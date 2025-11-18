कोहरे में कैसे रुकेंगे सड़क हादसे? जब वाहनों पर लगेंगे घटिया रिफ्लेक्टिव और रियर मार्किंग टेप, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

ETV Bharat / state

रिफ्लेक्टिव और रियर मार्किंग टेप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:16 PM IST

लखनऊः सर्दियों के मौसम में धुंध होने के कारण विजबिलिटी होने के कारण सड़क हादसे होते हैं. इन हादसों को रोकने के लिए वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य किया गया है. लेकिन बहुत से वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप घटिया क्वालिटी के होने के कारण हादसे हो जाते हैं. ऐसे में परिवहन विभाग और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिफ्लेक्टिव टेप को लेकर आदेश जारी किया है. उत्तर प्रदेश के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रोड सेफ्टी) की तरफ से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों को मानकों पर खरे उतरने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे वाहनों को ही फिटनेस में पास करने का निर्देश जारी किया है.

कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगाए जाने को लेकर सृजन फाउंडेशन संस्था की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका पर आदेश दिया है. जिम्मेदारों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 104 और उक्त विषय पर समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रभावी कदम और उपाय किए जाएंगे. यह आदेश जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने दिया है.

जागरूकता फैलाने का दिया आदेशः उच्च न्यायालय ने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया जैसे सभी माध्यमों से पूरे राज्य में नियमित और समय-समय पर जागरूकता फैलाना शामिल होगा. खासकर सर्दियों के मौसम को देखते हुए जिसमें कोहरे आदि जैसे स्पष्ट कारणों से हादसे बढ़ जाते हैं. इस संबंध में प्रमाण अगली तिथि को हलफनामे के साथ प्रस्तुत किए जाएं. न्यायालय ने माना कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारणों में से एक बड़ा कारण गाड़ियों पर मानक के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगा न होना है. सस्ती क्वालिटी वाले टेप लगे होने से बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत मृत्यु होती हैं.

आरटीओ-एआरटीओ ने नहीं माना सर्कुलरः बता दें कि सामाजिक संस्था सृजन फाउंडेशन ने इसी मुद्दे को लेकर 15 मई को परिवहन आयुक्त को एक पत्र दिया था. इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए 28 मई को परिवहन आयुक्त ने एक सर्कुलर भी जारी किया था. जिसमें आरटीओ/एआरटीओ को मानक वाले रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगे होने के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा गया. संस्था का आरोप है कि इस पर आरटीओ/एआरटीओ स्तर पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई. इस सर्कुलर के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए फिर से एक पत्र परिवहन आयुक्त को 13 जून को दिया गया, लेकिन जब इस पर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सृजन फाउंडेशन ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया.

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़क हादसेः गौरतलब है कि देश भर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे उत्तर प्रदेश में होते हैं. भारी वाहनों की ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, ड्राइवर को झपकी आना,अनफिट वाहनों का दौड़ना, ओवर लोडिंग के साथ वाहनों में लगे घटिया रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप भी हादसों के कारण बन रहे हैं. वर्ष 2023 में 46,052 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 24,118 लोगों की मौत हुई. अधिकांश हादसे रात के समय हुए. सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 104 के तहत व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है.

रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट अनिवार्यः अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) मयंक ज्योति ने बताया कि रात में वाहनों से दुर्घटना न हो इसके लिए वाहनों के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया N1 और N2 वाहन (3.5–7.5 टन) के सामने सफेद और पीछे लाल टेप, जिसकी चौड़ाई कम से कम 20 मिमी. N3 और 7.5 टन से ऊपर वाले N2 वाहन, सामने सफेद टेप, चौड़ाई कम से कम 50 मिमी. M2 और M3 वाहनो में सामने सफेद, पीछे लाल और M3 के किनारों पर पीली टेप, चौड़ाई 50 मिमी होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सभी व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इन टेप की इलेक्ट्रॉनिक जांच अनिवार्य होगी. एक जनवरी 2025 को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के निर्देश दिए. सरकार ने आम जनता को भी निजी वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है.
रिफ्लेक्टिव टेप घटिया होने पर होते हैं हादसेः मयंक ज्योति ने बताया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लिए प्रदेश भर में कोई एक एजेंसी परिवहन विभाग की तरफ से तय नहीं है. परिवहन विभाग के मानकों पर खरे उतरने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहनों में लगाए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोहरे के दौरान ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक और डंपर में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की सही क्वालिटी न होने के चलते हादसे होते हैं. फिटनेस के दौरान इन सब बातों का विशेष ख्याल अधिकारियों को रखने के निर्देश दिए गए हैं.

यात्रीकर अधिकारी अनीता सिंह के साथ पीटीओ आभा त्रिपाठी और लखीमपुर के पीटीओ कौशलेंद्र आदि ने की कार्रवाई.
यात्रीकर अधिकारी अनीता सिंह के साथ पीटीओ आभा त्रिपाठी और लखीमपुर के पीटीओ कौशलेंद्र आदि ने की कार्रवाई.

सवारी ढो रहे 15 प्राइवेट वाहन सीजः वहीं, मंगलवार को लखनऊ में आरटीओ की प्रवर्तन टीम ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल-3 के एग्जिट गेट के पास जांच अभियान चलाया. परिवहन विभाग के अधिकारियों को देखते ही अवैध तरीके से वाहन संचालित कर रहे मालिका भाग खड़े हुए. चेकिंग अभियान के दौरान अधिकारियों ने कई निजी वाहनों को रोका और उनकी जांच की. जांच में पाया गया कि कई वाहन प्राइवेट रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद यात्रियों को ढोने का व्यवसायिक कार्य कर रहे थे. इस पर परिवहन विभाग ने 15 निजी वाहनों को सीज कर दिया. परिवहन विभाग की यात्रीकर अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि कई वाहन बिना व्यवसायिक परमिट व पंजीकरण कराए ही किराए पर यात्रियों को ले जा रहे थे. इस प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे न सिर्फ सरकारी आय घटती है, बल्कि वैध रूप से चलने वाले कॉमर्शियल वाहन मालिकों के अधिकारों का भी हनन होता है. जिन वाहनों को सीज किया गया है, उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनके मालिक व्यवसायिक पंजीकरण पूरा नहीं करा लेते और सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं करते.

