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दुर्गा पूजा और दशहरा पर यात्रियों का ख़ास ख्याल रखेगा परिवहन निगम, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

दुर्गा पूजा और दशहरा पर यात्रियों का ख़ास ख्याल रखेगा परिवहन निगम. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को आगामी त्योहारों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. दुर्गा पूजा और दशहरा के मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को व्यवस्थित और बेहतर संचालन के संबंध में निर्देशित किया है. मंत्री ने कहा है कि चालक/परिचालक यात्रियों से मधुर व्यवहार करें.

परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों का तत्काल निर्धारित 31 और 13 बिन्दुओं के मानक के अनुसार भौतिक और यांत्रिक परीक्षण कराया जाए. परीक्षण में पाई गईं कमियों का निराकरण कराया जाए. बेहतर मरम्मत कार्य तत्काल कराना सुनिश्चित करें. फिटनेस की स्थिति में बसों का आउट शेडिंग कराते हुए संचालन किया जाए.

दुर्गा पूजा और दशहरा पर यात्रियों का ख़ास ख्याल रखेगा परिवहन निगम. (ईटीवी भारत) परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों को ऑन रोड स्थिति में रखते हुए शत-प्रतिशत संचालन के लिए हमेशा तैयार रखा जाए. परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को परिवहन सुविधा के साथ ही बस अड्डों पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, सुलभ शौचालय की साफ सफाई की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही बस स्टेशनों में स्थित शौचालयों के पास चूने का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए. बसों के शीशे टूटे न हों, सीट फटी हुई न हो. इसके लिए बसों को रूट पर भेजने से पूर्व निरीक्षण/ फिटनेस के साथ साफ-सुथरी स्थिति में बसों को संचालित कराया जाए. दुर्गा पूजा और दशहरा पर यात्रियों का ख़ास ख्याल रखेगा परिवहन निगम. (ईटीवी भारत)