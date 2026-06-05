यूपी के ‘TREE MAN’ के सपने में आईं थी देवी, तब से लगा रहे पौधे, 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए और बांटे
1991 से लगातार हरियाली को बढ़ा रहे महाराजगंज के पर्यावरणविद, रंगमंच की दुनिया में भी कमाया नाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:34 PM IST
महराजगंज: "पेड़ बाबा" के नाम से फेमस दिनेश गिरी पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं, जिन्होंने अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरियाली की अनोखी अलख जगाई है. रंगमंच की दुनिया में 4 दशक से सक्रिय इस कलाकार ने अपने जीवन को वृक्षारोपण के लिए समर्पित कर दिया है.
जिले के पिपरिया करंजाह गांव निवासी दिनेश गिरी का नाम आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है. साल 1991 से उन्होंने पौधरोपण अभियान की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक जहां भी जाते हैं, वहां पौधा लगाना अपनी प्राथमिकता मानते हैं. इतना ही नहीं, वे लोगों को उपहार स्वरूप भी पौधे भेंट करते हैं ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सके.
दिनेश गिरी बताते हैं कि उन्हें पौधरोपण की प्रेरणा एक सपने से मिली. उनके अनुसार, सपने में माता जी ने उन्हें पौधे लगाने का संदेश दिया और स्वयं उनसे पौधा लगवाया. उसी दिन से उन्होंने वृक्षारोपण को अपने जीवन का संकल्प बना लिया. सालों की मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप वे अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं. पर्यावरण के प्रति उनकी इस निष्ठा ने उन्हें जिले भर में "पेड़ बाबा" के नाम से पहचान दिलाई है. उनकी मुहिम केवल गांव या जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कई प्रमुख हस्तियों को भी पौधे भेंट किए हैं.
बात करें इनके शिक्षा कि तो दिनेश गिरी ने एमए तक पढ़ाई की है. उनके परिवार में मां, पत्नी और 2 पुत्र हैं. उनके पिता का निधन साल 2000 में हो गया था. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने अपने पर्यावरण मिशन को कभी नहीं छोड़ा. उनका एक पुत्र खेती-किसानी का कार्य करता है, जबकि दूसरा पुत्र पढ़ाई कर रहा है. साल 1982 से रंगमंच से जुड़े दिनेश गिरी एक प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं. कला और पर्यावरण संरक्षण, दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है.
विशेष बात यह है कि दिनेश गिरी अपने सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा पौधे खरीदने में खर्च करते हैं. वे मानते हैं कि पौधे ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार हैं. उनके इस अभियान में 22 लोगों की एक टीम भी सक्रिय रूप से सहयोग करती है, जो विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण और संरक्षण का कार्य करती है.
केंद्रीय मंत्री एवं सांसद पंकज चौधरी, शिव प्रसाद शुक्ला (तेलंगाना के राज्यपाल) और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भी पौधे भेंट कर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया है.
उनका मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए. आज "पेड़ बाबा" की पहचान केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के जनआंदोलन की पहचान बन चुकी है.
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