सोने-चांदी के चढ़ते भाव ने और हल्की की ज्वैलरी, जानिए इस बार धनतेरस पर बाजार में क्या नया?

वाराणसी में दीपावली पर सोने-चांदी की चमक और नए ट्रेंड्स की दस्तक ( Photo Credit; ETV Bharat )

सर्राफा कारोबारी गुंजन अग्रवाल बताते हैं कि, दीपावली पर खेलने के लिए लोग गोल्डन कार्ड को पसंद करते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग उपहार देने के स्वरूप में किया जाता है. खास बात यह है कि ये लोगों के बजट के अनुसार है. उन्होंने बताया कि, यह गोल्डन कार्ड सिल्वर फाइबर के बने होते हैं. इसलिए यह बजट फ्रेंडली है. इस पर गोल्ड की पॉलिश होती है. यह बहुत ही लाइटवेटेड देखने में बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह होते हैं.

गोल्डन कार्ड का क्रेज: दीपावली पर जुआ खेलना शुभ माना जाता है. इस शुभ को पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरीके के कार्ड से जुआ खेलते हैं. लोगों के शौक को देखते हुए बाजार में तरह-तरह के सोने के कार्ड देखने को मिल रहे हैं. भले ही सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हो गया हो, लेकिन दीपावली पर गोल्डन कार्ड का क्रेज अब भी बरकरार है.

वाराणसी: त्योहार को समृद्धि माना जाता है और समृद्धि को सोने चांदी के आभूषणों के रूप में देखा जाता है. दीपावली के मौके पर यह समृद्धि, परंपरा और सौभाग्य के रूप में भी नजर आती है. आज धनतेरस का मौका है, ऐसे में सोने-चांदी के बाजार पूरी तरीके से सज गए हैं. इस बार चांदी की तो चांदी है ही लेकिन सोना भी खूब चमक रहा है. बढ़े हुए दामों ने कारोबारी और खरीदारों के खरीदारी पर थोड़ी लगाम जरूर लगाई है, लेकिन फिर भी लोग बजट में अलग-अलग तरीके के आभूषण, सामानों को खरीद रहे हैं. वहीं बाजार में नए-नए तरह के ज्वेलरी और गिफ्ट्स नजर आ रहे हैं.

गोल्डन कार्ड. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसे बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया जाता है जिस वजह से यह लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार पुरुष-महिला हर किसी को ये गोल्डन कार्ड पसंद आ रहे हैं. यदि इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 1 हजार रुपए से लेकर 1700 तक ये कार्ड खरीदा जा रहा है.



ट्रेडिशनल सोना नहीं, रोज गोल्ड चलन में: सर्राफा कारोबारी ने बताया, सोने-चांदी की बढ़ी कीमतों को देखते हुए, लोगों की जेब के अनुसार ज्वेलरी को तैयार किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा लाइटवेट ज्वेलरी तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि आज के समय में महिलाएं पोलकी और रोज गोल्ड के ज्वैलरी को खूब पसंद कर रहीं है. बाजार में इनकी तरह-तरह की वैराइटी भी मौजूद है.

रोजगोल्ड की ज्वेलरी (Photo Credit; ETV Bharat)

बड़ी बात यह है कि यह ज्वेलरी स्मार्ट ज्वेलरी की तरह नजर आती है और डेली वियर के लिए बेस्ट मानी जाती है. आज की युवा पीढ़ी, नई दुल्हन इसी तरीके के गिफ्ट को पसंद कर रही है और इस दीपावली पर जो भी लोग आ रहे हैं, रोज गोल्ड के बने हुए अलग-अलग तरीके के गहनों को पसंद कर रहे हैं. उन्होंने बताया, यदि रोज गोल्ड के गहनों की बात करें तो 10000 से लेकर लाख रुपए से ज्यादा की कीमत है. इसकी अलग-अलग तरीके की वैरायटी है और यह सोने के बाकी गहनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

गणेश-लक्ष्मी की एंटीक पॉलिश मूर्तियों की डिमांड: कारोबारी ने बताया कि अब हम लोग 18, 14 कैरेट के गहनों को भी बना रहे हैं. टेंपल ज्वेलरी में भी लाइट वेटेड ज्वेलरी आ गई है, जिस वजह से लोग इसकी खरीदारी कर पा रहे हैं. वर्तमान में चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही है, लेकिन चांदी का क्रेज लोगों को है तो ऐसे में हम लोगो ने चांदी के पूजा सेट ज्वेलरी को भी लोगों के बजट के अनुसार तैयार किया है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया, चांदी में गणेश-लक्ष्मी जी उनकी पालकी पूजा सेट तैयार किया है. जो कि 15000 से शुरू है और लाख रुपए तक है. इसके साथ ही गणेश लक्ष्मी जी की एंटीक पॉलिश की मूर्तियां बनाई है, जो लोग पसंद कर रहे हैं. उनकी भी कीमतें 20000 से लेकर 100000 तक है. कारोबरी ने बताया कि आज के समय में लोग चांदी के ट्रेडिशनल नहीं बल्कि एंटीक पॉलिश के बर्तन और भगवान के अलग-अलग मूर्तियों को पसंद कर रहे हैं. इस वजह से इस बार हम लोगों ने भगवान राम से जुड़े हुए एंटीक पॉलिश में क्वॉइन, राम दरबार को बनाया है.

गुलाबी मीनाकारी की ज्वेलरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिल्वर में गुलाबी मीनाकारी की ज्वेलरी: सर्राफा कारोबारी ने बताया, हम लोगों ने एक नया शाही ब्रांड भी शुरू किया है. जिसमें बनारस की गुलाबी मीनाकारी की कला है. उसको हम लोगों ने सिल्वर पर उतारा है. जिस वजह से चांदी की ज्वेलरी बेहद खूबसूरत हो गई है और हर किसी को पसंद भी आ रही हैं. 5000 से इसकी शुरुआत है और ₹50000 तक में गुलाबी मीनाकारी में चांदी की अलग-अलग तरीके की ज्वेलरी हैं. जिसमें कान के कुंदन, स्टड, गले का चोकर, लेयर वाले गले के नेकलेस, एंकलेट, कड़े, हेयर एक्सेसरीज वह अन्य तमाम तरीके के आभूषण उपलब्ध है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

लाइटवेटेड ज्वैलरी बनी पसंद: ग्राहकों का कहना है, सोने-चांदी दोनों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि कुछ भी खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है. हालांकि खरीदारी करनी है लेकिन बजट में. इसलिए रोज गोल्ड इस समय हम लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि यह बजट में है और इसके साथ ही दिखने में हैवी लुक के साथ लाइट वेटेड है और इसमें अलग-अलग तरीके के ट्रेंडी डिजाइन भी उपलब्ध हैं. अच्छी बात यह है कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए दुकानदार भी अब इस तरीके के गहनों को तैयार कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद सके.



