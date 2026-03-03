ETV Bharat / state

भक्त प्रह्लाद के गांव में होलिका की अग्निपरीक्षा, धधकते अंगारों के बीच से निकले पंडा

मथुरा: जिले के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर भक्त पहलाद जी की नगरी फालेन गांव में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है. जिसको लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है ये रिवाज और कैसे, क्यों किया जाता है निर्वहन?

अंगारों के बीच से निकला पंडा: मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के गांव फालेन जो कि भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से विख्यात है. इस गांव में एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है. पंडा समाज के परिवार से एक सदस्य विशाल होलिका की धड़कती अंगारों के बीच से निकलता है, और उनके शरीर में एक खरोच तक नहीं आती है.

बता दें, ये दहन सोमवार की देर रात फालेन गांव में किया गया. 20 फीट ऊंची, 30 फुट लंबी होलिका को गांव के लोग साथ मिलकर रखते हैं. सोमवार को शुभ मुहूर्त के बाद पंडा समाज के सदस्य संजू पंडा होलिका दहन अंगारों के बीच से निकले. इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भक्त प्रहलाद के जयकारे लगाए.

रास्ता दिखाने के लिए बहन करती है मदद: होलिका दहन के दिन भक्त प्रहलाद की कठोर तपस्या करने के बाद, प्राचीन भक्त प्रहलाद के कुंड में स्नान करने के बाद, होलिका के बीच से निकलने की तैयारी की जाती है. उससे पहले बहन दूध की धार देते हुए होलिका से निकलने का रास्ता देती हैं. उसके बाद होलिका के बीच अंगारों में से निकलकर आना पड़ता है, शरीर पर अग्नि देव कोई हानि नहीं पहुंचने देते हैं.