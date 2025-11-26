ETV Bharat / state

यूपी की ये ट्रेन अब बरेली तक चलेगी, लखनऊ नहीं आएगी, सीतापुर-लखीमपुर खीरी के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा

लखनऊ: यूपी में रेलवे ने एक ट्रेन का दायरा बढ़ाया है. यह ट्रेन अब बरेली तक चलेगी. इसका सबसे ज्यादा फायदा सीतापुर औऱ लखीमपुर खीरी के यात्रियों को होगा. यह ट्रेन अब लखनऊ जंक्शन नहीं आएगी. चलिए आगे आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में.

क्या नाम है ट्रेन का: इस ट्रेन का नाम है मैलानी एक्सप्रेस (15009). यह सीतापुर रूट होकर गोरखपुर से पीलीभीत तक ही नहीं जाएगी, बल्कि बरेली तक दौड़ेगी. 28 नवंबर से इस ट्रेन को इज्जतनगर तक संचालित कराया जाएगा. ट्रेन के इस नए अपडेट के बाद आईआरसीटीसी पर भी बुकिंग शुरू हो गई है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बरेली तक चलने से सीतापुर और लखीमपुर व उसके आसपास के हजारों लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी.





रेलवे ने जारी किया ये शेड्यूल: रेलवे प्रशासन ने ट्रेन नंबर 15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत-गोरखपुर का विस्तार इज्जतनगर तक करने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही समयसारिणी जारी कर दी थी. अधिसूचना के मुताबिक गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस 24 नवंबर की रात गोरखपुर से चलकर 25 नवंबर को 12:45 इज्जतनगर तक जाती और उसी दिन ट्रेन नंबर 15010 बनकर इज्जतनगर से दोपहर 03:10 बजे वापस गोरखपुर रवाना हो जाती. जोनल मुख्यालय से इस ट्रेन के इज्जतनगर तक विस्तार का निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया. बाद में इसके संचालन में समयसारिणी और क्रू (चालक दल) को लेकर समस्या की वजह से इसका इज्जतनगर तक विस्तार निरस्त कर दिया गया था. अब एक बार फिर से इसे अपडेट किया गया है और 28 नवंबर से ट्रेन को संचालित करने का फैसला लिया गया है.





व्यापारी कई बार कर चुके मांग: व्यापारियों ने इस संबंध में कई बार रेलवे प्रशासन से मांग की थी. उनका तर्क था कि बरेली तक ट्रेनें न जाने से बरेली थोक मंडी जाना बहुत मुश्किल और खर्चीला है. सीतापुर, मैलानी व उसके आसपास के लोगों ने मांग की थी कि आमान परिवर्तन के बाद ट्रेन से बरेली जिला तक नहीं जुड़ पाया है.





लखनऊ जंक्शन पर नहीं आएगी ट्रेन: मैलानी एक्सप्रेस के संचालन में कुछ दिन पहले चेंज किया गया था. इसके इंजन का रिवर्सल अब डालीबाग से ही होगा. इसे लागू रखा गया है. अब यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन नहीं आएगी. यह ट्रेन पीलीभीत के बाद भोजीपुरा में रुकककर बरेली जाएगी.





बनारस से सहारनपुर के लिए कई ट्रेनों का संचालन: बनारस-सहारनपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04551 सहारनपुर-बनारस-सहारनपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन सहारनपुर से बनारस से 28 नवम्बर को 01 फेरे के लिए चलेगी. गाड़ी 04551 बनारस-सहारनपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी 28 नवम्बर, 2025 को बनारस से 14.00 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन सहारनपुर 07.00 बजे पहुंचेगी.



27 नवंबर को चलेगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान: इसी क्रम में सेवानिवृत्त रेलवे पेंशनरों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान (डी.एल.सी.) 4.0 चलाया जा रहा है, जहां डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को बढ़ावा देने के लिये कार्यशाला,जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत वाराणसी मंडल के न्यू लोको कालोनी स्थित इंद्रप्रस्थ सामुदायिक केन्द्र में 27 नवम्बर को 3 से 5:00 बजे तक डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डी.एल.सी.) 4.0 पर कार्यशाला शिविर का आयोजन किया जायेगा.