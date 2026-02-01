ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह बोले- यूपी में साल 2017 पर्यटकों की संख्या 23 करोड़ थी, अब 137 करोड़ है

मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत की.

फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह
फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 9:12 PM IST

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यूपी टूरिज्म हब बने. उन्होंने कहा कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 23 करोड़ थी जो अब बढ़कर 137 करोड़ हो गई है.

उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, जहां पर्यटन विकास का काम न हो रहा हो. उन्होंने कहा कि पक्षी विहार को डेवलप करके यूपी और हिंदुस्तान को पर्यटन का हब बनाने का प्रयास करेंगे.

फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat)

सपा के मुखिया की ओर से आम बजट को निराशाजनक बताने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बजट के बारे में आखिर जानते क्या हैं? बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. बजट से कॉर्पोरेट घराना खुश है तो किसान और गरीबों की योजनाओं का भी ध्यान रखा गया है.

उन्होंने कहा कि इस बजट से देश की जीडीपी तेजी से बढ़ेगी. विश्व में अनिश्चितता के बीच पेश किया गया यह बजट सराहनीय है. पर्यटन को बढ़ावा देने के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि बजट में टूरिज्म डवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया है.

उन्होंने कहा कि कई देशों की अर्थव्यवस्था तो केवल टूरिज्म पर ही टिकी है. हम चाहते हैं कि विदेशी टूरिस्ट ज्यादा संख्या में भारत आएं, जिससे विदेशी मुद्रा आएगी क्योंकि एक पर्यटन छह लोगों के रोजगार का साधन बनता है.

उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरे देश मे ही टूरिज्म डवलपमेंट का कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूपी टूरिज्म का हब बने. उन्होंने कहा कि प्रदेश का शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र होगा, जहां पर्यटन विकास के क्षेत्र कार्य न हुआ हो. इसी का नतीजा है कि साल 2017 से पहले यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या महज 22 करोड़ थी जो अब बढ़कर 137 करोड़ हो गई है.

