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QS एशिया रैंकिंग 2027 में यूपी की यूनिवर्सिटीज़ का बजा डंका: IIT BHU, CSJM, HBTU, DDU और MMMUT का शानदार प्रदर्शन

कानपुर के सीएसजेएमयू और एचबीटीयू को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/गोरखपुर/वाराणसी/मेरठ: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया-2027 में उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति बेहतर की है. कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) और हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जगह मिली है. वहीं, गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू ने पिछले वर्ष के मुकाबले 18 पायदान की छलांग लगाकर 219वां स्थान हासिल किया है.

कानपुर के सीएसजेएमयू और एचबीटीयू को मिली अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग: लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में सीएसजेएमयू को 1001-1100 रैंक बैंड में जगह मिली है, जबकि एचबीटीयू 1301-1400 रैंक बैंड में रहा. दक्षिण एशिया रैंकिंग में सीएसजेएमयू को 324वां और एचबीटीयू को 425वां स्थान मिला है. देश के स्तर पर सीएसजेएमयू 172वें स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में उसे चौथी रैंक मिली है. इस रैंकिंग के लिए दुनिया के 26 देशों के 1,722 संस्थानों और भारत के 325 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया.

क्यूएस एशिया रैंकिंग 2027 में यूपी की उच्च शिक्षा का जलवा (Photo Credit: ETV Bharat) रैंकिंग तय करने के लिए अकादमिक प्रदर्शन, प्लेसमेंट, शोध कार्य, शिक्षकों की योग्यता, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क और वैश्विक सहभागिता जैसे मानकों को आधार बनाया गया. इन मानकों में सीएसजेएमयू को पीएचडी धारक शिक्षकों के लिए 58.4, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क के लिए 25.8 और प्रति शोधपत्र 24.9 अंक मिले हैं. विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रदर्शन में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है. अकादमिक प्रतिष्ठा का स्कोर वर्ष 2025 में 5 था, जो 2026 में बढ़कर 13.4 और 2027 में 20.6 हो गया. सीएसजेएमयू की अकादमिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा में सुधार: विश्वविद्यालय के नियोक्ता प्रतिष्ठा स्कोर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2025 में यह स्कोर 10.4 था, जो 2026 में 13.1 और 2027 में 14.1 तक पहुंच गया. कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि तीन वर्षों में अकादमिक प्रतिष्ठा का स्कोर 5 से बढ़कर 20.6 होना खुशी की बात है. उनके मुताबिक, यह उपलब्धि विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य पढ़ाई, शोध और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना है. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि बेहतर अकादमिक माहौल और शोध गतिविधियों से आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और सुधार होगा. गोरखपुर के डीडीयू और एमएमएमयूटी का शानदार प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) गोरखपुर विश्वविद्यालय को दक्षिण एशिया में 354वीं रैंक: गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने भी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में अपनी जगह बनाई है. विश्वविद्यालय को 1101-1200 रैंक बैंड में स्थान मिला है. दक्षिण एशिया रैंकिंग में डीडीयू 354वें और देश के स्तर पर 194वें स्थान पर रहा है. उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में उसे पांचवीं रैंक मिली है. विश्वविद्यालय ने इस वर्ष रैंकिंग में शामिल कुल संस्थानों में से 30.5 प्रतिशत को पीछे छोड़ा है, जबकि पिछले संस्करण में यह आंकड़ा 28.4 प्रतिशत था. रैंकिंग के अलग-अलग मानकों में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है. पीएचडी धारक शिक्षकों के मानक पर उसे 89.3 अंक मिले हैं और इस श्रेणी में क्षेत्रीय स्तर पर 315वीं रैंक हासिल हुई है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क में 27.7, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में 18.2 और अकादमिक प्रतिष्ठा में 16.7 अंक मिले हैं. डीडीयू के शोध कार्यों को मिले 8,480 साइटेशन: विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क प्रभारी प्रो. महेंद्र सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की शोध उपलब्धियों का असर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी दिखाई दिया है. वर्ष 2020 से 2024 के बीच विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने स्कोपस इंडेक्स में 919 शोध पत्र प्रकाशित किए. वहीं, वर्ष 2020 से 2025 के दौरान इन शोध कार्यों को कुल 8,480 साइटेशन मिले. यह विश्वविद्यालय में विकसित हो रहे शोध वातावरण और अकादमिक योगदान को दर्शाता है. अकादमिक प्रतिष्ठा और प्लेसमेंट के दम पर दुनिया भर में बढ़ा यूपी के शिक्षण संस्थानों का मान. (Photo Credit: ETV Bharat) इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. के. पी. सिंह ने कहा कि क्यूएस एशिया रैंकिंग-2027 में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में शोध प्रकाशनों और साइटेशन की संख्या के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा अकादमिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीयकरण तथा वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. एमएमएमयूटी ने दक्षिण एशिया रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाई: गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) ने भी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है. विश्वविद्यालय को क्यूएस दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में 425वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2026 में वह 429वें स्थान पर था. इस तरह विश्वविद्यालय ने चार पायदान की छलांग लगाई है. वहीं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमएमएमयूटी लगातार दूसरे वर्ष 1301-1400 रैंक बैंड में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा है. भारतीय संस्थानों में विश्वविद्यालय को 244वां स्थान मिला है. उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों में उसे नौवीं और सरकारी व निजी संस्थानों को मिलाकर 13वीं रैंक मिली है. विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी डॉ. अभिजीत मिश्रा ने बताया कि प्रति शिक्षक शोध पत्र के मामले में एमएमएमयूटी को दक्षिण एशिया में 300वीं रैंक मिली है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वविद्यालय की लगातार मौजूदगी उसके अकादमिक और शोध प्रयासों को दर्शाती है. आईआईटी बीएचयू ने लगाई 18 पायदान की छलांग. (Photo Credit: ETV Bharat)