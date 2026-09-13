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116 करोड़ मुसाफिर, 3.52 लाख का सर्वे और यूपी का 'स्प्रिचुअल ट्रायंगल': क्या महाकुंभ का मेगा प्लान बदलेगा पूर्वांचल की किस्मत?

उस हिसाब से तो मार्केट डाउन ही दिखेगी, लेकिन अगर हम नॉर्मल टूरिज्म मूवमेंट देखें तो बनारस का अपना महत्व है. इस स्प्रिचुअल सर्किट का फायदा यह है कि आदमी एक बार के बाद दोबारा भी आना चाहता है. वह रिपिटेटिव टूरिज्म कहा जाता है. इस लिहाज से यह कॉरिडोर काफी अच्छा रहेगा.

क्या कहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के दिग्गज: टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का जो बूम है, वह महाकुंभ से लेकर अभी भी अच्छा मोमेंट चल रहा है. महाकुंभ में बहुत भीड़ थी. करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए.

पैकेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जितने भी हमारे प्रमुख गंतव्य स्थल हैं, जो टूरिस्ट अनुभव करना चाहता है, देखना चाहते हैं, वह उनको आराम से अपने समय के हिसाब से देख सकेंगे. अगर किसी को अपनी सुविधा के हिसाब से कस्टमाइज करना है तो वह यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन कर रहा है.

इसके बाद सारनाथ में धर्म स्तूप और वहां की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया जाएगा. वाराणसी से अगले दिन प्रयागराज के लिए पर्यटक जाते हैं. वहां त्रिवेणी स्नान, लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन कार्यक्रम होगा. इसके बाद अयोध्या का टूर होगा और वहां से दूसरे दिन वापसी होगी.

इससे उत्तर प्रदेश के जो तीन मुख्य आध्यात्मिक स्थलों पर सभी पर्यटकों को पहुंचा सकें. 5 दिन का यह पैकेज डेवलप किया गया है. इसमें पहले दो दिन काशी की यात्रा है. काशी यात्रा में मां गंगा के तट पर गंगा आरती, उसके बाद अगले दिन सुबह काशी विश्वनाथ दर्शन, संकट मोचन मंदिर के दर्शन शामिल है.

क्या है स्प्रिचुअल ट्रायंगल पैकेज: यूपीएसटीडीसी के डायरेक्टर आशीष कुमार कहते हैं कि यह देखा गया है कि जो टूरिस्ट आते हैं, वह वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज दर्शन अवश्य करते हैं. ऐसे में उनको सुव्यवस्थित और आरामदायक यात्रा के लिए यह पैकेज लांच किया गया है.

हालांकि, पर्यटन विकास निगम के इस पैकेज में श्रद्धालु कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं? इसका आंकड़ा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन पर्यटन निगम को उम्मीद है कि बरसात समाप्त होने के बाद लोग इस पैकेज का भरपूर लाभ उठाएंगे.

महाकुंभ में हुआ था सर्वे: महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सर्वे किया गया. तब यह बात सामने आई कि श्रद्धालु इन तीनों ही आध्यात्मिक नगरियों में जाना पसंद करते हैं. ऐसे में पर्यटन विभाग की तरफ से स्पिरिचुअल ट्रायंगल कॉरिडोर पैकेज तैयार किया गया. 27 अगस्त को लांच कर दिया गया.

महाकुंभ में जो भी पर्यटक प्रयागराज आए तो इसके बाद वहां से बनारस और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुंचे. यहीं से जिम्मेदारों के मन में एक ऐसा विचार पनपा कि क्यों न एक ऐसा स्प्रिचुअल ट्रायंगल कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें इन तीनों आध्यात्मिक शहरों को जोड़ा जाए और श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए.

वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस आने वाले आध्यात्मिक पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. प्रयागराज में पिछले साल आयोजित हुए महाकुंभ में तो भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले. 66 करोड़ से ज्यादा पर्यटक महाकुंभ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे.

आध्यात्मिक पर्यटन में बूम: उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश से हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने के अलावा आध्यात्मिक पर्यटन की तरफ लोगों का रुख तेजी से बढ़ा है. बड़ी संख्या में लोग अयोध्या, काशी और प्रयागराज आ रहे हैं. अयोध्या में जहां वह रामलला के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही यहां पर अन्य मंदिरों में श्रद्धा और आस्था के साथ पहुंच रहे हैं.

