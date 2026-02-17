ETV Bharat / state

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले-400 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें, बनेंगे चार्जिंग पॉइंट

बताया, इस बार के बजट में बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

400 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें.
400 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें. (Photo Credit; UPSRTC)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:23 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को सशक्त करेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए ई-बसों की खरीद को 400 करोड़ रुपये और बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत और बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा. प्रदूषण में कमी आएगी.

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और सतत ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा..उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके. परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ परिवहन सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है.

यूपीएसआरटीसी के एमडी ने की समीक्षा बैठक, आय बढ़ाने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से सभी क्षेत्रों की मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों ने विभागीय प्रगति, संचालन व्यवस्था और यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.

प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि सभी बसों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, साथ ही सभी परिचालकों और चालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे प्रत्येक निर्धारित स्टॉप पर बस को अनिवार्य रूप से रोकें. यात्रियों को बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाएं जिससे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित होने के साथ-साथ निगम के राजस्व में भी वृद्धि हो सके. निर्देश दिए कि सभी चेकिंग दस्तों को दिन रात दोनों समय प्रभावी जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे निगम की आय में बढ़ोतरी की जा सके.

