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी.

दीपावली पूजा के लिए सामान (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 18 अक्टूबर, शनिवार को दिन में 3 बजकर 42 मिनट से 19 अक्टूबर, रविवार को सायं 5 बजकर 50 मिनट तक रहेगा, तत्पश्चात् हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इस दिन ब्रह्मयोग का अनुपम संयोग 17 अक्टूबर, शुक्रवार की रात 1 बजकर 49 मिनट से 18 अक्टूबर, शनिवार की रात 1 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेद शास्त्र के जनक धन्वन्तरि जी का जन्म महोत्सव भी धूम-धाम से मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार धन्वन्तरि जी समुद्र मन्थन के समय अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे. भगवान धन्वन्तरि जी को आयुर्वेद के प्रवर्तक तथा विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है. इस दिन धन्वन्तरि जी की पूजा-अर्चना से आरोग्य सुख तथा उत्तम स्वास्थ्य का सुयोग बनता है.



व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग शुभ मुहूर्त में बही-खाता एवं प्रयोग में आनेवाली अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं. धनतेरस को सम्पूर्ण दिन में अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है.

पूजा का सर्वोत्तम समय वृषभ लग्न सायं 6 बजकर 59 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. धनतेरस के दिन शुरू किए हुए शुभकार्यों में अच्छी सफलता व स्थायी लाभ की प्राप्ति होती है. घर एवं कार्यस्थल को आलोकित (प्रकाशमय) रखना चाहिए. धनतेरस का पर्व अपने पारिवारिक धार्मिक परम्परा के साथ मनाना चाहिए.

राशि के अनुसार कपड़ों के रंग (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं पांच दिनों के इस पर्व के साथ ही मुहूर्त भी विशेष महत्व रखता है. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दिन में 2 बजकर 56 मिनट पर लगेगी जो कि 21 अक्टूबर को सायं चार बजकर 26 मिनट तक रहेगी. कार्तिक अमावस्या तिथि इस बार 20 व 21 अक्टूबर दो दिन है. 21 अक्टूबर को सूर्यास्त सायं 5 बजकर 40 मिनट पर हो रहा है, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि सूर्यास्त के पूर्व सायं 4 बजकर 26 मिनट पर ही खत्म हो जाएगी. 21 अक्टूबर को सायं 4 बजकर 26 मिनट के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि लग जायेगी. वहीं, 21 अक्टूबर को प्रदोष व निशितकाल दोनों में कार्तिक अमावस्या तिथि नहीं मिलने से दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत होगा.