आज से शुरू माता अन्नपूर्णा का 17 दिनों का महाव्रत; जानिए पहने जाने वाले 17 गांठ के धागे की महिमा और व्रत का महत्व

10 नवंबर यानी आज से यह व्रत शुरू हो रहा है और इसका उद्यापन 26 नवंबर को होगा.

Photo Credit; ETV Bharat
आज से शुरू माता अन्नपुर्णा का 17 दिनों का महाव्रत, महंत ने श्रद्धालुओं को दिए 17 गांठ के धागे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:05 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 4:04 PM IST

वाराणसी: काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में आज से मां अन्नपूर्णा का 17 दिन का महाव्रत शुरू हो गया है. इसमें आज भक्तों को 17 गांठ का धागा दिया गया है. मां अन्नपूर्णा का 17 दिनों का व्रत श्री संवत 2082 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 10 नवंबर सोमवार से प्रारंभ हुआ. माता का धान की बालियों से शृंगार किया गया. व्रत का उद्यापन(समापन) संवत 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि 26 नवंबर को होगा.

शंकर पुरी, महंत, अन्नपूर्णा मंदिर (Video Credit; ETV Bharat)

17 दिनों तक भक्त नियमित रूप से मां अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे. 17 वर्षों का व्रत पूर्ण करने वाले श्रद्धालु, 17 दिनों का व्रत रखने के बाद मां की परिक्रमा करके सुख-समृद्धि की कामना करेंगे. इस व्रत के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर के महंत शंकर पुरी के हाथों से पूजन के लिए 17 गांठ का धागा प्राप्त किया.

आज से शुरू हुआ व्रत: वहीं इस बारे में अन्नपूर्णा मंदिर मठ के महंत शंकर पुरी ने बताया कि अन्न और धन की देवी माता अन्नपूर्णा का यह महाव्रत अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है. 10 नवंबर यानी आज से यह व्रत शुरू हो रहा है और इसका उद्यापन 26 नवंबर को होगा.

धान की बालियों से होता है मां का श्रृंगार: इस दिन मां का विशेष शृंगार किया जाता है जो धान की बालियों से होता है. पूर्वांचल के किसान अपनी धान की पहली फसल बालियों के रूप में लाकर मां के चरणों में अर्पित करते हैं. इसके बाद उससे ही पूरे मंदिर परिसर और मां के भवन को सजाया जाता है.

व्रत में अन्न का सेवन वर्जित: महंत ने बताया कि इस महाव्रत में 17 गांठ के धागे भक्तों को दिए जाते हैं और इसे वह धारण करते हैं. इसमें महिलाएं बाएं और पुरुष दाहिने हाथ में इसे पहनते हैं. इसमें अन्न का सेवन वर्जित होता है. बिना नमक का केवल एक वक्त का फलाहार किया जाता है.

उन्होंने बताया कि 17 दिनों तक चलने वाला ये अनुष्ठान बेहद महत्वपूर्ण होता है. धाम में आए भक्तों को अंतिम दिन अनुष्ठान के बाद प्रसाद स्वरूप धान की बालियां वितरित की जाती हैं. ऐसी मान्यता है कि ये व्रत दैविक-भौतिक सुख प्रदान करता है, भक्तों के जीवन में कभी भी धन-वैभव और ऐश्वर्या की कमी नहीं होती है.

