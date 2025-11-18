ETV Bharat / state

यूपी में कॉमर्शियल वाहनों की राहत खत्म; अब एक साथ जमा करना होगा पूरा टैक्स, परिवहन विभाग का नया प्लान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अपना राजस्व बढ़ाने और योगी सरकार के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के ड्रीम में सहयोग करने के लिए नया प्लाल लागू किया है. परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने नए प्लान के तहत कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स एकमुश्त यानी एक बार में ही पूरा टैक्स लेने का नियम बनाया है.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राइवेट चल रहे वाहन जो वास्तविकता में कॉमर्शियल हैं, उनकी सूची भी तैयार करानी शुरू कर दी है. सूची तैयार होने के बाद इन सभी वाहनों को कॉमर्शियल वाहन के रूप में कन्वर्ट कराया जाएगा. इससे ज्यादा टैक्स वसूल होगा, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सरकार के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को सपने को परिवहन विभाग भी साकार करने में अहम रोल अदा कर सकेगा.

यूपी में 3 हजार करोड़ का टैक्स बकाया: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वाहन स्वामियों पर टैक्स बकाया है. इसको वसूलने के लिए परिवहन विभाग को तमाम जतन करने पड़ते हैं. विभाग की तरफ से इन्हें नोटिस भेजा जाता है लेकिन, कोई जवाब नहीं आता. इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से नोटिस भिजवाई जाती है. कुछ लोग तो टैक्स जमा कर देते हैं. लेकिन, हजारों की संख्या में ऐसे बकाएदार हैं जो टैक्स जमा ही नहीं करते हैं.

परिवहन विभाग का वाहन मालिक करा रहे नुकसान: टैक्स जमा न होने से परिवहन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में अब विभाग की तरफ से प्राइवेट वाहनों के एकमुश्त टैक्स की तरह ही अब नए कॉमर्शियल वाहन की खरीद पर एकमुश्त टैक्स वसूलने की ही व्यवस्था जल्द लागू करने की तैयारी है. जब विभाग को एक बार ही पूरा टैक्स मिल जाएगा तो फिर टैक्स वसूली का झंझट खत्म हो जाएगा. सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति भी होगी.

पुराने कॉमर्शियल वाहन भी भरेंगे बकाया पुराना टैक्स: पुराने कॉमर्शियल वाहन स्वामी जब फिटनेस कराने जाएंगे तो उन्हें भी पूरा टैक्स भरना होगा. वर्तमान में जिन पुराने वाहन स्वामियों पर टैक्स बकाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी. उन्हें नोटिस भेजने के साथ ही वसूली के लिए नायब तहसीलदार के जरिए कार्रवाई कराई जाएगी. परिवहन विभाग का लक्ष्य किसी भी कीमत पर सरकार के राजस्व को बढ़ाना है, जिससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के टारगेट को पूरा किया जा सके.

प्राइवेट वाहनों का हो रहा है कॉमर्शियल इस्तेमाल: प्रदेश भर में बड़ी संख्या में प्राइवेट श्रेणी के वाहनों का लोग कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. अब अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ऐसे सभी वाहनों की सूची तैयार कर रहे हैं. विभिन्न कंपनियों की ऐसी गाड़ियां जो कॉमर्शियल हैं लेकिन, आरटीओ कार्यालय में निजी वाहन के रूप में दर्ज है, उनको व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कराए जाने की तैयारी है.

प्रदेश में अब तक पकड़ी गईं 1700 से ज्यादा अवैध प्राइवेट गाड़ियां: प्राइवेट वाहनों का व्यावसायिक उपयोग होते हुए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने अब तक 1724 गाड़ियां पकड़ी हैं. इनमें से 700 से ज्यादा गाड़ियों का कन्वर्जन कराया जा चुका है. शेष गाड़ियों को कन्वर्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है. इनमें से अधिकांश गाड़ियों के ऊपर चालान हैं. साथ ही कई तरह के दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे में इनकी पूरी प्रक्रिया कराने के बाद इनका कन्वर्जन होगा.

प्रदेश में हजारों ऐसे ई-रिक्शे पकड़े गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. इनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. परिवहन विभाग की तरफ से फिर से ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया गया है. लखनऊ में एयरपोर्ट के पास से तमाम ऐसी प्राइवेट बसें संचालित होती हैं जो परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचाती हैं. इन सभी बसों से एकमुश्त टैक्स वसूला जाएगा.