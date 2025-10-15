ETV Bharat / state

दीपावली से पहले कब मनाया जाएगा धनतेरस से लेकर भाई दूज, जानिए महामुहूर्त

क्या करें, क्या न करें दीपावली पर कैसे करें विधिवत पूजन

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:03 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: दीपावली पर्व को लेकर हर जगह धूम मची हुई है. बाजार रोशनी से चमक रहे हैं. हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें और मूर्तियों से दुकानें सजी हुई हैं. हिंदू धर्म में दीपावली को पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक होने वाला यह समय पंच दिवसीय पर्व के नाम से जाना जाता है.

प्रो. सुभाष पांडेय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्योतिष विभाग (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं इस साल दीपावली को लेकर पंचांगों में भिन्नता के कारण कुछ कंफ्यूजन था, हालांकि काशी के विद्वानों ने इसे स्पष्ट करते हुए 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाना शास्त्र सम्मत बताया है, लेकिन इस पर भी लोगों की कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि दीपावली 20 अक्टूबर को है, तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भाई दूज और गोवर्धन पूजा और अन्नकूट किस दिन मनाया जाएगा? ऐसे में जानिए 5 दिनों का यह पर्व कब शुरू होगा. किस दिन क्या त्योहार पड़ेगा और कैसे आपको किस त्योहार को किस मुहूर्त में मनाना है?

बीएचयू ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर व ज्योतिषाचार्य प्रो. सुभाष पांडेय ने बताया कि दीपावली का पर्व सिर्फ एक दिनों का पर्व नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व माना जाता है. इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है जो भाई दूज तक चलता है. इसे पंच पर्व भी कहते हैं. इस बार 18 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी और 23 अक्टूबर तक यह चलेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
किस दिन कौन से पर्व (Photo Credit; ETV Bharat)

18 अक्टूबर 2025: दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाती है. शाम के समय लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की पूजा होती है. इस दिन खरीदारी का अपना विशेष महत्व है.

19 अक्टूबर 2025: धनतेरस के अगले दिन हनुमान जयंती और नरक चतुर्दशी मनाया जाता है. इस दिन शाम को यम के नाम का दीप जलाया जाता है.

20 अक्टूबर 2025: इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है लेकिन दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी काल में मिल रही है. इस दिन को महानिशा काल भी कहते है.

22 अक्टूबर 2025: वैसे तो दीपावली महापर्व के अगले दिन अन्नकूट होता है लेकिन तिथियों में हेर-फेर के कारण इस बार अन्नकूट का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त (Photo Credit; ETV Bharat)

23 अक्टूबर 2025: भाई दूज के पर्व पर भाइयों के लम्बी आयु की कामना के लिए बहनें पूजा करतीं है और फिर भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती हैं. यह पर्व भाई-बहन के प्यार के अटूट रिश्ते का महापर्व है. इसी पर्व से दीपावली का समापन होता है.

दीपोत्सव पर्व पर धनतेरस का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है. धनतेरस से ही दीपावली पर्व का शुभारम्भ हो जाता है. इस बार 18 अक्टूबर, शुक्रवार, कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर, शनिवार को दिन में 12 बजकर 20 मिनट पर लगेगी. जो कि अगले दिन 19 अक्टूबर, रविवार को दिन में 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
दीपावली पूजा के लिए सामान (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 18 अक्टूबर, शनिवार को दिन में 3 बजकर 42 मिनट से 19 अक्टूबर, रविवार को सायं 5 बजकर 50 मिनट तक रहेगा, तत्पश्चात् हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इस दिन ब्रह्मयोग का अनुपम संयोग 17 अक्टूबर, शुक्रवार की रात 1 बजकर 49 मिनट से 18 अक्टूबर, शनिवार की रात 1 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेद शास्त्र के जनक धन्वन्तरि जी का जन्म महोत्सव भी धूम-धाम से मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार धन्वन्तरि जी समुद्र मन्थन के समय अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे. भगवान धन्वन्तरि जी को आयुर्वेद के प्रवर्तक तथा विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है. इस दिन धन्वन्तरि जी की पूजा-अर्चना से आरोग्य सुख तथा उत्तम स्वास्थ्य का सुयोग बनता है.

