बनारस में बना 21 कुंतल का छप्पन भोग, लड्डू के मंदिर में विराजे भगवान, 56 भोग से सजे काशी के शिवालय और देवालय

अब एक साल बाद फिर भक्तों के लिए खोला जाएगा काशी का अन्नपूर्णा मंदिर.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
वाराणसी: दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है और 5 दिनों के इस महापर्व में अलग-अलग दिन अलग-अलग त्योहार मनाया जाता है. आज अन्नकूट का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है. काशी में इसका विशेष महत्व माना जाता है. काशी में माता अन्नपूर्णा के दरबार में 56 प्रकार के भोग अर्पित करने की परंपरा है. इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में 56 प्रकार के भोग अर्पित करते हुए लड्डू के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है. श्री अन्नपूर्णा मंदिर में भी माता को प्रसाद तरह-तरह के अर्पित करने के साथ ही लड्डुओं की बड़ी सी दीवार भी बनाई गई है. जो अपने आप में एकदम यूनिक है. वहीं दूसरी ओर धनतेरस के दिन काशी में मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन भक्तों के लिए खोले गए थे, जिसे आज रात 11:00 बजे बंद कर दिया जाएगा. अब एक साल बाद ये मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा.

लड्डूओं से सजा मंदिर (Video Credit; ETV Bharat)

21 कुंतल का छप्पन भोग: अन्नकूट का यह पर्व काशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी ही एक ऐसी जगह है, जहां माता अन्नपूर्णा स्वयं विराजमान हैं. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तरफ जहां 21 कुंतल का छप्पन भोग तैयार कर लड्डू का मंदिर तैयार किया गया तो वहीं माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी कुल 500 कुंतल मिष्ठान का भोग लगाया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
अन्नपूर्णा मंदिर में मां को चढाए गए 56 भोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

मोदक से सजे सभी मंदिर: अन्नपूर्णा मंदिर में तो एक लंबी चौड़ी दीवार ही लड्डू से सजा दी गई. दीवार ही अकेले 21 कुंतल लड्डू से सजाई गई. जबकि मंदिर में लगभग 5 कुंतल लड्डू इस्तेमाल किए गए. विश्वनाथ धाम में 8 कुंतल लड्डू का प्रयोग कर मंदिर तैयार किया गया. अन्नकूट महोत्सव के दिन मोदक से काशी के सभी मंदिरों और उनके शिखर को सजाया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

एकमात्र काशी में बनते हैं लड्डू के मंदिर: काशी ही एक यह ऐसा स्थान है, जहां लड्डू का मंदिर तैयार किया जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि काशी अन्नपूर्णा की नगरी है और अन्नपूर्णा का मंदिर भक्तों के पेट भरने का स्थान माना जाता है. यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर से लेकर माता अन्नपूर्णा के मंदिर के गर्भ गृह तक लड्डू का मंदिर और शिखर तैयार होता है. उसमें ही भगवान को स्थापित करते हुए वर्ष भर धन-धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद लिया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
लड्डू का मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

मान्यता यह भी है कि आज ही के दिन काशी में वास के लिए जब भगवान शंकर पहुंचे थे, तब उन्होंने भिक्षा मांगकर माता अन्नपूर्णा से अपना और काशी वासियों का पेट भरा था. मां ने देवाधि देव महादेव को यह आशीर्वाद दिया कि अब काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा. इसी मान्यता के अनुसार सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है. इस परंपरा को विस्तार तब और मिला जब अन्नकूट महोत्सव के साथ गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई और इस खुशी में काशी के देवालयों में 56 प्रकार के भोग लगाकर ईश्वर को प्रसन्न करने साथ ही सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया.

यह भी पढ़ें : धनतेरस पर आज करिए काशी की स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन, साल में सिर्फ 5 दिन ही खुलते पट, जानिए मान्यता

TAGGED:

VARANASI NEWS
अन्नपूर्णा स्वर्ण प्रतिमा दर्शन
LADDU KE TEMPLE
ANNAPURNA TEMPLE 56 BHOG
VARANASI KASHI ANNAKOOT UTSAV 2025

