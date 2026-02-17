ETV Bharat / state

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले-400 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें, बनेंगे चार्जिंग पॉइंट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को सशक्त करेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए ई-बसों की खरीद को 400 करोड़ रुपये और बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत और बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा. प्रदूषण में कमी आएगी.

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और सतत ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा..उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके. परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ परिवहन सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है.

