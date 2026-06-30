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यूपी में स्कूली वाहनों के खिलाफ चलने जा रहा ये अभियान, परिवहन विभाग ने कसी कमर

यूपी में स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा परिवहन विभाग

up transport department will launch campaign against school vehicles
यूपी में स्कूली वाहनों के खिलाफ चलने जा रहा ये अभियान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:47 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग एक जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाएगा. इस अभियान में परिवहन विभाग के प्रशासन और प्रवर्तन अधिकारी संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्रवाई करेंगे.


कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस/व्यक्तिगत संपर्क / फोन से सचेत किया जाएगा. कहा जाएगा कि वे सात जुलाई तक शत-प्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस करा लें. वैध परमिट लें. अधिकारी/कर्मचारी अपने जिलों के स्कूलों की संख्या और सघनता को ध्यान में रखकर जोन और सेक्टर में बांटकर प्रत्येक स्कूल में जाकर स्कूल वाहनों की वस्तुस्थिति का भौतिक निरीक्षण करेंगे.

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिए हैं कि सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सभी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) जुलाई के पहले सप्ताह में ही सभी जनपदों में जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न करा लें. बच्चों के सुरक्षित परिवहन के सभी आवश्यक मापदंडों को कड़ाई से सुनिश्चित कराएं. अभिभावकों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वे बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी करें और सतर्क रहें.

अभियान के दौरान सात जुलाई तक नोटिस, बैठक, जागरूकता, भौतिक निरीक्षण संपन्न करने के बाद आठ से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात, शिक्षा विभाग से समन्वय रखते हुए, व्यापक और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाए. बिना परमिट, बिना फिटनेस, सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरुद्ध सख्ती से चालान/बंद करने की कार्रवाई की जाए. इस कार्रवाई के दौरान स्कूल के स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरुद्ध एक्शन के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेकिंग की जाएगी.

बिना परमिट, बिना फिटनेस या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों को बंद किया जाएगा और चालान भी किया जाएगा.उन्हें तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि वैध परमिट/फिटनेस न हो.


परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्टव्य असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची, स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस आशय से भेजी जाए कि सचेत करने के बावजूद जिन स्कूलों ने बिना परमिट, बिना फिटनेस स्कूल वाहनों का संचालन जारी रखा है, उनकी मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए.



डीएम ने की बैठक: लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की अध्यक्षता में सोमवार को समिति की बैठक भी आयोजित हुई. इसमें आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय मौजूद रहे. आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि एक जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. हमारा लक्ष्य है कि स्कूली वाहनों से जो भी मासूम स्कूल जाते हैं उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो. वाहन स्वामियों को जागरूक किया जाएगा. स्कूलों से संपर्क स्थापित किया जाएगा. बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा.

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