यूपी में कॉमर्शियल वाहनों की राहत खत्म; अब एक साथ जमा करना होगा पूरा टैक्स, परिवहन विभाग का नया प्लान
CM Yogi One Trillion Dollar Economy: नए प्लान के तहत कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स एक बार में ही पूरा लेने का नियम बनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 12:47 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अपना राजस्व बढ़ाने और योगी सरकार के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के ड्रीम में सहयोग करने के लिए नया प्लाल लागू किया है. परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने नए प्लान के तहत कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स एकमुश्त यानी एक बार में ही पूरा टैक्स लेने का नियम बनाया है.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राइवेट चल रहे वाहन जो वास्तविकता में कॉमर्शियल हैं, उनकी सूची भी तैयार करानी शुरू कर दी है. सूची तैयार होने के बाद इन सभी वाहनों को कॉमर्शियल वाहन के रूप में कन्वर्ट कराया जाएगा. इससे ज्यादा टैक्स वसूल होगा, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सरकार के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को सपने को परिवहन विभाग भी साकार करने में अहम रोल अदा कर सकेगा.
यूपी में 3 हजार करोड़ का टैक्स बकाया: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वाहन स्वामियों पर टैक्स बकाया है. इसको वसूलने के लिए परिवहन विभाग को तमाम जतन करने पड़ते हैं. विभाग की तरफ से इन्हें नोटिस भेजा जाता है लेकिन, कोई जवाब नहीं आता. इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से नोटिस भिजवाई जाती है. कुछ लोग तो टैक्स जमा कर देते हैं. लेकिन, हजारों की संख्या में ऐसे बकाएदार हैं जो टैक्स जमा ही नहीं करते हैं.
परिवहन विभाग का वाहन मालिक करा रहे नुकसान: टैक्स जमा न होने से परिवहन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में अब विभाग की तरफ से प्राइवेट वाहनों के एकमुश्त टैक्स की तरह ही अब नए कॉमर्शियल वाहन की खरीद पर एकमुश्त टैक्स वसूलने की ही व्यवस्था जल्द लागू करने की तैयारी है. जब विभाग को एक बार ही पूरा टैक्स मिल जाएगा तो फिर टैक्स वसूली का झंझट खत्म हो जाएगा. सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति भी होगी.
पुराने कॉमर्शियल वाहन भी भरेंगे बकाया पुराना टैक्स: पुराने कॉमर्शियल वाहन स्वामी जब फिटनेस कराने जाएंगे तो उन्हें भी पूरा टैक्स भरना होगा. वर्तमान में जिन पुराने वाहन स्वामियों पर टैक्स बकाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी. उन्हें नोटिस भेजने के साथ ही वसूली के लिए नायब तहसीलदार के जरिए कार्रवाई कराई जाएगी. परिवहन विभाग का लक्ष्य किसी भी कीमत पर सरकार के राजस्व को बढ़ाना है, जिससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के टारगेट को पूरा किया जा सके.
प्राइवेट वाहनों का हो रहा है कॉमर्शियल इस्तेमाल: प्रदेश भर में बड़ी संख्या में प्राइवेट श्रेणी के वाहनों का लोग कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. अब अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ऐसे सभी वाहनों की सूची तैयार कर रहे हैं. विभिन्न कंपनियों की ऐसी गाड़ियां जो कॉमर्शियल हैं लेकिन, आरटीओ कार्यालय में निजी वाहन के रूप में दर्ज है, उनको व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कराए जाने की तैयारी है.
प्रदेश में अब तक पकड़ी गईं 1700 से ज्यादा अवैध प्राइवेट गाड़ियां: प्राइवेट वाहनों का व्यावसायिक उपयोग होते हुए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने अब तक 1724 गाड़ियां पकड़ी हैं. इनमें से 700 से ज्यादा गाड़ियों का कन्वर्जन कराया जा चुका है. शेष गाड़ियों को कन्वर्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है. इनमें से अधिकांश गाड़ियों के ऊपर चालान हैं. साथ ही कई तरह के दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे में इनकी पूरी प्रक्रिया कराने के बाद इनका कन्वर्जन होगा.
प्रदेश में हजारों ऐसे ई-रिक्शे पकड़े गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. इनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. परिवहन विभाग की तरफ से फिर से ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया है. लखनऊ में एयरपोर्ट के पास से तमाम ऐसी प्राइवेट बसें संचालित होती हैं जो परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचाती हैं. इन सभी बसों से एकमुश्त टैक्स वसूला जाएगा.
साढ़े सात टन तक की क्षमता वाले वाहनों से वसूला जाएगा वन टाइम टैक्स: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ माह पहले निजी वाहनों की तर्ज पर 7.5 टन तक के व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया था. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी, जिससे यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी.
इससे न सिर्फ वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सरकार को भी एकमुश्त राजस्व मिल जाएगा. अब तक कॉमर्शियल वाहनों को तिमाही, छमाही और सालाना वार्षिक टैक्स जमा करना होता था, जिससे वाहन स्वामियों को प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब साढ़े सात टन तक के माल वाहनों और यात्री वाहनों पर वन टाइम टैक्स वसूल करने की तैयारी है. ट्रक और बसों के लिए पहले के समान ही व्यवस्था लागू रहेगी.
यूपी में किस कैटेगरी में कितने वाहन: उत्तर प्रदेश में नॉन ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) श्रेणी के वाहनों की संख्या 3,80,07,168 है, जबकि ट्रांसपोर्ट (व्यवसायिक) श्रेणी के वाहनों की संख्या 22,93,068 है. नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में सबसे ज्यादा 3,10,56,821 मोटर साइकिल और स्कूटर हैं. 39,23,197 मोटर कार हैं. इसके बाद 18,02,568 एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर और 11,08,226 मोपेड हैं.
कॉमर्शियल श्रेणी में सबसे ज्यादा 10,08,644 गुड्स कैरियर हैं, जबकि 5,20,396 थ्री-व्हीलर व 2,71,707 ई-रिक्शा हैं. थ्री व्हीलर गुड्स की संख्या 1,10,283 और मोटर कैब 1,48,969 है. ट्रांसपोर्ट (व्यवसायिक) वाहनों में 1,06,078 बसें, 22664 स्कूल बसें और 18793 एंबुलेंस हैं.
यूपी में फर्जी कॉमर्शियल गाड़ियों को कराया जा रहा कन्वर्ट: उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह का कहना है कि जिन प्राइवेट श्रेणी के वाहनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ पहले भी अभियान चलाकर पकड़ा जा चुका है. उनके खिलाफ कन्वर्जन की करवाई की गई. अब एक बार फिर से ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है.
इन सभी वाहनों को व्यावसायिक श्रेणी में कन्वर्ट कराया जाएगा. इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी. कॉमर्शियल वाहन जो साढ़े सात टन तक के होंगे उनसे एकमुश्त टैक्स वसूली का निर्णय लागू हो जाएगा तो बड़ी राहत मिलेगी. टैक्स चोरी की संभावना खत्म हो जाएगी. प्रवर्तन कार्य भी कम करना पड़ेगा.
