यूपी परिवहन विभाग लगा रहा परिवहन मेला, जानें कैसे उठाएं फायदा
मेले में पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, कर भुगतान, स्क्रैप वाहनों के नवीन पंजीकरण, परिवहन विभाग के विभिन्न पोर्टल/ऑनलाइन सेवाओं के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:45 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अक्टूबर माह से शुरुआत कर आगामी महीनों में प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से परिवहन मेलों का आयोजन करने जा रहा है.
मेले में नागरिकों को पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, कर भुगतान, स्क्रैप वाहनों के नवीन पंजीकरण, परिवहन विभाग के विभिन्न पोर्टल/ऑनलाइन सेवाओं के प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी.
परिवहन विभाग की विभागीय योजनाओं जिनमें एटीएस, आरवीएसएफ, एडीटीसी, डीटीटीआई और एचएसआरपी की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को परिवहन कार्यालय परिसर (मण्डलीय जनपद मुख्यालय) में परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा.
परिवहन मेले के माध्यम से परिवहन सेवाओं की पहुंच को मण्डल स्तर तक नागरिक केन्द्रित बनाना परिवहन विभाग का प्रमुख लक्ष्य है.
उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को पहले परिवहन मेले का आयोजन किया जायेगा. नवम्बर में 27 और दिसम्बर में 26 को मेले का आयोजन किया जायेगा. अंतिम शुक्रवार को अवकाश की स्थिति में अगले दिन यानि शनिवार को मेले का आयोजन होगा. प्रत्येक मण्डल के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित परिवहन मेले में बकाया वसूली काउण्टर, पेनाल्टी छूट काउण्टर, पंजीकरण काउण्टर, फिटनेस काउण्टर, स्क्रैपेज काउण्टर लगाए जाएंगे, जहां पर नागरिकों को संबंधित काउण्टर से उस विषय की पूरी जानकारी दी जाएगी.
परिवहन मेले में नागरिकों/वाहन स्वामियों को वाहन पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व स्थानान्तरण, नया परमिट, चालान/प्रकरण संबंधी सहायता, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सहायता, ऑन लाइन संबंधी सहायता और दस्तावेज सत्यापन के बारे में जानकारी दी जायेगी.
उन्होंने बताया कि मेले का उद्देश्य लंबित राजस्व की प्राप्ति भी करना है. निर्देश दिये कि मेले में सर्वाधिक बकाया वाले वाहनों की सूची तैयार की जाए. वाहन स्वामियों को पूर्व सूचना (एसएमएस/व्हाटसप/पत्र के माध्यम से) मेले में आमंत्रित किया जाए. बड़े बकायेदारों के लिए व्यक्तिगत संपर्क लिए अभियान चलाएं.
ऑनस्पाट कैश और डिजिटल भुगतान के लिए काउण्टर स्थापित किए जाएं. उन्होंने कहा कि मोटरयान प्राविधान नियमावली के अंतर्गत पेनाल्टी में छूट का लाभ देते हुए बकाये का निस्तारण कराया जाए.