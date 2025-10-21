आज कोई त्योहार क्यों नहीं, अन्नकूट, चित्रगुप्त पूजन, भाईदूज किस दिन?, जानिए

ETV Bharat / state

वाराणसी: दीपावली का त्योहार वैसे तो 5 दिनों का होता है, लेकिन अमावस्या की एक दिन की वृद्धि की वजह से इस बार यह पर्व 6 दिन मनाया जा रहा है. 18 अक्टूबर को धनतेरस से इसकी शुरुआत हुई है. दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती मनाई गई. तीसरे दिन मुख्य पर्व दीपावली तो चौथे दिन अमावस्या तिथि में स्नान दान का विधान है. आज यानी मंगलवार को अमावस्या मिलने से भौमवती अमावस्या पड़ रही है. मान्यता है कि इसमें गंगा जल या तीर्थों स्थलों में स्नान से करोड़ों सूर्य ग्रहण बराबर फल मिलता है.

ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 2:56 बजे लगी जो कि 21 अक्टूबर को सायं 4.26 तक रहेगी. 22 को पर्व विशेष पर स्वाति नक्षत्र का अद्‌भुत संयोग बन रहा जो कि अपने आप में बेहद खास होगा.

उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा का आयोजन मथुरा-वृंदावन सहित सभी स्थानों पर किया जाता है. इस बार काशी को छोड़कर हर जगह गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी. वहीं 23 अक्टूबर को काशी में गोवर्धन पूजा होगी. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम 4:26 मिनट पर लग रही है, जो कि 22 अक्टूबर को शाम 6:18 बजे तक रहेगी. तिथि विशेष पर प्रातः काल घर के बाहर गाय के गोबर का गोवर्धन बना कर पूजन किया जाता है.

22 अक्टूबर 2025: वैसे तो दीपावली महापर्व के अगले दिन अन्नकूट होता है लेकिन तिथियों में हेर-फेर के कारण इस बार अन्नकूट का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है.

23 अक्टूबर 2025: भाई दूज के पर्व पर भाइयों के लम्बी आयु की कामना के लिए बहनें पूजा करतीं है और फिर भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती हैं. यह पर्व भाई-बहन के प्यार के अटूट रिश्ते का महापर्व है. इसी पर्व से दीपावली का समापन होता है.

वहीं 22 अक्टूबर को भगवान को कूटे हुए अन्न से बने 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग लगाया जाता है. काशी विश्वनाथ धाम व अन्नपूर्णा मंदिर में इसकी छटा अनूठी होती है. अन्नकूट यथार्थतः गोवर्धन पूजा का ही समारोह है. प्राचीन काल में बात पूर्वक संपूर्ण नर-नारी अनेक पदाथों से इंद्र का पूजन करते और विभिन्न प्रकार के सभी रसों से परिपूर्ण 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाते थे. भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बता कर गोवर्धन पूजन कराया. स्वयं ही दूसरे स्वरूपों में गोवर्धन बन कर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया. यह देखकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा की. भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अंगुली पर उठा कर ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर बचा लिया था. उस समय से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट मनाने की परंपरा है.

पंडित ने बताया कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात यम द्वितीया- भाई दूज के रूप में मनाने की परंपरा है. इस बार यह पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसी तिथि में चित्रगुप्त सहित यम पूजन का भी विधान है. इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं. मान्यता है कि यदि भाई-बहन इस दिन एक साथ यमुना में स्नान करें तो यमराज उनके निकट नहीं आते. कार्तिक शुक्ल द्वितीया यम द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को शाम 6:18 बजे लग रही है, जो कि 23 अक्टूबर को रात 8:23 बजे तक रहेगी. इसी दिन चित्रगुप्त पूजन का विधान है.

पौराणिक संदर्भों के अनुसार चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है. इसकी एक कथा है कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्माजी ने सृष्टि में जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने के लिए सूर्य पुत्र यमराज को आज्ञा दी. यमराज ने पहले तो इसे सहज कार्य मान कर प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ही समय बीतते-बीतते सृष्टि का कार्य इतना बढ़ गया कि यमराज को जनसंख्या की चौकड़ी भूलने लगी. घबराकर ब्रह्माजी के पास पहुंचे और प्राणियों में पाप-पुण्य का लेखा-जोखा रखने और तद्‌नुसार दंड-पुरस्कार देने में कठिनाई के संबंध में अपनी व्यथा सुनाई. यमराज ने ब्रह्माजी से सहायता मांगी.

ब्रह्माजी ने विचार किया और स्वयं तपस्या में लीन हो गए. ग्यारह हजार वर्षों की तपस्या के बाद वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ब्रह्माजी की काया से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई. श्याम वर्ण के इस दिव्य पुरुष के कमल समान नैन, दोनों कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला, शरीर पर पीतांबर वस्त्र और हाथ में कलम दवात थी. दिव्य पुरुष ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया और कहा, मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग हूं, मेरा नाम क्या होगा. ब्रह्माजी ने कहा कि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो अतः तुम्हारी जाति कायस्थ है, तुम मेरे चित्त में गुप्त थे. अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा.

जिसके बाद यमराज की सारी परेशानियों का हल हो गया. और उनकी मदद के लिए चित्रगुप्त ने पाप-पुण्य का लेखा-जोखा सम्भाल लिया.

