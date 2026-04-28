यूपी के 39 नए ऐतिहासिक स्मारकों को मिलेगा संरक्षण, 2025 में 156 करोड़ पर्यटकों के आगमन से बना कीर्तिमान
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने उच्चस्तरीय बैठक में 39 नए स्मारकों को संरक्षित करने की मंजूरी दी. यूपी ने पर्यटन में नया रिकॉर्ड बनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन निदेशालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पर्यटन स्थायी समिति के सदस्यों ने प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव, परामर्श और विचार प्रस्तुत किए. पर्यटन मंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विभाग इन परामर्शों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगा जिससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक गति मिल सके.
पर्यटन विकास में अभूतपूर्व कीर्तिमान: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. वर्तमान सरकार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ उनकी कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दे रही है. इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश आगमन हुआ, जो कि एक अभूतपूर्व आंकड़ा है. महाकुंभ-2025 और स्पिरिचुअल ट्रायंगल (प्रयागराज-अयोध्या-काशी) के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है.
एक्सपीरियंशल टूरिज्म पर जोर: पर्यटन मंत्री ने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अब विभाग का मुख्य जोर 'अनुभवात्मक पर्यटन' (Experiential Tourism) पर रहेगा. सरकार का प्रयास है कि पर्यटक केवल घूमने न आएं, बल्कि कुछ दिन ठहरकर स्थानीय संस्कृति और समुदाय का अनुभव भी करें. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा और क्षेत्रीय हस्तशिल्प व उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी. बैठक में झांसी, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर जैसे जिलों के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे.
जनप्रतिनिधियों ने रखे अहम प्रस्ताव: झांसी विधायक रवि शर्मा ने बुंदेलखंड में पर्यटन विस्तार के लिए मध्य प्रदेश के साथ मिलकर हेली सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया. प्रयागराज के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने संगम क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स और त्रिवेणी महोत्सव को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया. कानपुर की विधायक नीलिमा कटियार ने शहर की औद्योगिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने और सहारनपुर के विधायक उमर अली खान ने जंगल सफारी विकसित करने का प्रस्ताव दिया. अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि पर्यटन का बजट 22 गुना बढ़ चुका है और विभाग अब इनबाउंड टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रहा है.
ऐतिहासिक स्मारकों का होगा संरक्षण: पर्यटन मंत्री की एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक राज्य पुरातत्व निदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें 41 स्मारकों को संरक्षण के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया. इनमें से 39 स्मारकों को संरक्षण के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे अब संरक्षित स्मारकों की संख्या और बढ़ेगी. वर्तमान में विभाग के अंतर्गत 278 स्मारक संरक्षित हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2027 तक यह संख्या 300 करने का लक्ष्य तय किया है. मंडल स्तर पर 'कल्चरल कैफे' और विभिन्न संग्रहालयों का निर्माण भी सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा दे रहा है.
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