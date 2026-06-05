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यूपी के ‘TREE MAN’ के सपने में आईं थी देवी, तब से लगा रहे पौधे, 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए और बांटे

यूपी के ‘पेड़ बाबा’ दिनेश गिरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज: "पेड़ बाबा" के नाम से फेमस दिनेश गिरी पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं, जिन्होंने अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरियाली की अनोखी अलख जगाई है. रंगमंच की दुनिया में 4 दशक से सक्रिय इस कलाकार ने अपने जीवन को वृक्षारोपण के लिए समर्पित कर दिया है. जिले के पिपरिया करंजाह गांव निवासी दिनेश गिरी का नाम आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है. साल 1991 से उन्होंने पौधरोपण अभियान की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक जहां भी जाते हैं, वहां पौधा लगाना अपनी प्राथमिकता मानते हैं. इतना ही नहीं, वे लोगों को उपहार स्वरूप भी पौधे भेंट करते हैं ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सके. पौधे लगाते पेड़ बाबा. (Photo Credit; ETV Bharat) दिनेश गिरी बताते हैं कि उन्हें पौधरोपण की प्रेरणा एक सपने से मिली. उनके अनुसार, सपने में माता जी ने उन्हें पौधे लगाने का संदेश दिया और स्वयं उनसे पौधा लगवाया. उसी दिन से उन्होंने वृक्षारोपण को अपने जीवन का संकल्प बना लिया. सालों की मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप वे अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं. पर्यावरण के प्रति उनकी इस निष्ठा ने उन्हें जिले भर में "पेड़ बाबा" के नाम से पहचान दिलाई है. उनकी मुहिम केवल गांव या जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कई प्रमुख हस्तियों को भी पौधे भेंट किए हैं.