QS एशिया रैंकिंग 2027 में यूपी की यूनिवर्सिटीज़ का बजा डंका: IIT BHU, CSJM, HBTU, DDU और MMMUT का शानदार प्रदर्शन
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी बीएचयू, सीएसजेएमयू कानपुर, एचबीटीयू, डीडीयू गोरखपुर और एमएमएमयूटी ने शानदार प्रदर्शन कर वैश्विक पटल पर जगह बनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:41 PM IST
कानपुर/गोरखपुर/वाराणसी/मेरठ: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया-2027 में उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति बेहतर की है. कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) और हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जगह मिली है. वहीं, गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू ने पिछले वर्ष के मुकाबले 18 पायदान की छलांग लगाकर 219वां स्थान हासिल किया है.
कानपुर के सीएसजेएमयू और एचबीटीयू को मिली अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग: लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में सीएसजेएमयू को 1001-1100 रैंक बैंड में जगह मिली है, जबकि एचबीटीयू 1301-1400 रैंक बैंड में रहा. दक्षिण एशिया रैंकिंग में सीएसजेएमयू को 324वां और एचबीटीयू को 425वां स्थान मिला है. देश के स्तर पर सीएसजेएमयू 172वें स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में उसे चौथी रैंक मिली है. इस रैंकिंग के लिए दुनिया के 26 देशों के 1,722 संस्थानों और भारत के 325 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया.
रैंकिंग तय करने के लिए अकादमिक प्रदर्शन, प्लेसमेंट, शोध कार्य, शिक्षकों की योग्यता, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क और वैश्विक सहभागिता जैसे मानकों को आधार बनाया गया. इन मानकों में सीएसजेएमयू को पीएचडी धारक शिक्षकों के लिए 58.4, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क के लिए 25.8 और प्रति शोधपत्र 24.9 अंक मिले हैं. विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रदर्शन में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है. अकादमिक प्रतिष्ठा का स्कोर वर्ष 2025 में 5 था, जो 2026 में बढ़कर 13.4 और 2027 में 20.6 हो गया.
सीएसजेएमयू की अकादमिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा में सुधार: विश्वविद्यालय के नियोक्ता प्रतिष्ठा स्कोर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2025 में यह स्कोर 10.4 था, जो 2026 में 13.1 और 2027 में 14.1 तक पहुंच गया. कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि तीन वर्षों में अकादमिक प्रतिष्ठा का स्कोर 5 से बढ़कर 20.6 होना खुशी की बात है. उनके मुताबिक, यह उपलब्धि विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों की मेहनत का परिणाम है.
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य पढ़ाई, शोध और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना है. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि बेहतर अकादमिक माहौल और शोध गतिविधियों से आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और सुधार होगा.
गोरखपुर विश्वविद्यालय को दक्षिण एशिया में 354वीं रैंक: गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने भी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में अपनी जगह बनाई है. विश्वविद्यालय को 1101-1200 रैंक बैंड में स्थान मिला है. दक्षिण एशिया रैंकिंग में डीडीयू 354वें और देश के स्तर पर 194वें स्थान पर रहा है. उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में उसे पांचवीं रैंक मिली है.
विश्वविद्यालय ने इस वर्ष रैंकिंग में शामिल कुल संस्थानों में से 30.5 प्रतिशत को पीछे छोड़ा है, जबकि पिछले संस्करण में यह आंकड़ा 28.4 प्रतिशत था. रैंकिंग के अलग-अलग मानकों में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है. पीएचडी धारक शिक्षकों के मानक पर उसे 89.3 अंक मिले हैं और इस श्रेणी में क्षेत्रीय स्तर पर 315वीं रैंक हासिल हुई है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क में 27.7, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में 18.2 और अकादमिक प्रतिष्ठा में 16.7 अंक मिले हैं.
डीडीयू के शोध कार्यों को मिले 8,480 साइटेशन: विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क प्रभारी प्रो. महेंद्र सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की शोध उपलब्धियों का असर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी दिखाई दिया है. वर्ष 2020 से 2024 के बीच विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने स्कोपस इंडेक्स में 919 शोध पत्र प्रकाशित किए. वहीं, वर्ष 2020 से 2025 के दौरान इन शोध कार्यों को कुल 8,480 साइटेशन मिले. यह विश्वविद्यालय में विकसित हो रहे शोध वातावरण और अकादमिक योगदान को दर्शाता है.
इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. के. पी. सिंह ने कहा कि क्यूएस एशिया रैंकिंग-2027 में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में शोध प्रकाशनों और साइटेशन की संख्या के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा अकादमिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीयकरण तथा वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.
एमएमएमयूटी ने दक्षिण एशिया रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाई: गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) ने भी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है. विश्वविद्यालय को क्यूएस दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में 425वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2026 में वह 429वें स्थान पर था. इस तरह विश्वविद्यालय ने चार पायदान की छलांग लगाई है. वहीं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमएमएमयूटी लगातार दूसरे वर्ष 1301-1400 रैंक बैंड में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा है.
भारतीय संस्थानों में विश्वविद्यालय को 244वां स्थान मिला है. उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों में उसे नौवीं और सरकारी व निजी संस्थानों को मिलाकर 13वीं रैंक मिली है. विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी डॉ. अभिजीत मिश्रा ने बताया कि प्रति शिक्षक शोध पत्र के मामले में एमएमएमयूटी को दक्षिण एशिया में 300वीं रैंक मिली है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वविद्यालय की लगातार मौजूदगी उसके अकादमिक और शोध प्रयासों को दर्शाती है.
शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर एमएमएमयूटी का जोर: विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शोध सुविधाओं को मजबूत करना, गुणवत्तापूर्ण शोध प्रकाशनों को प्रोत्साहित करना और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना प्राथमिकताओं में शामिल है.
कुलपति के मुताबिक, आने वाले वर्षों में शोध की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और संस्थागत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वविद्यालय की स्थिति को और बेहतर बनाना है.
आईआईटी बीएचयू ने एशिया रैंकिंग में हासिल किया 219वां स्थान: वाराणसी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (आईआईटी बीएचयू) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया-2027 में बेहतर प्रदर्शन किया है. संस्थान ने इस बार 219वां स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष उसे 237वीं रैंक मिली थी. इस तरह आईआईटी बीएचयू ने 18 पायदान की छलांग लगाई है. वहीं, क्यूएस दक्षिण एशिया रैंकिंग में भी संस्थान ने 11 स्थान का सुधार करते हुए 38वीं रैंक हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष वह 49वें स्थान पर था.
इस वर्ष क्यूएस एशिया रैंकिंग में पूरे एशिया के 1,722 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया, जिनमें भारत के 325 संस्थान हैं. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आईआईटी बीएचयू ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है. संस्थान की रैंकिंग समिति के उपाध्यक्ष प्रो. विकास कुमार दुबे ने बताया कि आईआईटी बीएचयू ने कई महत्वपूर्ण मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है. प्रति संकाय शोध पत्र के मानक में संस्थान तीन स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गया है.
शोध और अकादमिक प्रतिष्ठा में भी आईआईटी बीएचयू को फायदा: प्रो. विकास कुमार दुबे ने बताया कि एम्प्लॉयर रेपुटेशन यानी नियोक्ता प्रतिष्ठा के क्षेत्र में संस्थान ने 50 स्थानों का सुधार करते हुए 163वीं रैंक हासिल की है. वहीं, एकेडमिक रेपुटेशन यानी अकादमिक प्रतिष्ठा के मानक में भी 57 स्थानों की बढ़त दर्ज की गई है. इस श्रेणी में संस्थान को 234वां स्थान मिला है. इन उपलब्धियों से संस्थान के शोध और अकादमिक प्रदर्शन में हो रहे सुधार का पता चलता है.
आईआईटी बीएचयू के निदेशक और संस्थान रैंकिंग समिति के अध्यक्ष प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में संस्थान की लगातार प्रगति शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और पूर्व छात्रों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि संस्थान नवाचार, उच्च प्रभाव वाले शोध और वैश्विक उद्योग जगत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है. ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी सार्थक योगदान देंगे.
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने रचा नया इतिहास: मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाला बन गया है. विश्वविद्यालय ने अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों में पहली रैंक हासिल कर ली है. हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: एशिया 2027 में इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने 694वां स्थान प्राप्त किया है. पिछले वर्ष तक यह संस्थान 801-850 के रैंक बैंड में फंसा हुआ था, लेकिन इस बार उसने अपनी स्थिति में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया है.
बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच दिग्गजों को पछाड़कर बनाई जगह: इस वर्ष की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का परिदृश्य बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी रहा है, जिसमें 26 देशों के 1,722 संस्थानों को परखा गया. भारत के 325 विश्वविद्यालयों में से लगभग 71 प्रतिशत संस्थानों की रैंकिंग में इस बार भारी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे विपरीत दौर में भी सीसीएसयू ने न केवल अपना प्रदर्शन सुधारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि सीसीएसयू ने लखनऊ विश्वविद्यालय सहित राज्य के तमाम बड़े संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है.
11 कड़े मानकों पर कसकर तय की गई अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग: विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कुल 11 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, जिनमें अकादमिक प्रतिष्ठा को 30 प्रतिशत और एम्प्लॉयर रेपुटेशन को 20 प्रतिशत वेटेज मिलता है. इसके अलावा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क, पीएचडी धारक शिक्षक और शोध पत्रों के प्रभाव को भी इसमें आंका जाता है. कुलपति का कहना है कि सीसीएसयू में केवल पारंपरिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि रिसर्च, नवाचार और पेटेंट को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध का विस्तार ही इस सफलता का सबसे बड़ा आधार बना है.
दक्षिण एशिया रैंकिंग में भी 53 स्थानों का अभूतपूर्व सुधार: कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने इस शानदार सफलता का श्रेय शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की दिन-रात की मेहनत को दिया है. वहीं विश्वविद्यालय के शोध निदेशक प्रोफेसर बीरपाल सिंह ने बताया कि दक्षिण एशिया यानी क्यूएस साउदर्न एशिया रैंकिंग 2027 में भी सीसीएसयू ने बड़ी बाजी मारी है. वर्ष 2026 की रैंकिंग में जहाँ विश्वविद्यालय 254वें स्थान पर था, वहीं इस बार उसने 53 स्थानों की छलांग लगाते हुए 201वां स्थान हासिल किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य भविष्य में आधुनिक प्रयोगशालाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को और अधिक मजबूत बनाकर नई ऊंचाइयों को छूना है.
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