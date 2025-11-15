अंतरराष्ट्रीय मेले में जलवा बिखरेगी बनारसी सिल्क साड़ी, लोकल से ग्लोबल' सपना होगा सार्थक
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में, 29 बनारसी हस्तशिल्पी, 17 नेशनल अवॉर्डी चमकाएंगे नाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 5:23 PM IST
वाराणसी: बनारसी साड़ी पूरे विश्व में काशी की पहचान के रूप में जानी जाती है. ODOP मिलने के बाद ये विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. एक बार फिर काशी की ये परंपरा इंटरनेशनल मेले में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है. जहां पर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग उत्पादों के साथ बनारसी साड़ी अपनी खूबसूरती से लोगों को रूबरू कराएगी.
बता दें कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की थीम पर इस साल भारत इंटरनेशनल व्यापार मेले का आयोजन शुरू हो गया है, जो 27 नवम्बर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है. इस बार मेले में उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट का दर्जा मिला है. जिसके तहत हस्तशिल्पियों और निर्यातकों को अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. इस मेले में काशी से कुल 29 हस्तशिल्पियों ने अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 17 हस्तशिल्पी नेशनल अवॉर्डी हैं.
दरअसल केंद्र व राज्य सरकार दोनों हस्तशिल्प कला को वैश्विक मंच देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है. इसी वजह से यूपी में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के तहत तमाम उत्पादों के साथ बनारसी सिल्क की साड़ियां व अन्य परिधानों को भी इससे जोड़ा गया है और अब ये सभी परंपरागत उत्पाद "भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2025" में अपनी हाई क्वालिटी बुनकारी की झलक दुनिया को दिखाएंगे.
उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त मोहन कुमार शर्मा ने बताया, काशी की बनारसी साड़ी को ओडीओपी उत्पाद के रूप में शामिल करने तथा जीआई टैग प्रोडक्ट के तौर पर मान्यता दिलाने के बाद बनारस के बुनकरों और शिल्पकारों की नए बाजारों तक पहुंच बढ़ी है. ये मेले की पहल कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय कला को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का माध्यम बन रही है.
गौरतलब हो कि बनारसी साड़ी केवल परिधान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और शिल्प कौशल का प्रतीक बन चुकी है. फिल्म इंडस्ट्री के सितारों से लेकर देश-दुनिया के औद्योगिक घरानों तक, हर कोई इस साड़ी की शान और शिल्प का मुरीद है. ऐसे में समय-समय पर लगने वाले मेले उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों के उत्पाद न केवल नेशनल, बल्कि इंटरनेशनल बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई है.
