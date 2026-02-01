ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह बोले- यूपी में साल 2017 पर्यटकों की संख्या 23 करोड़ थी, अब 137 करोड़ है

फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )