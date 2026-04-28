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संतकबीर नगर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया.

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संत कबीर नगर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 11:14 AM IST

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संतकबीरनगर: जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधा कला पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के 2 सगे संबंधियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.


जानकारी के अनुसार, कांटे चौकी क्षेत्र के ग्राम डारीडीहा निवासी चंद्रभान (35), चंद्रहास (25) और चंद्रभूषण (45) मंगलवार सुबह रोज की तरह अपनी बाइक पर सवार होकर दैनिक मजदूरी के लिए खलीलाबाद जा रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक नेशनल हाईवे पर स्थित बुधा कला पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.


टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर कांटे चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रभान और चंद्रहास को मृत घोषित कर दिया.


वहीं, गंभीर रूप से घायल चंद्रभूषण का इलाज अस्पताल में चल रहा है. सूचना मिलते ही रोते-बिलखते परिजन घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे.

वहीं, कांटे चौकी इंचार्ज विवेकानंद त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से चालक और ट्रक की तलाश की जा रही. उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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