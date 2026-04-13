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आगरा में भीमराव आंबेडकर जयंती पर इन स्थानों पर ट्रैफिक अलर्ट, जानिए किन रास्तों पर आना-जाना मना

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर भीमनगरी समारोह, डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभायात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बनाया है. जिससे शहर में जाम की स्थिति ना बनें. इसके साथ ही जनता को कोई परेशानी ना हो. इसके चलते 14 अप्रैल काे आगरा में नो एंट्री लागू रहेगी. 15 से 17 अप्रैल तक रात 11 बजे से खुलने वाली नो एंट्री रात 2 बजे से खुलेगी. इसके साथ ही 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जारी नो एंट्री पास निरस्त कर दिए हैं. बिजलीघर चौराहा पर भीड़ को देखकर यहां से संचालित होने वाली रोडवेज बसें 14 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल की रात 11 बजे तक रामलीला मैदान से यात्रियों को मिलेंगी. आगरा में बाहरी ट्रैफिक डायवर्जन ● नेशनल हाइवे पर वाहन यथावत चलते रहेंगे. ● फिरोजाबाद से ग्वालियर और जयपुर की तरफ भारी वाहन दक्षिणी बाईपास से होकर जाएंगे. ● अलीगढ़ से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन खंदौली में मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर होकर हाईवे पर आएंगे. ● जलेसर से आगरा आने वाले समस्त वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर हो जाएंगे. ● रामबाग चौराहा से अलीगढ़ और जलेसर की ओर जाने वाले भारी, तीन पहिया और चार पहिया वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेस वे खंदौली होकर गुजारे जाएंगे. ● फतेहाबाद मार्ग से आने वाली भारी वाहन नगर क्षेत्र में नहीं आएंगे. ये वाहन इनर रिंग रोड से गंतव्य तक जाएंगे.

आगरा में ट्रैफिक डायवर्जन



● डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभायात्रा को लेकर चिम्मनलाल पूड़ी वाले चौराहा पर आने वाले समस्त पुलिस, प्रशासन व आयोजकों के चार पहिया वाहनों को आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पार्किंग में पार्क किए जाएंगे. चक्की पाट से कोई भी वाहन आंबेडकर भवन की तरफ नहीं जाएगा.



● बिजलीघर चौराहा से किसी भी प्रकार का वाहन आरओबी की ओर से मंटोला की तरफ नहीं जाएगा. इन वाहनों को फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने से होकर यमुना किनारा से निकाला जाएगा.



● विक्टोरिया पार्क, अमर सिंह गेट की तरफ से आने वाले वाहन बिजलीघर चौराहा की तरफ नहीं जाएंगे. इन सभी वाहनों को श्मशान घाट चौराहा होकर यमुना किनारा से फोर्ट रेलवे स्टेशन या फोर्ट स्टेशन या करियप्पा चौराहा होकर गुजारा जाएगा.





● सदर भट्टी, मीरा हुसैनी से कोई भी वाहन मदीना होटल तिराहा से चिम्मन लाल पूड़ी चौराहा एवं बिजलीघर चौराहा की तरफ नहीं जाएगा. ये सभी वाहन कलेक्ट्रेट तिराहा, रावली मंदिर होकर जाएंगे। हाथीघाट से दरेसी, रावतपाड़ा और पीपल मंडी तिराहा की तरफ कोई भी वाहन नहीं जाएगा.



● फ्रीगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग करके यातायात को धूलियागंज की तरफ जाने से रोका जाएगा.



● चक्की पाट बिजलीघर से कोई भी वाहन डॉ. भीमराव आंबेडकर भवन की तरफ नहीं जाएगा.



● बिजलीघर से कोई वाहन मंटोला की तरफ नहीं आएगा.



● विक्टोरिया पार्क, अमर सिंह गेट की तरफ से आने वाले वाहन बिजलीघर की तरफ नहीं जाएंगे.



● चीरघर चौराहे से बुद्ध विहार, औलिया रोड, बिजलीघर की तरफ कोई भी वाहन नहीं जाएगा.



● रावली मंदिर गांधी प्रतिमा से काजीपाड़ा की तरफ वाहन नहीं जाएंगे.



● यमुना किनारे हाथी घाट से दरेसी व पीपल मंडी की तरफ वाहन नहीं जाएंगे.



● एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी तिराहा से फुव्वारा की तरफ वाहन नहीं जाएंगे.



● हींग की मंडी से फुव्वारा बाजार की तरफ भी वाहन नहीं चलेंगे.



भीमनगरी समारोह को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन



● जीआईसी मैदान में 15 से 17 अप्रैल तक भीमनगरी समारोह आयोजित किया जा रहा है. जिससे प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. पचकुंइयां चौराहा व कोठी मीना बाजार गोल चक्कर से भीमनगरी की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● बोदला और मारुति स्टेट से वाहन जगदीशपुरा-लोहामंडी मार्ग से जाएंगे. जबकि, एमजी रोड से आने वाले वाहन सेंट जॉन्स व हरीपर्वत होकर डायवर्ट रहेंगे. बाहरी मार्गों पर जयपुर, भरतपुर व फतेहपुर सीकरी की ओर जाने वाले वाहन सिकंदरा व बिचपुरी रोड से गुजरेंगे.





नगला पदमा में भी बदले रहेंगे रास्ते: 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे से रोहता चौराहा व नैनाना जाट तिराहा से नगला पदमा की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इसमें धौलपुर और ग्वालियर से आने वाले वाहन देवरी पुलिया, तोरा चौकी और इनर रिंग रोड से जाएंगे. जबकि, मथुरा के लिए दक्षिणी बाईपास मार्ग निर्धारित किया है.

मधुनगर से ग्वालियर की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन क्लब चौराहा से शमशाबाद रोड होकर जवाहरपुल से शमशाबाद से सैंया होकर जाएंगे. ग्वालियर की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन रोहता चौराहा से दिगनेर की पुलिया, देवरी पुलिया व मलपुरा की तरफ होकर गुजारे जाएंगे. बता दें, ग्वालियर रोड स्थित नगला पदमा में 14 से 16 तक डायवर्जन लागू रहेगा.

टेढ़ी बगिया पर रोके जाएंगे वाहन: डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर आयोजित मेला के चलते टेड़ी बगिया पर 13 से 15 अप्रैल तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. जिसमें 13 अप्रैल सुबह 5 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. इसके चलते हाथरस और अलीगढ़ की तरफ से वाहन नहीं आएंगे. जलेसर की तरफ से आने वाले वाहन भी मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर होकर नेशनल हाईवे 19 पर आएंगे.





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