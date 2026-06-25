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डीएल एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप का मामला; कर्मचारी बोले- "जांच एजेंसी की तरफ से मांगे गये दस्तावेज"

एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) विजय कुमार सिंह का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा.

एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) को दिया था शिकायती पत्र. (फाइल फोटो)
एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) को दिया था शिकायती पत्र. (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 9:48 PM IST

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लखनऊ : परिवहन विभाग में निजी कंपनियों के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के मामले को उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेने की बात सामने आई है. कर्मचारियों ने बीते दिनों सीएम योगी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी. कर्मचारियों का आरोप था कि परिवहन विभाग में तीन कंपनियां नौकरी के नाम पर वसूली कर रही हैं और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का भी रास्ता दिखा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार से जांच एजेंसियों की तरफ से कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों से साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए संपर्क शुरू कर दिया गया है. कंपनियों की शिकायत अखिलेश नाम के कर्मचारी ने की थी. कर्मचारी ने बताया कि गुरुवार को मेरे पास जांच एजेंसी की तरफ से फोन आया और दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही गई.

उन्होंने बताया कि कंपनी से निकाले गए कई और कर्मचारियों से भी जांच एजेंसियों ने संपर्क कर प्रूफ उपलब्ध कराने की बात कही. अब हम सभी में उम्मीद जागी है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट लगने के बाद कंपनियों पर कार्रवाई होगी और हमें हमारी नौकरी वापस मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) विजय कुमार सिंह का कहना है कि कंपनियों की शिकायत निकाले गए कर्मचारियों ने की है, उसकी जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर कंपनियों पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा.



जानिये क्या है पूरा मामला : आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने सीएम योगी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी. पीड़ित कर्मचारी बीते मंगलवार को एक बार फिर परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी.



पीड़ित कर्मचारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि नौकरी पर रखने के नाम पर लाखों रुपये रिश्वत लिए गए थे. किसी कर्मचारी से सिर्फ एक महीने काम लिया तो किसी से सिर्फ दो महीने. बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल भी दिया. भर्ती के समय कई जगह पर कर्मचारियों से कंप्यूटर, सीसीटीवी, सीपीयू व अन्य उपकरण भी लगवाए थे.



यह भी पढ़ें : डीएल एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, पीड़ित कर्मचारी बोले- तीन लाख लेकर दी नौकरी, अब निकाल दिया, न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह

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