क्या इन तीनों शहरों को जोड़ने वाले हाईवे (NH-19 और NH-27), होटल इंडस्ट्री और लोकल लॉजिस्टिक्स इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ETV भारत टीम ने होटल इंडस्ट्री के दिग्गजों, टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स, कैब ड्राइवर्स और पर्यटकों से बात की.

इस भारी भरकम फुटफॉल को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 27 अगस्त 2026 को 'विजिट माय स्टेट' अभियान के तहत 4 रातें और 5 दिन का स्पिरिचुअल ट्रायंगल पैकेज लांच किया है.

संभावनाओं की गहरी पड़ताल: उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम (UPSTDC) के सर्वे में सामने आया कि काशी (वाराणसी), प्रयागराज (संगम) और अयोध्या के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा है. पिछले साल तीनों शहरों में 116.39 करोड़ रिकॉर्ड पर्यटन फुटफॉल दर्ज किया गया.

सरकार ने 13 हजार रुपए से शुरू होने वाला 5 दिनों का नया ट्रैवल सर्किट तो घोषित कर दिया, लेकिन क्या पूर्वांचल की सड़कें, होटल और प्रशासनिक अमला इस सुनामी जैसे फुटफॉल को संभालने के लिए वाकई तैयार है? ग्राउंड रिपोर्ट के इस विशेष अंक में आज हम नापेंगे काशी के घाटों से लेकर, त्रिवेणी के संगम और अयोध्या की सरयू के बीच बिछे इस नए धार्मिक इकॉनमी के हाईवे को.

लखनऊ: आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के केवल तीन धार्मिक केंद्रों-अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में 116 करोड़ से अधिक लोगों ने हाजिरी लगाई. यह आबादी दुनिया के कई बड़े देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है. इसी भारी भीड़ के मिजाज को भांपते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम (UPSTDC) ने महाकुंभ के मैदान से निकले 3.52 लाख श्रद्धालुओं के सर्वे के बाद एक नए मेगा प्लान 'स्प्रिचुअल ट्रायंगल' कॉरिडोर को जन्म दिया है.

अयोध्या श्रीराम मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्प्रिचुअल ट्रायंगल कॉरिडोर दर्शनार्थियों की दृष्टि से बेहतर है. अभी कुछ दिन पहले सावन समाप्त हुआ है. सावन में अच्छी खासी भीड़ थी. काफी दर्शनार्थ काशी में आए. बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर महाकुंभ के हिसाब से तैयार हो रहा है.

हालांकि, उतनी भीड़ अभी नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मल डेज का मूवमेंट देखेंगे तो पहले काशी में देव दीपावली और कुछ ही त्योहार पर भीड़ आती थी. अब वीकेंड्स और नॉर्मल डेज पर भी भीड़ रहती है. बनारस में जो लोग एक या दो दिन का समय निकालकर या वीकेंड पर आते हैं और दर्शन वगैरह करके चले जाते हैं.

अयोध्या का सरयू तट. (Photo Credit: ETV Bharat)

कोई टूरिस्ट चार से पांच दिन ट्रैवल करना चाहता है तो इस पैकेज में बनारस, प्रयागराज और अयोध्या तीनों शहरों में जा सकता है. कई बार चित्रकूट को भी लोग ऐड करते हैं. इससे पांच से छह दिन-रात का पैकेज मिल जाता है. 30 से 40 फीसदी पर्यटक ऐसे होते हैं, जो तीन से चार दिन घूमना चाहते हैं.

उन लोगों को हम पूरा पैकेज देते हैं. आध्यात्मिक सर्किट में लोगों की काफी रुचि बढ़ी है. थोड़ा-थोड़ा ईको टूरिज्म की तरफ भी लोग जा रहे हैं. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं हो पाया है, लेकिन मेजर मूवमेंट तो आध्यात्मिक सर्किट पर ही है.

अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस में महाकुंभ के दौरान और उसके पहले जो लोगों ने तैयारी की, सरकार की भी पॉलिसी आई और होम स्टे शुरू किया गया. काफी संख्या में लोग काशी में होटल बना चुके हैं. ज्यादा रूम बन चुके हैं. होमस्टे की भी संख्या बहुत अच्छी है.

ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ आ गई तो रूम कम पड़ रहे हैं. अब रूम मिल जाते हैं. जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें रूम मिल रहे हैं. ब्लैक मार्केटिंग जैसी कोई चीज नहीं रह गई है. हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है. प्रॉपर्टी के रेट तक तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं.

पीक सीजन में महंगा रूम: उन्होंने बताया कि पीक सीजन और ऑफ सीजन हर इंडस्ट्री में होता है. वैसे ही होटल इंडस्ट्री में भी पीक सीजन और ऑफ सीजन का तो रहता ही है. ऑफ सीजन में आएंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा. पीक सीजन में आएंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा.

तुलनात्मक बात की जाए तो आसपास के शहरों से काशी को पूरे यूपी के रूप में देखें तो अब काफी महंगा डेस्टिनेशन है. बनारस की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि हर चीज महंगी है. अब काशी की लैंड वैल्यू ऐसी है कि यहां होटल बनाना महंगा है. बाकी शहरों की तुलना में यहां पर रूम महंगे मिलेंगे.

स्प्रिचुअल ट्रायंगल पैकेज. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं टूर ऑपरेटर्स: ऑल इंडिया डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर के यूपी चेयरमैन संतोष सिंह ने बताया कि गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो वह दिल्ली, जयपुर और आगरा है. अब प्रयाग, बनारस और अयोध्या यह डायमंड ट्रायंगल है, उससे भी बेहतर है यह ट्रायंगल.

कोई भी गेस्ट अगर आता है, तो मिनिमम थ्री नाइट्स फोर डेज का स्टे करना ही होता है. मैक्सिमम हम लोग 9 से 10 दिन लेकर चलते हैं. कोई भी टूरिस्ट आता है, तो हम लोग उससे पूछते हैं कि आप बताइए कि कहां-कहां जाना है.

उनकी पहली डिमांड रहती है वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या. अब इसके बाद कुछ लोग होते हैं कि अयोध्या में दो नाइट स्टे करने के लिए फिर नैमिष के लिए, छपैया के लिए, चित्रकूट के लिए भी कहते हैं.

जहां तक बात है कि इससे बड़े कारोबारियों को फायदा हो रहा है या छोटे कारोबारियों को, तो सच यह है कि छोटे कारोबारी को ज्यादा फायदा हो रहा है. इसका रीजन है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया में मंदिरों को लेकर खूब चर्चा है.

यह मंदिर इस तरह का है, यह मंदिर उस तरह का है, तो छोटे लोगों का ज्यादा स्कोप बढ़ता है. बड़े लोगों को उतना अधिक फायदा नहीं होता है. अप्रैल से लेकर अब तक कारोबार बहुत कम रहा है. टूरिस्ट तो आए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन होटल बुक कर लिया. किसी वेंडर से ही ऑनलाइन गाड़ी बुक कर ली.

स्प्रिचुअल ट्रायंगल में क्या-क्या है. (Photo Credit: ETV Bharat)

हम लोग जैसे ट्रैवल एजेंट को उतना फायदा नहीं मिल रहा. टूरिज्म ऐसा बिजनेस है, जिसको मल्टीप्लेयर इफेक्ट करते हैं. कोई भी टूरिस्ट आएगा तो स्थानीय लोगों को फायदा होगा ही होगा. चाहे बड़े कारोबारी हों या छोटे कारोबारी हैं.

हमारे पास भी आएगा तो हम भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. अब सड़कों में तो कोई समस्या नहीं बची है. सड़क सब कुछ सही है. यूपी की सड़कों में अब प्रॉब्लम नहीं है.

स्प्रिचुअल ट्रायंगल पैकेज लांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

कॉमर्शियल वाहनों की दिक्कत बढ़ी: संतोष सिंह ने बताया कि कुछ दिक्कतें हैं, जिनमें पहले जब हम कॉमर्शियल गाड़ी खरीदते थे तो क्वार्टरली टैक्स देते थे, लेकिन अब एक साथ पूरा टैक्स भरना होता है. ऑफ सीजन था, काम नहीं था लेकिन गवर्नमेंट का रूल ऐसा था कि आपको भरना ही भरना है.

