यूपी टूरिज्म ने तैयार किया विकसित उत्तर प्रदेश@2047 का रोडमैप; पर्यटन मंत्री बोले- 'पर्यटन विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहायक होंगे सुझाव'

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से गुरुवार को योजना भवन में 'विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047' पर्यटन कार्यशाला का आयोजन किया गया. दिनभर विभिन्न संवाद सत्रों में पर्यटन के विविध आयामों पर चर्चा हुई. इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए एक सशक्त, संतुलित और नवाचारी रोडमैप तैयार करना रहा. इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के अनुभवी प्रतिनिधियों की सहभागिता ने एक समग्र दृष्टि विकसित की, जो पर्यटन के दीर्घकालिक, सतत और समावेशी 'टूरिज्म विजन डॉक्यूमेंट 2047' को आकार देने में मदद करेगा.









उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'हम आज साझा की गई सभी मूल्यवान सुझावों के लिए आभारी हैं. यह सुझाव उत्तर प्रदेश के लिए एक संगठित और कार्यात्मक विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने में सहायक होंगे. आने वाले समय में प्रदेश का पर्यटन विकास सामुदायिक भागीदारी, सतत योजना और प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर अनुभव पर आधारित रहेगा.





कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात तथा पर्यटन महानिदेशक राजेश कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए. इनके नेतृत्व में विभागीय प्राथमिकताओं, नीतिगत सुधारों और निवेश संभावनाओं आदि पर विस्तार से चर्चा हुई. योजना विभाग, आयुष विभाग, संस्कृति विभाग और राज्य परिवर्तन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला का हिस्सा बनकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय विकसित करने पर बल दिया. अद्यतन सत्र में नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे.



सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा, कि 'पर्यटन सदैव और सर्वदा रहने वाला क्षेत्र है. उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में पहले पायदान पर है, जबकि विदेशी पर्यटन में चौथे पायदान पर है. मौजूदा वर्ष 2025 में जबकि अभी एक महीना शेष है, पर्यटकों का आगमन नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, कि बीते सात वर्षों के दौरान 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ हमारी पर्यटन प्रगति को दर्शाता है. अयोध्या, काशी की तरह ही मथुरा में भी आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया.