ETV Bharat / state

उन्नाव में डंफर की टक्कर से बाइक सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौत

डंफर ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर उन्नाव में रोड हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: पुरवा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया. जिसमें बाइक सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा गोकुलपुर मोड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ. मौरंग से लदे एक तेज रफ्तार डंफर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह थाना पुरवा क्षेत्र के गोकुलपुर प्राइमरी स्कूल के निकट डंफर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार अभय प्रताप सिंह (22) पुत्र कमलेश सिंह एवं सूर्यांश सिंह (12) पुत्र सुदीप कुमार निवासी बेहटा नथई थाना अचलगंज, उन्नाव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

परिजनों के अनुसार, दोनों युवक रिश्ते में मौसेरे भाई थे और अपने नाना कमलेश सिंह के यहां रह रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों पुरवा कस्बे में जॉन्डिस की दवा लेने जा रहे थे. इसी दौरान गोकुलपुर मोड़ के पास हादसा हो गया.