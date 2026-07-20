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यूपी में ऑटो अप्रूवल व्यवस्था लागू होते ही बड़ा फर्जीवाड़ा: बिना टैक्स जमा किए डीलर्स ने कर दिया 3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन

बिना टैक्स चुकाए बना दी एप्लीकेशन: परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों की बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि इसमें किस तरह की दिक्कत विभाग को आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती है. डीलर पॉइंट पर मैक्सी कैब, ट्रक और एक ऑटो का पंजीकरण बिना किसी सरकारी टैक्स को जमा कराए ही कर दिया गया था. चूंकि नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन का पूरा अधिकार डीलर्स पॉइंट पर है, इसलिए ऑनलाइन ही चालाकी से डीलर्स ने ऐसा कर दिया. बिना टैक्स जमा करवाए ही मुख्य रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट करवा दी गई थी.

आरटीओ बाबुओं की भूमिका होगी खत्म: शासन का तर्क है कि आवेदकों की सहूलियत के लिए ही इस ऑटो अप्रूवल व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है. इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन और वाहन ट्रांसफर जैसी सेवाओं के लिए अब आम जनता को आरटीओ कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी. इससे आरटीओ कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और बाबुओं की बिचौलिया भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इसी व्यवस्थागत बदलाव का कर्मचारी और अधिकारी अंदरूनी तौर पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं.

लर्नर लाइसेंस की तरह फेल न हो जाए ऑटो अप्रूवल सिस्टम, कर्मचारी संघ ने परिवहन आयुक्त को सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले ही दिन सामने आई बड़ी गड़बड़ी: सोमवार से लागू हुई इस ऑटो अप्रूवल व्यवस्था में पहले ही दिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. विभाग में एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया जिसमें डीलर्स ने तीन वाहनों का टैक्स जमा कराए बिना ही उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दिया. यह संवेदनशील प्रकरण सामने आने पर तत्काल रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई के लिए अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को एक आधिकारिक पत्र लिखा गया है. अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती तो इस तरह की तकनीकी गड़बड़ी पकड़ में ही नहीं आती और विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता.

लखनऊ: परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए ऑटो अप्रूवल व्यवस्था को लागू कर दिया है. इस नई नीति से अब ज्यादातर महत्वपूर्ण सेवाएं आरटीओ कार्यालय के हाथ से निकलकर डीलरों और आवेदकों के हाथ पहुंच गई हैं. इसके बावजूद नीति में यह प्रावधान है कि अगर कोई तकनीकी या मानवीय गलती हो तो परिवहन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे. यही मुख्य कारण है कि परिवहन कर्मी और अधिकारी इस ऑटो अप्रूवल व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे हैं.

रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए अपर परिवहन आयुक्त को लिखा पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजस्व नुकसान और फ्रॉड की आशंका: इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर अब अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को पत्र लिखकर उक्त तीनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द करने की मांग की गई है. परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि ऑटो अप्रूवल व्यवस्था लागू होने पर ऐसी ही गड़बड़ियां रोजाना सामने आएंगी. इससे न केवल विभाग को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि फ्रॉड और चोरी के मामलों में भी अप्रत्याशित इजाफा होगा. कर्मचारियों का सवाल है कि जब विभाग इसमें उनकी कोई भूमिका ही नहीं रख रहा है, तो फिर उन्हें इसके लिए जिम्मेदार क्यों बनाया जा रहा है.

लर्नर लाइसेंस की खामियों से नहीं लिया सबक: उनका कहना है कि गलती डीलर पॉइंट पर होगी या फिर कोई आवेदक फ्रॉड करेगा, लेकिन इसका खामियाजा सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि वाहनों से जुड़ी कुल 52 महत्वपूर्ण सेवाओं को इस नई ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के दायरे में लाया जा रहा है. कर्मचारियों का तर्क है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले सरकार को लर्नर लाइसेंस के ऑनलाइन सिस्टम का विश्लेषण करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया. पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके लर्नर लाइसेंस में वर्तमान में इतनी तकनीकी खामियां हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है.

परिवहन विभाग की नई व्यवस्था का कर्मचारियों ने किया विरोध, बोले- गलती डीलर की तो हम क्यों हों जिम्मेदार. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवहन कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा: इन खामियों में आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं होने से लर्नर लाइसेंस न बनना, स्मार्ट लॉक डाउनलोड न होना, समय पर ओटीपी न आना और मृतकों के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनने जैसी कई बड़ी समस्याएं पहले ही सामने आ चुकी हैं. ऐसे में वाहन पंजीकरण के ऑटो अप्रूवल में भी इसी तरह की तमाम गंभीर दिक्कतें हर रोज प्रशासनिक स्तर पर आएंगी. इस तरह की बड़ी आशंकाएं परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी लगातार जता रहे हैं. हालांकि शासन की तरफ से सोमवार को इस व्यवस्था को हरी झंडी देने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक भी की गई, जिसमें इसे पूर्ण रूप से लागू करने पर आम सहमति बन गई है.

परिवहन मंत्री से लगाई जाएगी गुहार: इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और एनआईसी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मुख्य पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं इसके मुताबिक ही जल्द से जल्द अपडेट कर लें. इस बीच ऑटो अप्रूवल व्यवस्था से आक्रोशित उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय सिंह और महासचिव आशुतोष तिवारी ने शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. उनके साथ प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण सिंह, प्रांतीय सचिव पवन कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय संगठन मंत्री अनुज यादव और पूर्व प्रांतीय संगठन मंत्री सिंहराज भाटी ने परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत आवेदन सौंपा.

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह का स्पष्ट कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट की अनदेखी कर नई व्यवस्थाएं लागू नहीं की जा सकतीं, इसलिए फेसलेस व्यवस्था के तहत भी अप्रूवल व सत्यापन का अंतिम अधिकार विभाग के पास ही होना चाहिए और इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी.

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