व्यापारी ने जो भी बचाया था वह वन टाइम टैक्स देने में चला गया. दूसरी समस्या वीएलटीडी की आ गई है. पहले होता था कि 12000 या 14000 रुपए में लग जाता था. लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट संस्था को दे दिया है. अब उनकी मोनोपोली हो गई. आज की डेट में 26000 का टैक्स कर दिया गया है.

इसके बिना आपकी गाड़ी का फिटनेस नहीं होगा. वीएलटीडी सही समय पर मिल भी नहीं रही है. बिना वीएलटीटी के गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस हमें रोक लेती है. सरकार हीं वीएलटीडी लगाकर फिटनेस चेक करे. प्राइवेट संस्था को नहीं देना चाहिए. अगर प्राइवेट संस्था को भी देना है, तो रेट फिक्स कर दें.

कैसे है यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर: कैब ड्राइवर आलम खान ने बताया कि इस समय सड़कों की स्थिति तो बहुत सही है. थोड़ा सा अयोध्या-प्रयागराज जाने में दिक्कत होती है. उधर की सड़क कुछ गड़बड़ है. रास्ते में अगर गेस्ट कोई सामान लेने के लिए कहता है, तो रोक देते हैं.

इतने में ट्रैफिक पुलिस वाले वसूली करते हैं. परेशान करते हैं. रोड पर पार्किंग कहीं भी नहीं है. वाराणसी हो अयोध्या हो या प्रयागराज. पार्किंग की सभी जगह दिक्कत है. टोल वगैरह पर तो छोटी गाड़ियों में नहीं, लेकिन बड़ी गाड़ियों में हाइट ज्यादा होने पर कुछ समस्याएं हो जाती हैं.

हमारी छोटी गाड़ी है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं होती है. पहले सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस गवर्नमेंट में सड़कों पर काम हुआ है. अब रोड पर तो चलने में काफी सहूलियत है. उसमें दिक्कत नहीं है.

यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं यूपी के पर्यटन मंत्री: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि स्प्रिटुअल ट्रायंगल टूर वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को एक धार्मिक पथ से जोड़ता है. पहले दिन श्रद्धालुओं को काशी के संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड मंदिर और अस्सी घाट का भ्रमण शामिल है.

इसके बाद गंगा में नौका विहार और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन होंगे. दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन, अन्नपूर्णा मंदिर और काल भैरव मंदिर की यात्रा और फिर सारनाथ का भ्रमण शामिल है. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भ्रमण भी शामिल किया गया है.

तीसरे दिन यात्री प्रयागराज पहुंचेंगे. यहां आनंद भवन, संगम और लेटे हनुमान जी मंदिर का भ्रमण पैकेज में शामिल है. चौथे दिन यात्रा अयोध्या पहुंचेगी. यहां हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल के साथ राम मंदिर में वीआईपी दर्शन शामिल है. सरयू घाट पर आरती में शामिल होने का भी मौका मिलेगा.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि टूर पैकेज में सेडान कार से यात्रा करने वाले न्यूनतम चार यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 14,400 रुपए शुल्क तय किया गया है. क्रिस्टा से यात्रा के लिए न्यूनतम छह यात्रियों का समूह होना जरूरी है. इसके लिए प्रति व्यक्ति 13,000 रुपए शुल्क निर्धारित है. उनका कहना है कि टूर पैकेज में एसी वाहन से यात्रा, नौका विहार, गाइड की सुविधा, चार रात का एसी आवास और डबल शेयरिंग के आधार पर ठहरने के साथ नाश्ता भी है.

रामनगरी अयोध्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या बदलेगी पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था: धार्मिक पर्यटन किसी भी राज्य की आर्थिकी की रीढ़ हो सकता है. यूपी इस बात को बखूबी समझ चुका है. 'स्प्रिचुअल ट्रायंगल' सिर्फ तीन शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं, बल्कि पूर्वांचल के लाखों युवाओं के रोजगार, होटल कारोबारियों की उम्मीद और महाकुंभ के भविष्य का रोडमैप है, लेकिन यह मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ सरकारी विज्ञापनों और टूरिज्म पैकेजों से सफल नहीं होगा. इसके लिए जमीनी स्तर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ-सफाई और होटलों की मनमानी पर लगाम लगानी होगी. क्या सरकार इस कॉरिडोर को विश्वस्तरीय बना पाएगी या यह सिर्फ एक और चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा.

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