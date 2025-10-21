ETV Bharat / state

लखनऊ में 23 अक्टूबर तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जानिए नया प्लान

लखनऊ: त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने 23 अक्टूबर तक के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है. भीड़भाड़ और जाम की आशंका वाले कई प्रमुख इलाकों, खासकर इंदिरानगर, गोमतीनगर, चारबाग और हजरतगंज रूट पर, बड़े बदलाव किए गए हैं. विधानसभा के पास लगे जाम से सबक लेते हुए, अब इन क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन से वैकल्पिक रूट अपनाने होंगे, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है.





इंदिरानगर और फैजाबाद रोड की तरफ डायवर्जन



पॉलिटेक्निक चौराहे से भूतनाथ: भूतनाथ तिराहे से दाहिने मुड़ना बंद, वाहन सीधे लेखराज चौराहा, फिर नीलगिरी चौराहा होकर जाएंगे.



कलेवा चौराहा से भूतनाथ मार्केट: गार्डेन बेकरी होकर भूतनाथ मार्केट नहीं जा सकेंगे, इन वाहनों को नीलगिरी चौराहा, फिर लेखराज मार्केट होकर रूट बदलना होगा.



मनोज पांडेय चौराहा से पत्रकारपुरम: वाहन नहीं जाएंगे, इन्हें दयाल पैराडाइज से हुसड़िया चौराहा होकर भेजा जाएगा.



हुसड़िया से पत्रकारपुरम: डायवर्जन लागू रहेगा, वाहन दयाल पैराडाइज होकर ही जा सकेंगे.



गोमतीनगर और नीलकंठ मोड़ पर सख्ती-



नीलकंठ मोड़ से आर्यन रेस्टोरेंट तक: कोई वाहन बाजार में प्रवेश नहीं करेगा.



आर्यन रेस्टोरेंट से नीलकंठ की तरफ: वाहन नहीं जा पाएंगे.



चारबाग-हजरतगंज रूट नो-स्टॉप जोन बने-



चारबाग से अटल चौक: अटल चौक से डीएम आवास के बीच वाहनों का रुकना प्रतिबंधित रहेगा, यह पूरा इलाका नो-स्टॉप जोन रहेगा.



लीला सिनेमा रोड से हजरतगंज: बैंक ऑफ इंडिया तिराहे होकर हजरतगंज नहीं जा पाएंगे, इन्हें डनलप तिराहा और सहारा मॉल की ओर मोड़ा जाएगा.



सप्रू मार्ग से अल्का तिराहा: डनलप तिराहा होकर अल्का तिराहा नहीं जा सकेंगे. इन्हें बैंक ऑफ इंडिया होते हुए हजरतगंज या सहारा मॉल से शाहजनफ रोड भेजा जाएगा.



परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक का रास्ता बंद-





परिवर्तन चौक से हजरतगंज: सीधे नहीं जा सकेंगे, इन्हें केडी सिंह बाबू स्टेडियम, चिरैयाझील, सिकंदरबाग होकर रूट बदलना होगा.



हजरतगंज बाजार आने वाले वाहन: हिंदी संस्थान से होकर सरोजिनी नायडू पार्क की भूमिगत पार्किंग में पार्क किए जाएंगे.



लालबाग से मेफेयर तिराहा, आने वाले वाहन बाल्मीकि तिराहा, केडी सिंह स्टेडियम होते हुए निकाले जाएंगे.

