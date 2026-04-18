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गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाने वाले सावधान! पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल, लगेगा भारी जुर्माना

परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. दो दिन में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 33 वाहनों का चालान किया है.

परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ चलाया अभियान.
परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ चलाया अभियान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:24 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और ह्यूटर जैसे अवैध उपकरण लगाने वाले वाहनों के खिलाफ अब सिर्फ चालान नहीं, जेल भेजने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अफसर सड़क पर अवैध तरीके से वाहनों में लगे हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए. वर्कशॉप, गैराज और दुकानों में चेकिंग की गई.

टीम ने वाहनों में अवैध तरीके से हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न लगाने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की. कई वाहनों को थाने में बंद भी कर दिया.

लखनऊ जोन के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान 17 और 18 अप्रैल को मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 33 वाहनों का चालान और नौ वाहनों को थाने में बंद किया गया. इनमें अधिकांश वाहन बुलेट मोटरसाइकिल हैं.

लालबाग स्थित वाहनों के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली करीब 20 दुकानों के प्रोप्राइटर को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए पत्र दिया गया है. 20 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है.

अभियान के दौरान पकड़ी गाड़ियों में सबसे अधिक बुलेट बाइक है.
अभियान के दौरान पकड़ी गाड़ियों में सबसे अधिक बुलेट बाइक है. (Photo Credit; ETV Bharat)

परिवहन विभाग ने प्रवर्तन कार्रवाई के साथ ही जन जागरूकता के तहत चिह्नित प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग भी लगाई जा रही हैं. पम्पलेट के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार की तैयारी की जा रही है.

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 182A(3) के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, साइलेंसर और मल्टीटोंड हॉर्न की बिक्री करने वाले और लगाने वाले गैराजों/वर्कशॉप के प्रोप्राइटर को अधिकतम एक वर्ष के कारावास या एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है.

इसी प्रकार मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने वाले वाहन स्वामी को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 182A(4) के तहत 5000 रुपए और मोटर वाहन के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाने के अभियोग में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत 10000 रुपए अर्थदंड लगाने का प्रावधान है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने वाहनों में इस्तेमाल किए जा रहे मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर व सायरन और प्रेशर/मल्टीटोंड हॉर्न के प्रयोग होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी. गैराज और वर्कशॉप के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

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मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन
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