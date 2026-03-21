यूपी परिवहन निगम में 2584 पदों पर महिला परिचालकों की होगी भर्ती; रोजगार मेले का होगा आयोजन, जानिये कब?
मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निकटतम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय जाकर आवेदन कर सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 9:58 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 2,584 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा. परिचालक पद पर भर्ती के लिए प्रदेश के विभिन्न मंडलों में 25 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और एक अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा.
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा.
उन्होंने बताया कि एनसीसी बी प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों पर पांच प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों/परिचालकों के लिए अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जायेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि परिचालक पद पर भर्ती के लिए 25 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और एक अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा. 25 मार्च को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम-बांदा, प्रयागराज. 28 मार्च को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी.
उन्होंने बताया कि 30 मार्च को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ और एक अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निकटतम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं.
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