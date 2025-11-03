देव दीपावली 2025; काशी के गंगा घाटों पर जगमगाएंगे 25 लाख दीये, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी गंगा आरती
21 कुंतल फूल-मालाओं और 51 हजार दीपों से बनारस के दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 1:52 PM IST
वाराणसी: बनारस में 5 नवंबर, बुधवार को देव दीपावली का आयोजन होने जा रहा है और इस बार की देव दीपावली भव्यता के साथ देशभक्ति को समर्पित होगी. यहां शहीदों को नमन करने के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. भव्य आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. इतना ही नहीं यह पूरा आयोजन यूट्यूब से लाइव करते हुए पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा. गंगा सेवा निधि (जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नियमित गंगा आरती करवाती है) संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि लगातार 3 दशक से भी ज्यादा समय से विश्व प्रसिद्ध भव्य देव-दीपावली महोत्सव का आयोजन शानदार तरीके से हो रहा है.
21 कुंटल फूल-मालाओं और दीपों से सजेगा दशाश्वमेध घाट: अध्यक्ष ने बताया 5 नवम्बर को शाम 5:15 पर दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जायेगा. साथ ही साथ 21 कुंटल फूल-मालाओं और 51 हजार दीपों से दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा. 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हमने अमर बलिदानी के पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था. संस्था की तरफ से भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में सम्पूर्ण कार्तिक मास आकाश दीप जलाया जाता है, तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को ‘भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जायेगा. साथ ही इस साल दशाश्वमेध घाट पर होने वाली देव-दीपावली महोत्सव ऑपरेशन सिन्दूर को भी समर्पित रहेगी.
अमर जवान ज्योति: गंगा सेवा निधि की तरफ से बनाए गए अमर जवान ज्योति जिसकी अनुकृति भव्य रूप से की जाएगी. इसके बाद मुख्य तौर पर एयर मार्शल बी. मणीकान्तन पीवीएसएम एवीएसएम, वीएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ सेन्ट्रल एयर कमाण्ड आईएएफ और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी, कमॉडिंग आ.पी.एफ (एन.ई.आर), कमॉडिंग सीआइएसएफ वाराणसी, एयर ऑफिसर कमॉडिंग, एयर कमांडर कुणाल काला, 39 जी.टी.सी., वाराणसी, डी.आई.जी. मनोज कुमार शर्मा, एन.डी.आर.एफ, कमाण्डेन्ट राजेश्वर बालापुरकर, 95 बटालियन, सी.आर.पी.एफ., वाराणसी द्वारा रिथ लेइंग किया जायेगा. एवं 39 जी.टी.सी जवानों की तरफ से लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा.
शहीद सैनिकों को सम्मान: सम्पूर्ण कार्तिक मास संस्था की तरफ से देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में 187 BN CRPF अमर बलिदानी अरविन्द कुमार यादव, उधमपुर में तैनात एवं ड्यूटी पर जाते समय गाड़ी गहरे खाई में गिर जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए, 187 BN CRPF अमर बलिदानी सुनील कुमार पाण्डेय, असम के तिनसुकिया जिले में दो बाइक सवार संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों ने पाण्डेय के ऊपर तेज धार चाकू से हमला किया और वो शहीद हो गए. 11 BN NDRF अमर बलिदानी रितेश कुमार सिंह, ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. अमर इन्द्रभूषण सिंह ड्यूटी के दौरान अमर बलिदान हो गए. रेलवे सुरक्षा बल अमर बलिदानी राम बहादुर सिंह सुल्तान अहमद वाण्ज्यि अधिक्षक सिवान से रेलवे कैस को छीन कर कुछ अपराधिक लोग भाग रहे थे, उसी समय धर पकड़ में बदमाशों ने गोली चलाई. कान के दाहिने तरफ गर्दन में गोली लगी, इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई. इन सभी वीरों को देव-दीपावली महोत्सव पर भगीरथ शौर्य सम्मान से नवाजा जायेगा.
21 ब्राह्मण करेंगे गंगा पूजन: इस दिन 21 ब्राह्मणों की तरफ से मां गंगा का वैदिक रीति-रिवाज से पूजन किया जायेगा. शंखनाद से निधि के 21 ब्राह्मणों, दुर्गा चरण इण्टर कॉलेज की 42 कन्याएं रिद्धि-सिद्धि के रूप में ब्राह्मणों के साथ होंगी, तथा श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 स्वयं सेवक मां भगवती की भव्य महाआरती करेंगे एवं हजारों दीपों से घाट व भवनों का कोना-कोना जगमग हो उठेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बनारस घराने से प्रख्यात माता प्रसाद मिश्रा एवं उनकी टीम भव्य प्रस्तुति देगी.
वहीं गंगा की आरती के दौरान देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से 24 सीसी कैमरे भी लगाए गए है. सहयोग की दृश्टि से भारत सेवा श्रम संघ के 100 स्वयं सेवक व सुरक्षा उपकरणों के साथ, गंगा सेवा निधि के 150 वॉलेन्टियर्स उपस्थित रहेगें. साथ ही राजकीय चिकित्सालय की तरफ से चिकित्सकों की टीम व एम्बुलेन्स की व्यवस्था की गयी है. 11वीं वाहिनी एन.डी.आर.एफ. की तरफ से वॉटर एम्बुलेन्स की भी व्यवस्था की गयी है.
नमो घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो: इतना ही नहीं इस बार पूरे आयोजन में गंगा आरती के अलावा सांस्कृतिक संध्या, आतिशबाजी, लेजर एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जा रहा है. शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाला ये आयोजन रात करीब 8:00 तक चलेगा. इस दौरान नमो घाट पर शाम 5:00 से सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी, जबकि शाम 6:20 पर आतिशबाजी शुरू होगी. इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम के सामने गंगा उसे पर 8:45 से 8:55 लगभग 10 मिनट तक लगातार आतिशबाजी का आयोजन होगा. चेत सिंह घाट पर शाम 7:20 से 7:45 तक लेजर एंड साउंड शो का आयोजन होगा और रात 8:00 बजे से 8:25 तक दूसरे लेजर लाइट एंड साउंड शो और फिर रात 9:00 बजे से लेकर 9:25 तक तीसरे लेजर और साउंड शो का आयोजन किया जाएगा.
