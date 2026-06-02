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उन्नाव में डंफर की टक्कर से बाइक सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौत

हादसे के बाद चालक और परिचालक वाहन छोड़कर फरार हो गए.

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डंफर ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर उन्नाव में रोड हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:31 PM IST

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उन्नाव: पुरवा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया. जिसमें बाइक सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा गोकुलपुर मोड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ. मौरंग से लदे एक तेज रफ्तार डंफर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह थाना पुरवा क्षेत्र के गोकुलपुर प्राइमरी स्कूल के निकट डंफर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार अभय प्रताप सिंह (22) पुत्र कमलेश सिंह एवं सूर्यांश सिंह (12) पुत्र सुदीप कुमार निवासी बेहटा नथई थाना अचलगंज, उन्नाव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

परिजनों के अनुसार, दोनों युवक रिश्ते में मौसेरे भाई थे और अपने नाना कमलेश सिंह के यहां रह रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों पुरवा कस्बे में जॉन्डिस की दवा लेने जा रहे थे. इसी दौरान गोकुलपुर मोड़ के पास हादसा हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी पुरवा (सीओ) अरविंद चौरसिया और प्रभारी निरीक्षक भवन सिंह मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया. हालांकि हादसे के बाद चालक और परिचालक वाहन छोड़कर फरार हो गए. तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.

सीओ पुरवा अरविन्द चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने दोनों मृतकों के पीएम के लिए भेज दिया है. परिजन मौके पर मौजूद हैं, उनकी ओर से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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