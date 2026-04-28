यूपी में अब ONLINE ही खरीदे-बेचे जाएंगे पुराने वाहन, योगी सरकार का नया नियम लागू
यूपी में एडीआरवी लागू, परिवहन मंत्री ने नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:26 AM IST
लखनऊ: यह खबर यूपी के पुराने वाहनों के मालिकों के लिए बेहद अहम है. यूपी में अब पुराने वाहन ऑनलाइन खरीदे और बेचे जाएंगे. इसके लिए योगी सरकार नई व्यवस्था लेकर आई है. इस बारे में परिवहन राज्य मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
कब से लागू हुई नई व्यवस्था: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रयोग में लाए गए या पूर्व में पंजीकृत मोटर वाहनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल माध्यम से सुव्यवस्थित बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम में संशोधन किए हैं. ये नए नियम एक अप्रैल से प्रभावित हो गए हैं
कैसे मान्यता दी गई: नए नियमों के तहत पंजीकृत वाहन के अधिकृत व्यापारी (एडीआरवी) की व्यवस्था को विधिक मान्यता प्रदान की गई है. इस व्यवस्था के अनुसार प्रयोग में लिए गए वाहनों की खरीद फरोख्त से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी. इससे वाहन स्वामी, अधिकृत डीलर और परिवहन प्रशासन के बीच उत्तरदायित्व का भी निर्धारण सुनिश्चित होगा.
क्या अनिवार्य किया गया: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पंजीकृत वाहनों के खरीद फरोख्त में संलग्न डीलरों को संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर निर्गत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह प्रमाण पत्र सामान्यतः पांच वर्ष के लिए वैध होगा, साथ ही वाहन स्वामी को भी वाहन के कब्जे और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रमाणिक अभिलेख पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा.
वाहनों का सारा विवरण मिलेगा: परिवहन मंत्री ने बताया कि नए प्रावधान के अंतर्गत अधिकृत डीलर को अपने कब्जे में उपलब्ध वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड डीलर को अपने पास उपलब्ध वाहनों का विवरण एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंटरी रजिस्टर में रखना होगा. वाहनों के उपयोग से संबंधित सभी विवरण पोर्टल पर अपडेट करने होंगे. उन्होंने बताया कि उक्त प्रणाली का सफल प्रतिपादन किया जा चुका है और विकसित प्रणाली को वाहन पोर्टल पर लाइव किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जल्द ही यह पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर दी जाएगी.
क्या फायदा होगा: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस नए सिस्टम के लागू होने से प्रयोग में लाए गए वाहनों की क्रय- विक्रय की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनेगी. इसके साथ वाहन स्वामित्व हंस्तांतरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, त्वरित एवं विश्वसनीय बनाया जा सकेगा.