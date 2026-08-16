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पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका: सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू

क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) पदों के लिए भर्ती: सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल (SKT) पदों के लिए भर्ती रैली 7 और 8 अक्टूबर को बीईजी एंड सेंटर, रुड़की में आयोजित होगी.

शेड्यूल क्या है: कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग-अलग जिलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.

13 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल: रैली में ARO मेरठ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) सफलतापूर्वक पास किया है. भर्ती रैली में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे.

सहारनपुर: भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है. सेना भर्ती कार्यालय (ARO) मेरठ की ओर से सहारनपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

7 अक्टूबर को बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

8 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर और शामली के अभ्यर्थी शामिल होंगे.

एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी सूचना: रैली के दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), शारीरिक माप परीक्षण (PMT), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भर्ती रैली (Photo Credit: ETV Bharat)

ये दस्तावेज लाना जरूरी है: सैन्य अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रैली स्थल पर अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी तीन-तीन फोटोकॉपी और 20 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा.

एडमिट कार्ड

पहचान पत्र

लिंक्ड मोबाइल नंबर

शैक्षणिक अंकपत्र

जाति प्रमाण पत्र

मूल निवास प्रमाण पत्र

चरित्र प्रमाण पत्र

अविवाहित प्रमाण पत्र

पुलिस सत्यापन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज

दौड़ के नियम जान लीजिए: एक राउंड में 100 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाएगा. दौड़ पूरी करने का समय 6 मिनट 15 सेकंड निर्धारित किया गया है. दौड़ में सफल हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड प्रक्रिया से गुजरना होगा. शारीरिक मापदंड प्रक्रिया में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगली प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा. जो अभ्यर्थी सभी दस्तावेज वेरिफिकेशन और मेडिकल में सफल होंगे. मेरिट लिस्ट अनुसार उन्हें अग्निवीर की वर्दी मिल जायेगी. करीब एक साल की विभिन्न ट्रेनिंग के बाद इन अभ्यर्थियों को अग्निवीर सेना में ड्यूटी मिल जायेगी.

रिश्वत के लेन-देन से बचने की सलाह: सेना भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है. इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को दलालों के झांसे में नहीं आना चाहिए और भर्ती कराने के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देने चाहिए.

परीक्षा कब हुई थी: 1 जून से 15 जून तक करीब 89 हजार अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जिनमें से 25920 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की. इस भर्ती प्रक्रिया में इन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया है.

अग्निवीर सैनिक का पूरा कार्यकाल नियमानुसार 4 साल का रहता है. 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सैनिकों को 25 प्रतिशत कोटे के तहत मेरिट के आधार पर सेना में फौजी बने रहने का मौका मिलता है. वहीं ITBP और राज्य पुलिस में भी 10 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है.

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