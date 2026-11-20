यूपी में पहली बार राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल
लखनऊ में 52 ऑल इंडिया टॉपर्स को मिलेगा सम्मान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:12 PM IST
लखनऊ: कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां अब राष्ट्रीय मंच पर आने को बेताब हैं. कौशल विकास मिशन के गठन के बाद देश का पांचवां राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होगा. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी आयोजन में मौजूद रहेंगे.
लखनऊ में पहली बार आयोजन
लखनऊ में यह कौशल विकास का पहला दीक्षांत होगा, इससे पूर्व चार दीक्षांत समारोह दिल्ली में सम्पन्न हुए हैं.समारोह में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले 52 ऑल इंडिया टॉपर्स को सम्मानित पीएम सम्मानित करेंगे. समारोह में देशभर के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से करीब 1000 से 1200 प्रशिक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है.
लगातार आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ को राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी मिलना प्रदेश की प्रशिक्षण व्यवस्था और युवाओं की उपलब्धियों को दर्शाता है.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है.
52 टॉपर्स में यूपी के छह युवा शामिल
प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार की ओर से आयोजित इस समारोह में देशभर में प्रथम स्थान हासिल करने वाले 52 प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा.इनमें 37 सीटीएस और 15 सीआईटीएस प्रशिक्षार्थी शामिल हैं. ये परीक्षा भारतीय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) की ओर से ली गई थी.
राष्ट्रीय स्तर पर टॉप करने वाले इन 52 प्रशिक्षार्थियों में उत्तर प्रदेश के छह युवा भी जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनमें तीन सीटीएस और तीन सीआईटीएस प्रशिक्षार्थी हैं.खास बात यह है कि प्रदेश के तीनों सीआईटीएस टॉपर लखनऊ के अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के विद्यार्थी हैं.
संस्थान का दबदबा कायम
प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र, अलीगंज के निदेशक डीके सिंह के मुताबिक, यह संस्थान वर्ष 2015 से उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन संचालित है.यहां सीआईटीएस योजना के तहत 23 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है. संस्थान के प्रशिक्षार्थी पिछले पांच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर टॉप कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 में 10 व्यवसायों के 19 ऑल इंडिया टॉपर्स में से 16 इसी संस्थान के थे. वहीं, प्रशिक्षण वर्ष 2025-26 में 19 व्यवसायों के 38 टॉपर्स में से 34 प्रशिक्षार्थी इसी संस्थान से रहे. इन उपलब्धियों में महिला और पुरुष दोनों प्रशिक्षार्थी शामिल हैं
ये भी पढ़ें:जनगणना 2027: स्व-गणना में आ रही है दिक्कत? यहां जानें हर सवाल का जवाब और घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म