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UP अंडर-19 महिला T-20 क्रिकेट; UPCA ने टीम का ऐलान किया, कानपुर की 4 बेटियों का सिलेक्शन

कानपुर : महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने प्रदेश की 16 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली प्रदेशभर की खिलाड़ियों को जगह मिली है. इसमें कानपुर का दबदबा देखने को मिला है. कानपुर की चार बेटियों ने उत्तर प्रदेश की टीम में अपनी जगह पक्की की है.

नए सीजन में उत्तर प्रदेश की टीम अपने अभियान का आगाज 9 अक्टूबर को मुंबई में बिहार के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से करेगी. यूपीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंकित चटर्जी ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को एलीट 'बी' ग्रुप में रखा है. इस ग्रुप में यूपी की टीम का मुकाबला पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसी मजबूत टीमों से होगा.

खिलाड़ियों के चयन के लिए आयोजित किए गए ट्रायल मैचों और हालिया प्रदर्शन के आधार पर 16 सदस्यीय मुख्य टीम और 4 नेट गेंदबाजों की घोषणा की गई है. उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम की कमान आगरा की प्रतिभावान खिलाड़ी सान्वी भाटिया को सौंपी गई है, जबकि अलीगढ़ की शुभांगी याग्निक को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. कानपुर की निशा वर्मा, सिद्धि मिश्रा, नंदिनी सिंह और विदुषी मिश्रा को भी शामिल किया गया है.