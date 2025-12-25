काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श-प्रोटोकॉल दर्शन पर लगी रोक, 3 जनवरी तक लागू रहेंगे ये आदेश
अनुमान-नए साल से पहले बनारस में बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होगा, इसी के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू.
वाराणसी: आगामी वर्ष 2026 को लेकर हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है. वाराणसी में भी नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. बनारस की गलियों से लेकर मंदिरों तक में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यवस्थाएं माघ मेले जैसी नजर आने लगी हैं. भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन नई व्यवस्थाएं लागू कर रहा है, जिसमें प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक लगा दी गई है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बुधवार से यह लागू है, जो 3 जनवरी तक रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल और विशिष्ट दर्शन अनुरोध अमान्य होगा.
इस बारे में विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि बीते 22 दिसंबर के बाद से बनारस में भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है. बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो आने वाले नए साल पर भक्तों और विशिष्ट लोगों के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे.
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से किसी भी तरह की विशिष्ट और वीआईपी प्रोटोकॉल की सुविधा पर रोक लगा दी गई है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि ये व्यवस्था 3 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा. अगर भीड़ लगातार बनी रहेगी तो इस पर रोक जारी रहेगी, नहीं तो भक्तों के लिए आगे स्पर्श दर्शन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी. बहरहाल, भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ न्यास की तरफ से मंदिर में सिर्फ झांकी दर्शन की व्यवस्था 3 जनवरी तक लागू की गई है. किसी भी तरह का स्पर्श दर्शन प्रोटोकॉल या फिर स्पेशल दर्शन की व्यवस्था को रोका गया है.
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है, लाइनों के साथ ही अलग-अलग प्रवेश द्वार से ये व्यवस्था भक्तों के लिए ही लागू की गई है, ताकि उन्हें आराम से बिना किसी प्रोटोकॉल के स्पर्श दर्शन की जगह, सिर्फ झांकी दर्शन की व्यवस्था करवाई जा सके ताकि, भीड़ नियंत्रित रहे और लगातार ऑपरेट होती रहे.
