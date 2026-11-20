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यूपी में पहली बार राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल

राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां अब राष्ट्रीय मंच पर आने को बेताब हैं. कौशल विकास मिशन के गठन के बाद देश का पांचवां राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होगा. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी आयोजन में मौजूद रहेंगे.

लखनऊ में पहली बार आयोजन

लखनऊ में यह कौशल विकास का पहला दीक्षांत होगा, इससे पूर्व चार दीक्षांत समारोह दिल्ली में सम्पन्न हुए हैं.समारोह में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले 52 ऑल इंडिया टॉपर्स को सम्मानित पीएम सम्मानित करेंगे. समारोह में देशभर के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से करीब 1000 से 1200 प्रशिक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है. मोदी-योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा प्रदेश (Video Credit; ETV Bharat) लगातार आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ को राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी मिलना प्रदेश की प्रशिक्षण व्यवस्था और युवाओं की उपलब्धियों को दर्शाता है.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. 52 टॉपर्स में यूपी के छह युवा शामिल