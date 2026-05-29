लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आज ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान
ट्रैफिक प्रतिबंध के चलते जानिए कब से कब तक और किन मार्गों से जाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:49 AM IST
लखनऊ: पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विधानसभा के पास माल्यार्पण कार्यक्रम के चलते सुबह 9 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. हजरतगंज से रॉयल होटल चौराहे के बीच का मुख्य मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जिसके चलते बसों और निजी वाहनों को कैसरबाग, बर्लिंग्टन और पार्क रोड की तरफ डायवर्ट किया गया है. आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और स्कूल बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
रोडवेज और सिटी बसों के लिए रूट-
- चारबाग की तरफ से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन) या लोकभवन विधानसभा मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी. इन वाहनों को के.के.सी. ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहे से हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहा होते हुए बाएं कैसरबाग और अशोक लाट की तरफ मोड़ दिया जाएगा.
- कैसरबाग की तरफ से आने वाली बसें रॉयल होटल मार्ग पर नहीं जा सकेंगी. इन्हें बर्लिंग्टन चौराहे से दाहिने चारबाग की ओर या फिर परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, के.डी. सिंह स्टेडियम, चिरैयाझील, संकल्पवाटिका ओवरब्रिज और गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर भेजा जाएगा.
सामान्य यातायात निजी वाहन के लिए डायवर्जन-
- हजरतगंज चौराहे से लोकभवन और रॉयल होटल की तरफ जाने वाले वाहनों को पार्क रोड और गोल्फ क्लब चौराहा होकर जाना होगा.
- रॉयल होटल (बापू भवन) से हजरतगंज जाने वाले वाहन सिसेण्डी तिराहा, लालबहादुर शास्त्री तिराहा या बी.एन. रोड, लालबाग और कैसरबाग होकर निकल सकेंगे.
- कैपिटल तिराहे से हजरतगंज या विधानसभा मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों को लालबाग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा.
- लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केंद्र, एनेक्सी या सिसेण्डी की तरफ जाने वाले वाहन बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब या एस.एन. ओवरब्रिज का प्रयोग कर सकेंगे.
इमरजेंसी वाहनों को विशेष छूट हेल्पलाइन नंबर: यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि VIP कार्यक्रम के दौरान भी एम्बुलेंस, स्कूली वाहनों और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर आने-जाने की पूरी अनुमति रहेगी. चिकित्सकीय अपरिहार्यता या किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
कल सुबह होने वाले माल्यार्पण कार्यक्रम को देखते हुए हजरतगंज चौराहा से रॉयल होटल चौराहा तक सामान्य यातायात आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ पुलिस ने रोडवेज, सिटी बसों और आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं.
ये भी पढ़ें: मथुरा में पुरुषोत्तम मास की तैयारियां; गिरिराज की नगरी में पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, रूट डायवर्जन देख शुरू करें चौरासी कोसी परिक्रमा