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यूपी परिवहन निगम में 2584 पदों पर महिला परिचालकों की होगी भर्ती; रोजगार मेले का होगा आयोजन, जानिये कब?

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 2,584 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा. परिचालक पद पर भर्ती के लिए प्रदेश के विभिन्न मंडलों में 25 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च और एक अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा.







परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा.

उन्होंने बताया कि एनसीसी बी प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों पर पांच प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों/परिचालकों के लिए अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जायेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जायेगा.