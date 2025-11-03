ETV Bharat / state

देव दीपावली 2025; काशी के गंगा घाटों पर जगमगाएंगे 25 लाख दीये, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी गंगा आरती

21 कुंतल फूल-मालाओं और 51 हजार दीपों से बनारस के दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
काशी में देव दीपावली पर भव्य आयोजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी: बनारस में 5 नवंबर, बुधवार को देव दीपावली का आयोजन होने जा रहा है और इस बार की देव दीपावली भव्यता के साथ देशभक्ति को समर्पित होगी. यहां शहीदों को नमन करने के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. भव्य आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. इतना ही नहीं यह पूरा आयोजन यूट्यूब से लाइव करते हुए पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा. गंगा सेवा निधि (जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नियमित गंगा आरती करवाती है) संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि लगातार 3 दशक से भी ज्यादा समय से विश्व प्रसिद्ध भव्य देव-दीपावली महोत्सव का आयोजन शानदार तरीके से हो रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
देश- विदेश से आएंगे लाखों पर्यटक (Photo Credit; ETV Bharat)

21 कुंटल फूल-मालाओं और दीपों से सजेगा दशाश्वमेध घाट: अध्यक्ष ने बताया 5 नवम्बर को शाम 5:15 पर दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जायेगा. साथ ही साथ 21 कुंटल फूल-मालाओं और 51 हजार दीपों से दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा. 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हमने अमर बलिदानी के पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था. संस्था की तरफ से भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में सम्पूर्ण कार्तिक मास आकाश दीप जलाया जाता है, तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को ‘भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जायेगा. साथ ही इस साल दशाश्वमेध घाट पर होने वाली देव-दीपावली महोत्सव ऑपरेशन सिन्दूर को भी समर्पित रहेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
बच्चियां करेंगी आरती (Photo Credit; ETV Bharat)

अमर जवान ज्योति: गंगा सेवा निधि की तरफ से बनाए गए अमर जवान ज्योति जिसकी अनुकृति भव्य रूप से की जाएगी. इसके बाद मुख्य तौर पर एयर मार्शल बी. मणीकान्तन पीवीएसएम एवीएसएम, वीएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ सेन्ट्रल एयर कमाण्ड आईएएफ और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी, कमॉडिंग आ.पी.एफ (एन.ई.आर), कमॉडिंग सीआइएसएफ वाराणसी, एयर ऑफिसर कमॉडिंग, एयर कमांडर कुणाल काला, 39 जी.टी.सी., वाराणसी, डी.आई.जी. मनोज कुमार शर्मा, एन.डी.आर.एफ, कमाण्डेन्ट राजेश्वर बालापुरकर, 95 बटालियन, सी.आर.पी.एफ., वाराणसी द्वारा रिथ लेइंग किया जायेगा. एवं 39 जी.टी.सी जवानों की तरफ से लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

शहीद सैनिकों को सम्मान: सम्पूर्ण कार्तिक मास संस्था की तरफ से देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में 187 BN CRPF अमर बलिदानी अरविन्द कुमार यादव, उधमपुर में तैनात एवं ड्यूटी पर जाते समय गाड़ी गहरे खाई में गिर जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए, 187 BN CRPF अमर बलिदानी सुनील कुमार पाण्डेय, असम के तिनसुकिया जिले में दो बाइक सवार संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों ने पाण्डेय के ऊपर तेज धार चाकू से हमला किया और वो शहीद हो गए. 11 BN NDRF अमर बलिदानी रितेश कुमार सिंह, ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. अमर इन्द्रभूषण सिंह ड्यूटी के दौरान अमर बलिदान हो गए. रेलवे सुरक्षा बल अमर बलिदानी राम बहादुर सिंह सुल्तान अहमद वाण्ज्यि अधिक्षक सिवान से रेलवे कैस को छीन कर कुछ अपराधिक लोग भाग रहे थे, उसी समय धर पकड़ में बदमाशों ने गोली चलाई. कान के दाहिने तरफ गर्दन में गोली लगी, इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई. इन सभी वीरों को देव-दीपावली महोत्सव पर भगीरथ शौर्य सम्मान से नवाजा जायेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
होगा भव्य आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

