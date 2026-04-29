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यूपी उर्दू अकादमी बदहाली की शिकार, पांच वर्षों में एग्जीक्यूटिव कमेटी का नहीं हुआ गठन

अकादमी द्वारा शायरों, लेखकों और पत्रकारों को दिए जाने वाले पुरस्कार नही मिलने से उर्दू जगत में नाराजगी.

यूपी उर्दू अकादमी बदहाली का शिकार
यूपी उर्दू अकादमी बदहाली का शिकार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:55 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पिछले पांच सालें से बदहाली की शिकार है, इसी का नतीजा है कि आज तक उर्दू अकादमी में एग्जीक्यूटिव कमेटी की गठन तक नही हो सकी है. जिसका खामियाज़ा साहित्य से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है. अकादमी क् द्वारा शायरों, लेखकों और पत्रकारों को दिए जाने वाले पुरस्कार पर विराम लगा हुआ है, इससे उर्दू जगत के लोगों में काफी नाराजगी है.

उर्दू अकादमी में एग्जीक्यूटिव कमेटी का अभाव: अकादमी के सचिव शौकत अली ने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अभाव में कई अहम फैसले लंबित हैं. अकादमी हर वर्ष उर्दू भाषा के उत्कृष्ट लेखकों, शायरों और पत्रकारों को सम्मानित करती है, जिनकी पुरस्कार राशि 25 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक होती है, इसमें सर्वश्रेष्ठ लेखक को 5 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है, जबकि डिजिटल पत्रकारों के लिए न्यूनतम 25 हजार रुपये का अवार्ड निर्धारित है. किताबों पर भी 10 हजार रुपये तक के पुरस्कार दिए जाते हैं.

अकादमी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल: लेकिन कमेटी के गठन न होने के कारण पिछले पांच वर्षों से यह पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है. उर्दू भाषा के जानकार प्रोफेसर आफताब अहमद आफाक़ी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कमेटी का गठन न होना अकादमी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार को झटका: अकादमी की अन्य योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. किताबों का प्रकाशन, लाइब्रेरी संचालन, उर्दू कोचिंग और कंप्यूटर कोर्स जैसी गतिविधियां सीमित स्तर पर चल रही हैं, जबकि कुछ प्रमुख योजनाएं पूरी तरह से बंद हैं. इससे उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार को झटका लगा है.

अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्त; कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है. पहले जहां अकादमी में 54 कर्मचारी कार्यरत थे, वहीं अब यह संख्या घटकर महज 18 रह गई है. अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं. सचिव के अनुसार, अकादमी के बायलॉज (नियमों) में संशोधन का अधिकार केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होती है, जब तक यह संशोधन नहीं होगा, तब तक चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती.

उर्दू भाषा के विकास पर नकारात्मक असर: इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन वर्षों से अधिक समय तक अकादमी में एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन नहीं किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ अकादमी की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है, बल्कि उर्दू भाषा के विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ा है.

वित्तीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिला है. कमेटी के अभाव में अकादमी को वर्ष 2024-25 के बजट में से करीब 45 लाख रुपये सरकार को सरेंडर करने पड़े.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी, दोनों ही राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं. ये संस्थाएं उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रचार-प्रसार, शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, पुस्तकों के प्रकाशन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में अहम भूमिका निभाती हैं.

विशेषज्ञों और उर्दू प्रेमियों ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करने की मांग की है, ताकि लंबित योजनाओं को गति मिल सके और उर्दू भाषा के विकास को नई दिशा दी जा सके.

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