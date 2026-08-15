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बागपत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भाकियू की ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा, थमी वाहनों की रफ्तार

गांगनौली कट के लिए अड़े भाकियू कार्यकर्ता

भाकियू की ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा
भाकियू की ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 2:35 PM IST

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बागपत: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली. भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के झंडारोहण के बाद ट्रैक्टर यात्रा शुरू हुई.

तिरंगा यात्रा से थमा हाईवे! (Video Credit: ETV Bharat)

हाईवे पर आवाजाही प्रभावित: तिरंगा यात्रा के दौरान एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रहे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया. ट्रैक्टरों और बाइकों के एक्सप्रेसवे पर पहुंचने से पल-पल हादसे की आशंका बनी रही. तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे. इसके बावजूद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई.

तिरंगा यात्रा की घोषणा करीब डेढ़ माह पहले ही कर दी गई थी. आजादी का पर्व है, ऐसे में तिरंगा यात्रा का कौन विरोध करेगा. प्रशासन को पहले से ही यात्रा को लेकर व्यवस्था करनी चाहिए थी. गांगनौली कट की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है.-नरेश टिकैत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू

गांगनौली कट के लिए अड़े भाकियू कार्यकर्ता
गांगनौली कट के लिए अड़े भाकियू कार्यकर्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

गांगनौली कट की मांग: गांगनौली में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर किसानों का धरना चल रहा है. किसानों का कहना है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. गांगनौली कट मिलने से आसपास के गांवों के लोगों को राहत मिलेगी. इसी मांग को लेकर भाकियू ने तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि, मांग पूरी होने तक किसान आंदोलन करते रहेंगे.

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