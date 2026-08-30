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साड़ी में दंगल, हमीरपुर की महिलाओं की ये अनोखी कुश्ती आपको हैरान कर देगी

हमीरपुर: रक्षाबंधन के एक दिन बाद निवादा गांव में हर वर्ष होने वाले महिलाओं के अनोखे दंगल का आयोजन शनिवार को हुआ. कजली विसर्जन के बाद शाम करीब सवा छह बजे गांव के पुराने बाजार में महिलाएं जुटीं और अखाड़े में एक-दूसरे को दांव-पेंच आजमाए. पारंपरिक साड़ी और धोती में महिलाओं ने कुश्ती लड़ी. खास बात रही कि दंगल में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहा.





कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं ने बजरंग तालाब में कजली खोटने के बाद की. कजलियों के विसर्जन के बाद शाम करीब सवा छह बजे महिलाएं पुराने बाजार में एकत्र हुईं. निवर्तमान ग्राम प्रधान गिरजा देवी ने महिला पहलवानों के हाथ मिलवाकर दंगल की शुरुआत कराई.

पहली कुश्ती मालती शुक्ला और माया गुप्ता के बीच हुई, जिसमें मालती ने माया को चित कर दिया. कौशिल्या ने मुलिया, रामसखी ने शकुंतला और संपत सविता ने श्यामा पाल को पटखनी दी. विद्या नामदेव और मोहनी के बीच हुए मुकाबले में विद्या विजयी रहीं. वहीं रानी भुर्जी ने मीरा दर्जी को हराकर मुकाबला अपने नाम किया.