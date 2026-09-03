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कानपुर नगर के 2 ARTO पर गिरी सस्पेंशन की गाज, आरटीओ को शो कॉज नोटिस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं. अधिकारियों और कर्मचारी के सस्पेंशन से लेकर मुकदमा दर्ज करने जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है तो कई कर्मचारियों को फील्ड से हटाकर हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है. कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. बुधवार को शासन नेे परिवहन विभाग के दो एआरटीओ और एक आरटीओ को अनियमितताओं में संलिप्तता, कार्यालय में विफल पर्यवेक्षण, अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण, शासनादेशों/उच्चादेशों की अवहेलना किये जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सख्त कार्रवाई की है.





कानपुर नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) तृतीय दल सोमलता यादव और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलम्बन अवधि में सोमलता यादव और आलोक कुमार मुख्यालय से अटैच रहेंगे. उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इस मामले में शासन ने उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया है. कानपुर नगर के ही संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राकेन्द्र सिंह को 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं.





पिछले दिनों जिलाधिकारी कानपुर ने प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर अपर पुलिस उपायुक्त और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी कानपुर नगर से संभागीय/सहायक परिवहन कार्यालय कानपुर नगर का औचक निरीक्षण कराया. निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित लगभग 50 व्यक्तियों से पूछताछ की गई. 11 संदिग्ध व्यक्ति चिन्हित हुए जो कि आवेदकों से गाड़ियों का पंजीकरण कराने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके अवैध धन उगाही कर रहे थे. इन व्यक्तियों के पास से 43,485 रूपये नकद भी बरामद किया गया था.





इस मामले में परिवहन कार्यालय के दो क्लर्क मधुर मिश्रा और विपिन कुमार की भी संलिप्तता पाई गई. इस प्रकार मौके पर कुल 15 व्यक्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने थाना काकादेव कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि वाहन संख्या यूपी 91 एटी 4251 (ट्रक) के चालक ने अवगत कराया कि संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर नगर में कर्मचारी ने 26,750 रुपये की धनराशि उससे ली है. उसे मात्र 21,750 रुपये की जमा पर्ची उपलब्ध कराई गई. जांच में उपलब्ध कैश के मिलान में भी उक्त अनियमितता पायी गई. संबंधित प्रकरण की निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी ने परिवहन आयुक्त कार्यालय को भी प्रेषित की.



परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों से कार्य न लिये

जाने के संबंध में शासन व मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा निर्देश दिये जाने के बावजूद संभागीय/सहायक परिवहन कार्यालय कानपुर नगर में अनधिकृत व्यक्तियों कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से कार्य किया जाना, उनके साथ पैसों का अवैध लेन देन किया जाना, इस बात का प्रमाण है कि कार्यालय में कार्यों का निस्तारण अवैध तरीके से किया जा रहा है. ये पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की शिथिलता का परिचायक है. उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग में किसी भी स्तर पर कार्यों में शिथिलता और लोगों के साथ धोखाधड़ी होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.







बता दें कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बस्ती में ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में दो आरआई को सस्पेंड कर दिया था. यहां के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने की भी संस्तुति की थी.





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