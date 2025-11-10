ETV Bharat / state

आज से शुरू माता अन्नपूर्णा का 17 दिनों का महाव्रत; जानिए पहने जाने वाले 17 गांठ के धागे की महिमा और व्रत का महत्व

आज से शुरू माता अन्नपुर्णा का 17 दिनों का महाव्रत, महंत ने श्रद्धालुओं को दिए 17 गांठ के धागे. ( Photo Credit; ETV Bharat )