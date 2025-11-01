ETV Bharat / state

देवउठनी एकादशी 2025; आज जागेंगे भगवान विष्णु, शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह का समय

हरिप्रबोधिनी एकादशी आज जगेंगे भगवान विष्णु, सबसे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि देखें ( Photo Credit; ETV Bharat )

वहीं भीष्म पंचक पूजन भी 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार लग्न मुहूर्त के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि भले ही एकादशी और तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा, लेकिन विवाह का मुहूर्त देव प्रबोधिनी एकादशी के 20 दिनों के बाद मिलेगा.

वहीं इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी. एकादशी तिथि 1 नवंबर की भोर में 4:02 पर लगेगी, जो 2 नवंबर की भोर में 2.56 तक रहेगी. इसलिए एकादशी व्रत और अनुष्ठान करने के लिए 1 तारीख को ही इस तिथि का मान होगा.

इस दिन तुलसी विवाह: उनका कहना है की एकादशी व द्वादशी दोनों दिन तुलसी विवाह करने का विधान है, क्योंकि जिस नक्षत्र यानी उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विवाह संपन्न होता है, वह 1 नवंबर को नहीं मिल रहा है, 2 नवंबर को दोपहर 2.30 के बाद इसके आने की वजह से 2 तारीख को ही तुलसी विवाह पूर्ण किया जाएगा.

जानिए मुहूर्त: इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष प्रकोष्ठ के मंत्री प्रो. विनय पांडेय का कहना है, हरि प्रबोधिनी एकादशी 1 नवंबर को ही माना जाएगा. एकादशी का व्रत करने वाले इसी दिन एकादशी भी मनाएंगे, लेकिन तुलसी विवाह जो शाम के वक्त होता है, वह 2 नवंबर को होगा, क्योंकि 3.30 पर भद्रा लग रही है, जो कि दूसरे दिन 2 नवंबर की सुबह 3.30 तक रहेगी. भद्रा में विवाह या कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो पता है. इसलिए 2 नवंबर को दोपहर 2.30 के बाद तुलसी विवाह किया जाएगा.

वाराणसी: हिन्दु परम्पराओं, रीति-रिवाज के अनुसार आज से शुरू हो जाएंगे शुभ और मांगलिक कार्य. एकादशियों में सबसे खास ये वो पवित्र दिन है, जब हमारे पालनहार भगवान विष्णु अपनी चार महीने की लंबी योगनिद्रा से जागते हैं. जैसे ही वे उठते हैं, चातुर्मास खत्म हो जाता है और शुभ मुहूर्त-मांगलिक कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है. पंचांग के अनुसार, यह एकादशी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को मनाई जाती है. इसे देव प्रबोधिनी, हरिप्रबोधिनी, डिठवन या देवउठनी (देवोत्थान) एकादशी भी कहते हैं. तो चलिए, अब जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है.

साल 2025 में इन तारीखों पर है विवाह मुहूर्त: 21 नवंबर से लग्न मुहूर्त की शुरुआत होगी. लग्न मुहूर्त की तिथियां 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, नवंबर के महीने में 7 विवाह मुहूर्त मिलेंगे. दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर इसके पश्चात 11 दिसंबर से शुक्र अस्त हो जाएंगे. जिसकी वजह से खरमास के पहले विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे. खरमास की शुरुआत 16 दिसम्बर से होगी, जो कि 14 जनवरी 2026 तक रहेगी. इसी के साथ खरमास 14 जनवरी 2026 की रात 9.39 पर खत्म होगी.

आरती करें, भगवान को भोग लगाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

व्रत करने से लाभ: ज्योतिषविद ने बताया कि इस दिन व्रत-उपवास रखकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. व्रतकर्ता को प्रातःकाल समस्त दैनिक कार्यों को करके, स्वच्छ वस्त्र धारणकर अपने आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना के बाद देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए फिर भगवान विष्णु का पूजा-अर्चना करना चाहिए. उनकी महिमा में श्रीविष्णु सहस्रनाम, श्रीपुरुषसूक्त तथा श्रीविष्णुजी से सम्बन्धित मन्त्र 'ॐ श्रीविष्णवे नमः' का जप करना चाहिए. तिथि विशेष के अनुसार पूजा-अर्चना करने पर मनोरथ की पूर्ति बताई गई है. कार्तिक शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि से कार्तिक पूर्णिमा तक शुद्ध देशी घी के दीपक जलाने से जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है.

