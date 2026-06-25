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डीएल एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप का मामला; कर्मचारी बोले- "जांच एजेंसी की तरफ से मांगे गये दस्तावेज"

लखनऊ : परिवहन विभाग में निजी कंपनियों के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के मामले को उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेने की बात सामने आई है. कर्मचारियों ने बीते दिनों सीएम योगी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी. कर्मचारियों का आरोप था कि परिवहन विभाग में तीन कंपनियां नौकरी के नाम पर वसूली कर रही हैं और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का भी रास्ता दिखा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार से जांच एजेंसियों की तरफ से कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों से साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए संपर्क शुरू कर दिया गया है. कंपनियों की शिकायत अखिलेश नाम के कर्मचारी ने की थी. कर्मचारी ने बताया कि गुरुवार को मेरे पास जांच एजेंसी की तरफ से फोन आया और दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही गई.

उन्होंने बताया कि कंपनी से निकाले गए कई और कर्मचारियों से भी जांच एजेंसियों ने संपर्क कर प्रूफ उपलब्ध कराने की बात कही. अब हम सभी में उम्मीद जागी है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट लगने के बाद कंपनियों पर कार्रवाई होगी और हमें हमारी नौकरी वापस मिलेगी.

