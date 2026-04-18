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गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाने वाले सावधान! पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल, लगेगा भारी जुर्माना

परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ चलाया अभियान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और ह्यूटर जैसे अवैध उपकरण लगाने वाले वाहनों के खिलाफ अब सिर्फ चालान नहीं, जेल भेजने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अफसर सड़क पर अवैध तरीके से वाहनों में लगे हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए. वर्कशॉप, गैराज और दुकानों में चेकिंग की गई. टीम ने वाहनों में अवैध तरीके से हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न लगाने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की. कई वाहनों को थाने में बंद भी कर दिया. लखनऊ जोन के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान 17 और 18 अप्रैल को मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 33 वाहनों का चालान और नौ वाहनों को थाने में बंद किया गया. इनमें अधिकांश वाहन बुलेट मोटरसाइकिल हैं. लालबाग स्थित वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली करीब 20 दुकानों के प्रोप्राइटर को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए पत्र दिया गया है. 20 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है.