ऐसे करें व्रत (Photo Credit; ETV Bharat)

पूजन विधी: ज्योतिषविद ने बताया कि इस दिन गन्ने का मण्डप बनाकर शालिग्राम (विष्णु भगवाग के रूप) के साथ तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है. मान्यता के मुताबिक देवप्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी की रीति-रिवाज व धार्मिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान गणपति एवं शालिग्राम की भी पूजा की जाती है. व्रत के दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए, अन्न ग्रहण का निषेध है. एकादशी तिथि की रात में जागरण करके भगवान विष्णु की श्रद्धा, आस्था भक्तिभाव के साथ आराधना करना शुभ फलकारी माना गया है. इस दिन गंगा स्नान या स्वच्छ जल से स्नान करके देव अर्चना के बाद ब्राह्मण को उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए.

सामग्री: सबसे पहले लकड़ी की साफ चौकी पर गंगाजल छिड़क कर उसे पर आसन बिछाएं. अब जल से भरे लोटे में आम के पत्ते रखकर कलश स्थापित करें. तुलसी माता व भगवान शालिग्राम को आसन पर विराजित करें. अब पंचामृत से स्नान कराएं. पवित्र जल या गंगाजल से भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को स्नान आदि कराएं व हल्दी लगाएं. भगवान शालिग्राम का श्रृंगार करें, उन्हें पीले फूल, वस्त्र, फल आदि अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शालिग्राम को पीले चंदन से तिलक करें. अब तुलसी माता को व हल्दी लगाएं, श्रृंगार करें. उन्हें लाल चुनरी, फल, फूल, सिंदूर, बिंदी आदि अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक करें

अब इसके बाद संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं, इसके साथ ही धूप बत्ती भी जलाएं. अब इसके बाद भगवान शालिग्राम की चौकी को उठाकर तुलसी माता की सात बार परिक्रमा करवाएं. भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की आरती करें. उन्हें खीर मेवे, मिठाई आदि का भोग लगाएं और प्रसाद रूप स्वरूप सबको वितरित करें, इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है.

भगवान को लगाएं तुलसी दल का भोग

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि देवउठनी एकादशी 2025 के दिन प्रात: काल पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. ऐसा करने से श्री हरि और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलेगी. धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी.

उन्होंने कहा कि इस दिन सभी जातकों को तुलसी के पौधे के नीचे गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए. इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा करें. ऐसा करेंगे तो मां लक्ष्मी के साथ-साथ तुलसी माता का भी आशीर्वाद मिलेगा. घर में सकारात्मकता आएगी.

मिश्र ने यह भी बताया कि सभी जातक पूजा के समय तुलसी मां के मंत्रों का जाप भी जरूर करें. ऐसा करने से मां की असीम कृपा बरसेगी.

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस दिन सभी सुहागिनें तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा-अर्चना करें और उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. इससे धन की परेशानियों से निजात मिलती है.

तुलसी पूजन में लगने वाली श्रृगांर की सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)

विष्णुजी के इन मंत्रों का करें जाप-

1. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

2. ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय

3. ऊँ नमो नारायणाय नम:

4. ॐ विष्णवे नम:

5. ॐ हूं विष्णवे नम:

6. ॐ ह्रीं कार्तविर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान। यस्य स्मरेण मात्रेण ह्रतं नष्‍टं च लभ्यते।।

क्या है भीष्म पंचक व्रत? प्रबोधिनी एकादशी के दिन भीष्म पंचक व्रत भी रखा जाता है. भीष्म पितामह ने एकादशी से पूर्णिमा तक पाण्डवों को उपदेश दिया था. उपदेश की समाप्ति पर भगवान कृष्ण ने भीष्म पंचक व्रत की मान्यता स्थापित की थी. तभी से इस व्रत का विधान चला आ रहा है. देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फलदायी है. भगवान विष्णु की विशेष कृपा से जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि, खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है.

