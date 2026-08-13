ETV Bharat / state

16 साल सेवा के बाद संविदा शिक्षिका को हटाने पर हाईकोर्ट सख्त, अमेठी की शिक्षिका को अपनी सेवा जारी रखने के निर्देश

यूपी सरकार से पूछा- 15 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों को परमानेंट करने की क्या नीति है?

'शिक्षकों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते'
'शिक्षकों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते' (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सालों से संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षकों के भविष्य को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा रुख अपनाया है. अमेठी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक संविदा शिक्षिका की सेवा समाप्त करने के विभागीय आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि 15 साल या उससे अधिक समय से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार के पास क्या नीति या योजना है.

हजारों संविदा शिक्षकों का क्या होगा: ​हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में 15 साल से अधिक समय से संविदा पर टिके हजारों शिक्षकों के भविष्य और आजीविका से जुड़ा है. इसी वजह से कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि ऐसे शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगी.

16 साल सेवा के बाद संविदा शिक्षिका को हटाने पर हाईकोर्ट सख्त
16 साल सेवा के बाद संविदा शिक्षिका को हटाने पर हाईकोर्ट सख्त (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: अमेठी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तैनात संविदा शिक्षिका अर्चना बूध से जुड़ा मामला है. अर्चना की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 16 जून 2026 के उस विभागीय आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसके जरिए उनकी संविदा का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया था. कोर्ट ने शिक्षिका को फिलहाल अपनी सेवा जारी रखने के निर्देश दिए हैं.



​अब 39 साल की उम्र में कहां जाएंगी शिक्षिका: ​शिक्षिका की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि अर्चना 16 जनवरी 2010 से विद्यालय में निरंतर सेवाएं दे रही हैं. बीते 16 वर्षों से हर साल उनकी संविदा का नवीनीकरण होता आ रहा था, लेकिन जून 2026 में अचानक विभाग ने नवीनीकरण रोक दिया. अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की उम्र अब 39 वर्ष हो चुकी है, जिसके कारण वह किसी अन्य विद्यालय में नई भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य भी नहीं बची हैं. इतने सालों की समर्पित सेवा के बाद उन्हें अचानक बेरोजगार करना अन्यायपूर्ण है.



​अदालत की तल्ख टिप्पणी: ​मामले की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहां एक शिक्षिका के साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है कि 16 साल की लंबी सेवा के बावजूद उसे बेसहारा छोड़ दिया गया. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षिका के खिलाफ न तो कार्यप्रणाली को लेकर कोई शिकायत है और न ही कोई व्यक्तिगत आरोप.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु बनाम यूपी: आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में उत्तर प्रदेश कितना आगे, कितना पीछे?

TAGGED:

CONTRACT TEACHER ARCHANA BUDH CASE
STAY ON TERMINATION OF TEACHERS
CONTRACT TEACHERS PERMANENT POLICY
AMETHI KGBV CASE
ALLAHABAD HIGH COURT LUCKNOW BENCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.