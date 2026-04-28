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संतकबीर नगर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

संतकबीरनगर: जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधा कला पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 2 सगे संबंधियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.



जानकारी के अनुसार, कांटे चौकी क्षेत्र के ग्राम डारीडीहा निवासी चंद्रभान (35), चंद्रहास (25) और चंद्रभूषण (45) मंगलवार सुबह रोज की तरह अपनी बाइक पर सवार होकर दैनिक मजदूरी के लिए खलीलाबाद जा रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक नेशनल हाईवे पर स्थित बुधा कला पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.



टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर कांटे चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रभान और चंद्रहास को मृत घोषित कर दिया.