21 ब्राह्मण करेंगे गंगा पूजन: इस दिन 21 ब्राह्मणों की तरफ से मां गंगा का वैदिक रीति-रिवाज से पूजन किया जायेगा. शंखनाद से निधि के 21 ब्राह्मणों, दुर्गा चरण इण्टर कॉलेज की 42 कन्याएं रिद्धि-सिद्धि के रूप में ब्राह्मणों के साथ होंगी, तथा श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 स्वयं सेवक मां भगवती की भव्य महाआरती करेंगे एवं हजारों दीपों से घाट व भवनों का कोना-कोना जगमग हो उठेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बनारस घराने से प्रख्यात माता प्रसाद मिश्रा एवं उनकी टीम भव्य प्रस्तुति देगी.

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस में देव दीपावली पर भव्य कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं गंगा की आरती के दौरान देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से 24 सीसी कैमरे भी लगाए गए है. सहयोग की दृश्टि से भारत सेवा श्रम संघ के 100 स्वयं सेवक व सुरक्षा उपकरणों के साथ, गंगा सेवा निधि के 150 वॉलेन्टियर्स उपस्थित रहेगें. साथ ही राजकीय चिकित्सालय की तरफ से चिकित्सकों की टीम व एम्बुलेन्स की व्यवस्था की गयी है. 11वीं वाहिनी एन.डी.आर.एफ. की तरफ से वॉटर एम्बुलेन्स की भी व्यवस्था की गयी है.

Photo Credit; ETV Bharat
लाख दीपों से घाट को सजाया जाएगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे सीधा प्रसारण: भव्य देव-दीपावली महोत्सव की महाआरती का आयोजन गंगा सेवा निधि संस्था के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण लोग देख सकेंगे. जिसका लिंक https://www.youtube.com/@gangaaartigangasevanidhi2261 है. इससे घर बैठे भी श्रद्धालु देव-दीपावली महोत्सव में होने वाली महा आरती के दर्शन कर सेकेगें.

नमो घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो: इतना ही नहीं इस बार पूरे आयोजन में गंगा आरती के अलावा सांस्कृतिक संध्या, आतिशबाजी, लेजर एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जा रहा है. शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाला ये आयोजन रात करीब 8:00 तक चलेगा. इस दौरान नमो घाट पर शाम 5:00 से सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी, जबकि शाम 6:20 पर आतिशबाजी शुरू होगी. इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम के सामने गंगा उसे पर 8:45 से 8:55 लगभग 10 मिनट तक लगातार आतिशबाजी का आयोजन होगा. चेत सिंह घाट पर शाम 7:20 से 7:45 तक लेजर एंड साउंड शो का आयोजन होगा और रात 8:00 बजे से 8:25 तक दूसरे लेजर लाइट एंड साउंड शो और फिर रात 9:00 बजे से लेकर 9:25 तक तीसरे लेजर और साउंड शो का आयोजन किया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस में देव दीपावली पर होगी भव्य आरती (Photo Credit; ETV Bharat)
पूरे आयोजन में 25 लाख से ज्यादा दिए लगाए जाएंगे. कुल 20 सेक्टर में पूरे घाटों की इस श्रृंखला को बांटा गया है. देव दीपावली की शाम '25 मिनट का काशी' कथा और 3D प्रेजेंटेशन मैपिंग व लेजर शो का आयोजन किया जाएगा. काशी के गौरव, गंगा की महिमा और भगवान विश्वनाथ की नगरी की आस्था को इसके जरिए दिखाया जाएगा. 8 मिनट के विशेष लेजर शो में काशी की भव्यता नजर आएगी. इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम के सामने होने वाली जबरदस्त आतिशबाजी हर किसी को मंत्र मुक्त करेगी क्योंकि ये आयोजन सबसे खास होता है.

