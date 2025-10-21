ETV Bharat / state

आज कोई त्योहार क्यों नहीं, अन्नकूट, चित्रगुप्त पूजन, भाईदूज किस दिन?, जानिए

वाराणसी: दीपावली का त्योहार वैसे तो 5 दिनों का होता है, लेकिन अमावस्या की एक दिन की वृद्धि की वजह से इस बार यह पर्व 6 दिन मनाया जा रहा है. 18 अक्टूबर को धनतेरस से इसकी शुरुआत हुई है. दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती मनाई गई. तीसरे दिन मुख्य पर्व दीपावली तो चौथे दिन अमावस्या तिथि में स्नान दान का विधान है. आज यानी मंगलवार को अमावस्या मिलने से भौमवती अमावस्या पड़ रही है. मान्यता है कि इसमें गंगा जल या तीर्थों स्थलों में स्नान से करोड़ों सूर्य ग्रहण बराबर फल मिलता है.

ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 2:56 बजे लगी जो कि 21 अक्टूबर को सायं 4.26 तक रहेगी. 22 को पर्व विशेष पर स्वाति नक्षत्र का अद्‌भुत संयोग बन रहा जो कि अपने आप में बेहद खास होगा.

उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा का आयोजन मथुरा-वृंदावन सहित सभी स्थानों पर किया जाता है. इस बार काशी को छोड़कर हर जगह गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी. वहीं 23 अक्टूबर को काशी में गोवर्धन पूजा होगी. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम 4:26 मिनट पर लग रही है, जो कि 22 अक्टूबर को शाम 6:18 बजे तक रहेगी. तिथि विशेष पर प्रातः काल घर के बाहर गाय के गोबर का गोवर्धन बना कर पूजन किया जाता है.

22 अक्टूबर 2025: वैसे तो दीपावली महापर्व के अगले दिन अन्नकूट होता है लेकिन तिथियों में हेर-फेर के कारण इस बार अन्नकूट का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है.

23 अक्टूबर 2025: भाई दूज के पर्व पर भाइयों के लम्बी आयु की कामना के लिए बहनें पूजा करतीं है और फिर भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती हैं. यह पर्व भाई-बहन के प्यार के अटूट रिश्ते का महापर्व है. इसी पर्व से दीपावली का समापन होता है.

वहीं 22 अक्टूबर को भगवान को कूटे हुए अन्न से बने 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग लगाया जाता है. काशी विश्वनाथ धाम व अन्नपूर्णा मंदिर में इसकी छटा अनूठी होती है. अन्नकूट यथार्थतः गोवर्धन पूजा का ही समारोह है. प्राचीन काल में बात पूर्वक संपूर्ण नर-नारी अनेक पदाथों से इंद्र का पूजन करते और विभिन्न प्रकार के सभी रसों से परिपूर्ण 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाते थे. भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बता कर गोवर्धन पूजन कराया. स्वयं ही दूसरे स्वरूपों में गोवर्धन बन कर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया. यह देखकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा की. भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अंगुली पर उठा कर ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर बचा लिया था. उस समय से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट मनाने की परंपरा है.