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लखनऊ से कानपुर की यात्रा अब केवल 40 मिनट में, नई एक्सप्रेसवे का हुआ शुभारंभ

सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फीता खोलकर किया इनॉगरेशन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/उन्नाव: उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सोमवार को फीता खोलकर किया गया. इनॉगरेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ कानपुर का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा हो जाएगा. वहीं सैनिक स्कूल में परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सैनिक स्कूल में अवधी में भाषण दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खोला फीता. (Video Credit; ETV Bharat) एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी ये सुविधाएं-