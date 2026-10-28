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यूपी में पर्यटन परियोजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी, 31 अक्टूबर तक जमा होंगे 511 प्रोजेक्ट के एस्टीमेट

इटली के ग्लास म्यूजियम की तर्ज पर विकसित होगा फिरोजाबाद का कांच संग्रहालय. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के लिए सरकार ने परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को 31 अक्टूबर तक सभी लंबित एस्टीमेट जमा करने के निर्देश दिए. वर्ष 2026-27 की पर्यटन कार्ययोजना के तहत कुल 511 परियोजनाओं के एस्टीमेट तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 260 मिल चुके हैं, जबकि 251 अभी बाकी हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि तय समय पर एस्टीमेट मिलने से परियोजनाओं को लागू करने में देरी नहीं होगी.

511 परियोजनाओं के एस्टीमेट तैयार करने का लक्ष्य: इस कार्ययोजना में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 22 परियोजनाएं भी शामिल हैं. बैठक में झांसी, फिरोजाबाद, वाराणसी, देवरिया, बिजनौर और सुल्तानपुर में विकसित हो रहे संग्रहालयों की प्रगति की समीक्षा की गई. फिरोजाबाद के ग्लास म्यूजियम और वाराणसी के लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही बिजनौर में कवि दुष्यंत कुमार के पैतृक आवास पर संग्रहालय विकसित करने की योजना की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया.

पर्यटन स्थलों पर शिलालेख और QR कोड से मिलेगी जानकारी: मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखने और तय समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पूरी हो चुकी पर्यटन परियोजनाओं पर शिलालेख लगाए जाएं, ताकि वहां आने वाले लोगों को स्थल के धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय परंपराओं के बारे में जानकारी मिल सके. उनका कहना था कि हर पर्यटन स्थल की अपनी खास पहचान होती है, जिसे पर्यटकों तक सरल तरीके से पहुंचाना जरूरी है. इसी दिशा में सूचना पटों पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी की जा रही है, जिन्हें स्कैन करके पर्यटक संबंधित स्थल के इतिहास और महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. बाराबंकी में हॉकी दिग्गज केडी सिंह बाबू के स्मारक का काम दिसंबर 2026 तक होगा पूरा (Photo Credit: ETV Bharat) फिरोजाबाद के ग्लास म्यूजियम को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: QR कोड के जरिए पर्यटकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जिलों से स्वीकृत सामग्री को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा. वहीं, फिरोजाबाद के ग्लास म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए इटली के ग्लास म्यूजियम से प्रेरणा लेने पर जोर दिया गया. अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि भारत के पहले समर्पित ग्लास म्यूजियम के रूप में विकसित हो रहे इस संग्रहालय में कांच की कला, शिल्प और विरासत को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए. इससे फिरोजाबाद की कांच से जुड़ी पहचान को पर्यटन के जरिए आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है. बाराबंकी में केडी सिंह बाबू स्मारक दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य: बाराबंकी में हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के पैतृक आवास पर स्मारक एवं संग्रहालय विकसित किया जा रहा है. इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अमृत अभिजात ने परियोजना में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और जिलाधिकारी की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित समय में परियोजना पूरी करना प्राथमिकता होनी चाहिए. लखनऊ के लोक कला संग्रहालय में बढ़ेंगी सुविधाएं: लखनऊ के लोक कला संग्रहालय को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने की भी तैयारी है. करीब 14.99 करोड़ रुपये की इस परियोजना में अतिरिक्त दीर्घाएं, बच्चों के लिए गतिविधि क्षेत्र, कार्यशालाओं के लिए जगह और बेहतर लैंडस्केपिंग विकसित की जाएगी. इसके अलावा लोक कला से जुड़ी कलात्मक संरचनाएं भी बनाई जाएंगी, ताकि बच्चों, युवाओं और परिवारों को प्रदेश की लोक परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिले. बैठक में लखनऊ के नौसेना शौर्य संग्रहालय, आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय और महोबा के सूर्य मंदिर इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं तारामंडल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. 'रंग यूपी' पहल से प्रदेश के सभी 75 जिलों में युवाओं को मिलेगा मौका. (Photo Credit: ETV Bharat) पर्यटन सुविधाओं के संचालन की प्रक्रिया तेज: संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन सुविधाओं के संचालन के लिए कार्यदायी संस्थाओं से 616 परियोजनाएं हस्तांतरित की जा चुकी हैं. सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में 27 अक्टूबर को संचालन संबंधी समझौता पूरा होने के बाद चयनित एजेंसी को संपत्तियां सौंप दी गईं. इनमें कॉटेज, डॉरमेट्री और पर्यटक सूचना सुविधाएं शामिल हैं. कपिलवस्तु में बौद्ध पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: कपिलवस्तु पर्यटन स्थल पर बुद्ध थीम पार्क, साउंड एंड लाइट शो, पार्किंग, शौचालय और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं से जुड़ी एकीकृत बौद्ध पर्यटन परिसर परियोजना भी शामिल है. इन सुविधाओं से पर्यटकों को यहां ठहरने और आसपास के पर्यटन स्थलों को देखने में मदद मिलेगी. वहीं, संकिसा में विपश्यना और पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है. बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के संचालन का समझौता भी पूरा हो गया है और संबंधित संपत्ति चयनित एजेंसी को सौंप दी गई है. अन्य पर्यटन संपत्तियों के संचालन की भी तैयारी: पर्यटन विभाग की संपत्तियों का संचालन बेहतर बनाने के लिए दूसरे स्थानों पर भी काम आगे बढ़ रहा है. उन्नाव के बक्सर स्थित मां चंद्रिका देवी गेस्ट हाउस और उत्तराखंड के बदरीनाथ में यूपी पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस के संचालन के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है. अब इन एजेंसियों के साथ समझौते की औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं. विभाग का लक्ष्य पर्यटन सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना और पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है.