व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग शुभ मुहूर्त में बही-खाता एवं प्रयोग में आनेवाली अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं. धनतेरस को सम्पूर्ण दिन में अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है.

पूजा का सर्वोत्तम समय वृषभ लग्न सायं 6 बजकर 59 मिनट से रात 8 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. धनतेरस के दिन शुरू किए हुए शुभकार्यों में अच्छी सफलता व स्थायी लाभ की प्राप्ति होती है. घर एवं कार्यस्थल को आलोकित (प्रकाशमय) रखना चाहिए. धनतेरस का पर्व अपने पारिवारिक धार्मिक परम्परा के साथ मनाना चाहिए.

Photo Credit; ETV Bharat
राशि के अनुसार कपड़ों के रंग (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं पांच दिनों के इस पर्व के साथ ही मुहूर्त भी विशेष महत्व रखता है. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दिन में 2 बजकर 56 मिनट पर लगेगी जो कि 21 अक्टूबर को सायं चार बजकर 26 मिनट तक रहेगी. कार्तिक अमावस्या तिथि इस बार 20 व 21 अक्टूबर दो दिन है. 21 अक्टूबर को सूर्यास्त सायं 5 बजकर 40 मिनट पर हो रहा है, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि सूर्यास्त के पूर्व सायं 4 बजकर 26 मिनट पर ही खत्म हो जाएगी. 21 अक्टूबर को सायं 4 बजकर 26 मिनट के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि लग जायेगी. वहीं, 21 अक्टूबर को प्रदोष व निशितकाल दोनों में कार्तिक अमावस्या तिथि नहीं मिलने से दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत होगा.

जानिए शुभ मुहूर्त-
दीपावली पूजन का मुख्य काल प्रदोष काल है, इसमे स्थिर लग्न की प्रधानता होती है.
स्थिर लग्न वृष रात्रि 7 बजकर 10 मिनट से 9 बजकर 6 मिनट तक है.
दिन का स्थिर लग्न कुंभ दिन में 2 बजकर 34 मिनट से शाम 4 बजकर 5 मिनट तक है, निशितकाल मध्यरात्रि में महाकाली पूजन के लिए उत्तम होगा.

Photo Credit; ETV Bharat
जन्म तारीख के अनुसार पहनें ये रंग (Photo Credit; ETV Bharat)

दीपावली पूजा के लिए सामग्री-

कुमकुम, अक्षत, रोली, पूजा चौकी, लाल कपड़ा, चंदन, देवी लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां या चित्र, पान के पत्ते, दूर्वा, कपूर, सुपारी, पंचामृत, हल्दी, गंगाजल, कमल के बीज, कपास की बातियां, कलाई रक्षा सूत्र, बताशे, फल, फूल, कलश, आम के पत्ते, अगरबत्ती, दो बड़े दीपक, प्रसाद के लिए लड्डू.

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन विधि: दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा को बहुत ही शुभ माना गया है. इस दिन लक्ष्मी पूजा से पहले, पूजा स्थल की साफ-सफाई करके सभी सामग्रियों को एकत्रित करते हुए माता की चौकी स्थापित करें. फिर स्वास्तिक बनाएं. इसके बाद इस स्वास्तिक के ऊपर कटोरी में चावल रखें और चौकी पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें.

इसके बाद सभी देवी-देवताओं का आवहन करते हुए गंगाजल का छिड़काव करते हुए पूजा का संकल्प लें. फिर इसके बाद चौकी पर स्थापित माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव, माता सरस्वती और हनुमान जी को पुष्प, धूप, दीप और दिवाली से जुड़ी सभी पूजा सामग्री का भोग लगाएं. अंत में आरती करें और फिर घर के हर एक हिस्से में दीपक जलाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें और रोशनी, सुख-समृद्धि का पर्व मनाएं.

दिपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन के बाद इन मंत्रों का करें जाप-

  1. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नम:
  2. ॐ ऐं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:
  3. ॐ ऐं क्लीं सौ:

दीपावली पर क्या करें और क्या न करें?

क्या करना चाहिए-

स्वच्छता: दीपावली से पहले घर की अच्छे से सफाई करें. विशेष रूप से किचन, पूजा स्थान और घर के मुख्य द्वार.

धूप-दीप जलाएं: घर के हर स्थान पर दीपक रखें, ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे.

मिठाईयां और पकवान बनाएं: घर में विशेष पकवान और मिठाइयां बनाएं, जिससे वातावरण सुखद बने.

पूजन विधि: लक्ष्मी माता, गणेश जी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा विधिपूर्वक करें.

बच्चे करें पढ़ाई: दीपावली के दिन किताबें जरूर पढ़नी चाहिए.

रामचरितमानस का भी पाठ: दीपावली पर राम चरितमानस का पाठ करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं.

क्या नहीं करना चाहिए-

झूठ बोलना: इस दिन झूठ बोलने से बचें क्योंकि यह दिन सत्य और धार्मिकता का प्रतीक है.

शराब और मांसाहार: दीपावली के दिन मांसाहार और शराब से दूर रहना चाहिए.

बुरे आचरण से दूरी: दोस्तों के साथ जुआ न खेलें, सट्टेबाजी न करें.

दूसरों का बुरा न सोचें: इस दिन अहंकार या किसी के प्रति द्वेषपूर्ण विचार रखना सही नहीं है.

अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग: इस दिन अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग न करें. विशेष रूप से पूजा सामग्री की शुद्धता पर ध्यान दें.

ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि धनतेरस से दीपावली या भैयादूज तक सायंकाल प्रदोषकाल में घर के प्रवेश द्वार के बाहर दोनों ओर यम के निमित्त एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं, इसको यमदीप कहा जाता है. दीपक की चावल, फूल, धूप, सुगन्ध आदि से पूजा-अर्चना करने से जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता.

सौभाग्य के लिए करें राशि और जन्म तिथि के अनुसार खरीददारी-

  • मेष राशि के जातकों को धनतेरस में पीतल के बर्तन और चांदी के गहने या सिक्के खरीदने चाहिए.
  • वृष राशि वाले लोग धनतेरस पर सोने और हीरे के गहने खरीदें.
  • मिथुन राशि वाले लोग धनतेरस पर कांसे का बर्तन खरीदें.
  • कर्क राशि वाले धनतेरस पर पीतल या मिट्टी की गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदें.
  • सिंह राशि वाले धनतेरस पर सोने का कोई गहना खरीदें होगा शुभ.
  • कन्या राशि वाले लोग कांसे का बर्तन खरीदें या पीतल की वस्तु भी ले सकते हैं.
  • तुला राशि वाले जातक धनतेरस पर चांदी की धातु से बनी चीजें खरीदें या चांदी के आभूषण जैसे पायल, अंगूठी, बिछिया और अन्य गहने खरीद सकते हैं.
  • वृश्चिक राशि के लोग धनतेरस के दिन झाड़ू, बर्तन और सजावट का सामान खरीदें.
  • धनु राशि वाले स्टील के बर्तन और सोने के आभूषण ले सकते हैं.
  • मकर राशि वाले पीतल का बर्तन खरीदें.
  • कुंभ राशि वाले चांदी के गहने और तांबे का बर्तन घर लाएं.
  • मीन राशि वाले धनतेरस के दिन सोने-चांदी के गहने और वाहन खरीदें.

यह भी पढ़ें : दीपावली पर अस्थमा और COPD के पेशेंट ऐसे रखें अपना ख्याल, पटाखों का धुआं कर सकता है परेशान, अपनाएं ये टिप्स

TAGGED:

धनतेरस 2025
दीपावली 2025 शुभ मुहूर्त
DIWALI 2025 SHUBH MUHURT
BHAI DOOJ DATE
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.